Accessories 清洁中心
净享剃须每一天
每次剃须后使用清洁中心可使剃须刀更加顺滑，带来更多舒适感。高效清洁刀头中的剃须残留，与用水清洁相比，对刀头的清洁效果提升 10 倍* 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
净享剃须每一天
深度清洁只需 1 分钟
- 深度清洁只需 1 分钟
- 活性润滑剂
- 清新香味
- 亲肤配方
飞利浦特制清洁配方 + 过滤网格设计
飞利浦特制清洁配方结合网格过滤设计，可有效清洁剃须刀上的胡渣碎屑，与单独用水冲洗相比，清洁效果可提升 10 倍*
清新香味，带来净爽剃须体验
清洁液的特有香味清爽舒心，为您带来净爽剃须体验。
清洁液可使用长达三个月
每盒飞利浦清洁液若每天使用一次，可使用约 30 个清洁周期；若每周使用一次，使用寿命长达三个月之久。让您净享剃须每一天
润滑剂可使剃须刀保持理想状态
该配方富含活性润滑剂，可保护您的剃须刀头免受摩擦和磨损，令剃须刀日日如新。
不含酒精成分
这款清洁液不含酒精成分，采用亲肤配方，专为减少刺激、保护肌肤而设计。
须刀清洁中心兼容
QCP 兼容：S5000 系列（型号：S588X/S589X）、7000 系列、S8000 系列和 9000 系列（型号：S99XX、S96XX）。与 9000 系列 Prestige 不兼容。
技术规格
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包含
- 清洁液
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1 件
- 清洁中心
-
1 件
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技术规格
- 贴合剃须刀型号：
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S5880/10
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S5880/20
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S5880/50
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S5881/10
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S5882/50
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S5882/66
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S5883/10
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S5884/35
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S5884/38
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S5884/50
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S5884/69
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S5885/10
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S5885/25
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S5885/35
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S5885/69
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S5886/30
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S5886/38
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S5887/10
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S5887/30
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S5887/35
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S5887/39
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S5887/50
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S5887/69
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S5889/11
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S5889/60
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S5889/94
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S5898/17
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S5898/25
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S5898/35
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S5898/38
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S5898/50
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S5898/79
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S7731/40
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S7732/50
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S7735/55
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S7782/50
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S7782/53
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S7782/57
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S7782/65
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S7782/71
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S7782/85
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S7783/35
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S7783/50
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S7783/59
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S7783/55
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S7783/63
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S7783/84
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S7783/78
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S7786/47
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S7786/50
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S7786/51
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S7786/54
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S7786/55
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S7786/59
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S7786/65
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S7788/20
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S7788/54
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S7788/55
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S7788/58
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S7788/59
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S7788/61
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S7788/82
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S7882/50
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S7882/55
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S7882/65
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S7885/50
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S7885/53
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S7885/55
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S7885/63
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S7886/35
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S7886/50
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S7886/55
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S7886/58
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S7886/63
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S7886/78
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S7887/20
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S7887/35
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S7887/55
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S7887/58
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S7887/63
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S7887/78
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S7888/99
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S8692/35
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S8696/35
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S8697/25
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S8697/35
-
S9502/83
-
S9507/87
-
S9642/37
-
S9647/37
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S9696/31
-
S9696/50
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S9697/31
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S9697/50
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S9931/20
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S9932/20
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S9933/50
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S9935/50
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S9936/55
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S9966/99
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S9973/63
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S9973/95
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S9977/72
-
S9977/73
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S9982/50
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S9982/55
-
S9982/59
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S9983/31
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S9983/95
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S9985/50
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S9985/59
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S9985/67
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S9985/84
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S9986/50
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S9986/55
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S9986/58
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S9986/59
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S9986/63
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S9987/54
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S9987/55
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S9987/59
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S9987/68
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S9987/85
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S9988/68
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容量
- 清洁液
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1 x 5.41 fl oz
-
1 x 160 ml
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