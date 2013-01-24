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BASS+

带麦克风的贴耳式无线耳机

SHB3075BK/00
  • 让您尽享震撼低音+效果。 让您尽享震撼低音+效果。 让您尽享震撼低音+效果。
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    BASS+ 带麦克风的贴耳式无线耳机

    SHB3075BK/00

    让您尽享震撼低音+效果。

    飞利浦 BASS+ 耳机在精致时尚的封装中提供浑厚、强劲有力的低音效果。它外观精美，音质更佳，物超所值。它是适合需要节拍中有更强劲低音（而无需额外体积）的人士的蓝牙无线耳机。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥399.00

    BASS+ 带麦克风的贴耳式无线耳机

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    飞利浦 BASS+ 耳机在精致时尚的封装中提供浑厚、强劲有力的低音效果。它外观精美，音质更佳，物超所值。它是适合需要节拍中有更强劲低音（而无需额外体积）的人士的蓝牙无线耳机。 查看所有优势

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      • 32 毫米驱动单元/封闭式
      • 贴耳式
      • 柔软耳垫
      • 平折设计
      可充电电池可提供长达 12 小时的播放时间

      可充电电池可提供长达 12 小时的播放时间

      有了 12 小时的播放时间，您就有了充足的电量来让您的音乐滚动播放一整天。

      32 毫米扬声器驱动单元

      32 毫米扬声器驱动单元

      低音 + 系列耳机配备可产生震撼强劲低音的 32 毫米扬声器驱动单元。

      可调节耳罩和头带，佩戴更舒适

      可调节耳罩和头带，佩戴更舒适

      BASS+ 耳机专为完全贴合而设计，配备了旋转式耳罩和可调节头带，可确保更加地适合所有佩戴者。

      您可以感受到震撼粗犷的低音

      您可以感受到震撼粗犷的低音

      这是可让您切实感受到节奏的震撼而有力的低音。别让时尚的设计欺骗了你 - 尤其是精调的驱动单元和低音发声器可产生超低的频率，形成独特的低音 + 标志声音。

      蓝牙无线技术

      蓝牙无线技术

      轻松将您的耳机与任何蓝牙设备配对来播放无线音乐。

      使用耳罩开关控制通话、音乐和音量

      使用耳罩开关控制通话、音乐和音量

      轻轻一按，便可用右耳罩上的按钮控件来控制音乐和通话。

      平折设计，便于携带

      平折设计，便于携带

      凭借其平折设计，低音 + 系列耳机很容易折叠和存放，这使其成为理想的旅行伴侣。

      方便地进行免提通话

      方便地进行免提通话

      使用麦克风和蓝牙® 4.1，方便地进行免提通话

      柔软耳垫，长时间佩戴仍倍感舒适

      柔软耳垫，长时间佩戴仍倍感舒适

      柔软的透气型耳垫让您在长时间聆听后仍然倍感舒适。

      出色的隔音效果，提供更佳的聆听体验

      出色的隔音效果，提供更佳的聆听体验

      低音 + 系列耳机采用封闭式声学设计，可阻隔环境噪音，营造出先进的隔音效果，带来更佳的聆听体验。

      USB 充电线缆

      USB 充电线缆

      需要时，随附的 USB 充电线缆可轻松让耳机电力满满。

      技术规格

      • 声音

        原声系统
        封闭式
        磁铁型
        钕铁硼
        频率响应
        9 - 21 000  赫兹
        阻抗
        32 欧姆
        单元直径
        32 毫米
        最大输入功率
        40 毫瓦
        隔音膜
        PET
        灵敏度
        103 分贝
        类型
        动态

      • 连接

        麦克风
        内置麦克风
        蓝牙模式
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        蓝牙版本
        4.1
        最大范围
        长达 10  米

      • 便利性

        音量控制
        Y
        通话管理
        • 通话保持
        • 在 2 个通话之间切换
        • 接听/结束呼叫
        • 麦克风静音
        • 拒接来电
        • 在通话和音乐之间切换

      • 附件

        快速入门指南
        Y
        USB 线
        Y

      • 功率

        电池类型
        锂聚合物
        待机时间
        166* 小时
        通话时间
        12* 小时
        音乐播放时间
        12*  小时

      • 设计

        颜色
        黑色

      • 产品尺寸

        高度
        18.5  厘米
        宽度
        13.5  厘米
        厚度
        4  厘米
        高度
        7.3  英寸
        宽度
        5.3  英寸
        厚度
        1.6  英寸
        重量
        0.132  千克
        重量
        0.291  磅

      • 包装尺寸

        随附产品数量
        1
        高度
        22.5  厘米
        宽度
        19.5  厘米
        厚度
        4.8  厘米
        高度
        8.9  英寸
        宽度
        7.7  英寸
        厚度
        1.9  英寸
        总重
        0.264  千克
        净重
        0.153  千克
        自重
        0.111  千克
        总重
        0.582  磅
        净重
        0.337  磅
        自重
        0.245  磅
        EAN
        69 51613 99164 0
        包装类型
        卡通箱
        货架摆放类型
        两种

      • 外箱

        用户包装数量
        3
        长度
        21.2  厘米
        宽度
        16.5  厘米
        高度
        24  厘米
        长度
        8.3  英寸
        宽度
        6.5  英寸
        高度
        9.4  英寸
        总重
        0.98  千克
        净重
        0.459  千克
        自重
        0.521  千克
        总重
        2.161  磅
        净重
        1.012  磅
        自重
        1.149  磅
        GTIN
        1 69 51613 99164 7

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