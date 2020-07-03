搜索词

  • 净享剃须每一天 净享剃须每一天 净享剃须每一天

    Accessories 清洁中心

    QCP10/01

    净享剃须每一天

    每次剃须后使用清洁中心可使剃须刀更加顺滑，带来更多舒适感。高效清洁刀头中的剃须残留，与用水清洁相比，对刀头的清洁效果提升 10 倍*

    查看所有优势

    Accessories 清洁中心

    相似产品

    See all 清洁

    兼容产品

    在哪可以找到我的型号？
    查找我的产品编号
    在哪里可以找到我的产品编号？
    找到符合以下条件的产品 未找到符合以下条件的产品

    净享剃须每一天

    深度清洁只需 1 分钟

    • 深度清洁只需 1 分钟
    • 活性润滑剂
    • 清新香味
    • 亲肤配方
    飞利浦特制清洁配方 + 过滤网格设计

    飞利浦特制清洁配方 + 过滤网格设计

    飞利浦特制清洁配方结合网格过滤设计，可有效清洁剃须刀上的胡渣碎屑，与单独用水冲洗相比，清洁效果可提升 10 倍*

    清新香味，带来净爽剃须体验

    清新香味，带来净爽剃须体验

    清洁液的特有香味清爽舒心，为您带来净爽剃须体验。

    清洁液可使用长达三个月

    清洁液可使用长达三个月

    每盒飞利浦清洁液若每天使用一次，可使用约 30 个清洁周期；若每周使用一次，使用寿命长达三个月之久。让您净享剃须每一天

    润滑剂可使剃须刀保持理想状态

    润滑剂可使剃须刀保持理想状态

    该配方富含活性润滑剂，可保护您的剃须刀头免受摩擦和磨损，令剃须刀日日如新。

    不含酒精成分

    不含酒精成分

    这款清洁液不含酒精成分，采用亲肤配方，专为减少刺激、保护肌肤而设计。

    须刀清洁中心兼容

    须刀清洁中心兼容

    QCP 兼容：S5000 系列（型号：S588X/S589X）、7000 系列、S8000 系列和 9000 系列（型号：S99XX、S96XX）。与 9000 系列 Prestige 不兼容。

    技术规格

    • 包含

      清洁液
      1 件
      清洁中心
      1 件

    • 技术规格

      贴合剃须刀型号：
      • S5880/10
      • S5880/20
      • S5880/50
      • S5881/10
      • S5882/50
      • S5882/66
      • S5883/10
      • S5884/35
      • S5884/38
      • S5884/50
      • S5884/69
      • S5885/10
      • S5885/25
      • S5885/35
      • S5885/69
      • S5886/30
      • S5886/38
      • S5887/10
      • S5887/30
      • S5887/35
      • S5887/39
      • S5887/50
      • S5887/69
      • S5889/11
      • S5889/60
      • S5889/94
      • S5898/17
      • S5898/25
      • S5898/35
      • S5898/38
      • S5898/50
      • S5898/79
      • S7731/40
      • S7732/50
      • S7735/55
      • S7782/50
      • S7782/53
      • S7782/57
      • S7782/65
      • S7782/71
      • S7782/85
      • S7783/35
      • S7783/50
      • S7783/59
      • S7783/55
      • S7783/63
      • S7783/84
      • S7783/78
      • S7786/47
      • S7786/50
      • S7786/51
      • S7786/54
      • S7786/55
      • S7786/59
      • S7786/65
      • S7788/20
      • S7788/54
      • S7788/55
      • S7788/58
      • S7788/59
      • S7788/61
      • S7788/82
      • S7882/50
      • S7882/55
      • S7882/65
      • S7885/50
      • S7885/53
      • S7885/55
      • S7885/63
      • S7886/35
      • S7886/50
      • S7886/55
      • S7886/58
      • S7886/63
      • S7886/78
      • S7887/20
      • S7887/35
      • S7887/55
      • S7887/58
      • S7887/63
      • S7887/78
      • S7888/99
      • S8692/35
      • S8696/35
      • S8697/25
      • S8697/35
      • S9502/83
      • S9507/87
      • S9642/37
      • S9647/37
      • S9696/31
      • S9696/50
      • S9697/31
      • S9697/50
      • S9931/20
      • S9932/20
      • S9933/50
      • S9935/50
      • S9936/55
      • S9966/99
      • S9973/63
      • S9973/95
      • S9977/72
      • S9977/73
      • S9982/50
      • S9982/55
      • S9982/59
      • S9983/31
      • S9983/95
      • S9985/50
      • S9985/59
      • S9985/67
      • S9985/84
      • S9986/50
      • S9986/55
      • S9986/58
      • S9986/59
      • S9986/63
      • S9987/54
      • S9987/55
      • S9987/59
      • S9987/68
      • S9987/85
      • S9988/68

    • 容量

      清洁液
      • 1 x 5.41 fl oz
      • 1 x 160 ml

    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    • 分别使用清洁液和水进行清洁，对比各自剃须残留情况

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。