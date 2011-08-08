Philips Avent 软嘴
软嘴
飞利浦新安怡软嘴 SCF246/11 专为呵护宝宝柔嫩的牙龈而设计，是宝宝从母乳喂养或奶瓶喂食转到学饮杯的理想第一步。它同时具有方便啜饮、易于清洁的无溢漏阀门。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥49.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
兼容飞利浦新安怡奶瓶和杯子
所有飞利浦新安怡奶瓶和杯子都是兼容的（玻璃奶瓶和学饮杯/My First Big Kid 啜饮杯除外）。因此您可以混合搭配，创造出符合宝宝个人发展需求的理想杯型。
技术规格
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重量和尺寸
- 产品重量
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0.036
千克
- 包装盒尺寸
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52（深）X 83（宽）X 135（高）
毫米
- 净产品尺寸（不含附件）
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50（深）X 50（宽）X 60（高）
毫米
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原产地
- 中国
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是
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包装内物品
- 软嘴
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2
件
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发育阶段
- 阶段
-
6 个月以上
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