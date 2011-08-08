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    Philips Avent 软嘴

    SCF246/00

    软嘴

    飞利浦新安怡软嘴 SCF246/11 专为呵护宝宝柔嫩的牙龈而设计，是宝宝从母乳喂养或奶瓶喂食转到学饮杯的理想第一步。它同时具有方便啜饮、易于清洁的无溢漏阀门。

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    官方建议零售价: ￥49.00

    Philips Avent 软嘴

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    软嘴

    软嘴用于从奶瓶轻松过渡到水杯

    • 6 个月以上

    呵护牙龈

    软嘴呵护牙床。

    专利无溢漏阀门

    易吸易洁

    兼容飞利浦新安怡奶瓶和杯子

    所有飞利浦新安怡奶瓶和杯子都是兼容的（玻璃奶瓶和学饮杯/My First Big Kid 啜饮杯除外）。因此您可以混合搭配，创造出符合宝宝个人发展需求的理想杯型。

    技术规格

    • 重量和尺寸

      产品重量
      0.036  千克
      包装盒尺寸
      52（深）X 83（宽）X 135（高）  毫米
      净产品尺寸（不含附件）
      50（深）X 50（宽）X 60（高）  毫米

    • 原产地

      中国

    • 包装内物品

      软嘴
      2  件

    • 发育阶段

      阶段
      6 个月以上

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