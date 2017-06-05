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  • 让您尽享震撼低音+效果。 让您尽享震撼低音+效果。 让您尽享震撼低音+效果。

    带麦克风的贴耳式无线耳机

    SHB3075BK/00

    让您尽享震撼低音+效果。

    飞利浦 BASS+ 耳机在精致时尚的封装中提供浑厚、强劲有力的低音效果。它外观精美，音质更佳，物超所值。它是适合需要节拍中有更强劲低音（而无需额外体积）的人士的蓝牙无线耳机。

    查看所有优势

    提供以下颜色/尺寸:

    官方建议零售价: ￥399.00

    带麦克风的贴耳式无线耳机

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    让您尽享震撼低音+效果。

    • 32 毫米驱动单元/封闭式
    • 贴耳式
    • 柔软耳垫
    • 平折设计
    可充电电池可提供长达 12 小时的播放时间

    可充电电池可提供长达 12 小时的播放时间

    有了 12 小时的播放时间，您就有了充足的电量来让您的音乐滚动播放一整天。

    32 毫米扬声器驱动单元

    32 毫米扬声器驱动单元

    低音 + 系列耳机配备可产生震撼强劲低音的 32 毫米扬声器驱动单元。

    可调节耳罩和头带，佩戴更舒适

    可调节耳罩和头带，佩戴更舒适

    BASS+ 耳机专为完全贴合而设计，配备了旋转式耳罩和可调节头带，可确保更加地适合所有佩戴者。

    您可以感受到震撼粗犷的低音

    您可以感受到震撼粗犷的低音

    这是可让您切实感受到节奏的震撼而有力的低音。别让时尚的设计欺骗了你 - 尤其是精调的驱动单元和低音发声器可产生超低的频率，形成独特的低音 + 标志声音。

    蓝牙无线技术

    蓝牙无线技术

    轻松将您的耳机与任何蓝牙设备配对来播放无线音乐。

    使用耳罩开关控制通话、音乐和音量

    使用耳罩开关控制通话、音乐和音量

    轻轻一按，便可用右耳罩上的按钮控件来控制音乐和通话。

    平折设计，便于携带

    平折设计，便于携带

    凭借其平折设计，低音 + 系列耳机很容易折叠和存放，这使其成为理想的旅行伴侣。

    方便地进行免提通话

    方便地进行免提通话

    使用麦克风和蓝牙® 4.1，方便地进行免提通话

    柔软耳垫，长时间佩戴仍倍感舒适

    柔软耳垫，长时间佩戴仍倍感舒适

    柔软的透气型耳垫让您在长时间聆听后仍然倍感舒适。

    出色的隔音效果，提供更佳的聆听体验

    出色的隔音效果，提供更佳的聆听体验

    低音 + 系列耳机采用封闭式声学设计，可阻隔环境噪音，营造出先进的隔音效果，带来更佳的聆听体验。

    USB 充电线缆

    USB 充电线缆

    需要时，随附的 USB 充电线缆可轻松让耳机电力满满。

    技术规格

    • 音效

      原声系统
      封闭式
      单元直径
      32 毫米
      隔音膜
      PET
      阻抗
      32 欧姆
      磁铁型
      钕铁硼
      频率响应
      9 - 21 000  赫兹
      最大输入功率
      40 毫瓦
      灵敏度
      103 分贝
      类型
      动态

    • 连接

      麦克风
      内置麦克风
      蓝牙版本
      4.1
      蓝牙模式
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      最大范围
      最多 10 组  米

    • 外箱

      长度
      21.2  厘米
      用户包装数量
      3
      长度
      8.3  英寸
      宽度
      16.5  厘米
      总重
      0.98  千克
      高度
      24  厘米
      GTIN
      1 69 51613 99164 7
      宽度
      6.5  英寸
      高度
      9.4  英寸
      净重
      0.459  千克
      总重
      2.161  磅
      净重
      1.012  磅
      自重
      0.521  千克
      自重
      1.149  磅

    • 便利性

      通话管理
      • 通话保持
      • 在 2 个通话之间切换
      • 接听/结束呼叫
      • 麦克风静音
      • 拒接来电
      • 在通话和音乐之间切换
      音量控制

    • 功率

      电池类型
      锂聚合物
      音乐播放时间
      12*  小时
      待机时间
      166* 小时
      通话时间
      12* 小时

    • 包装尺寸

      高度
      22.5  厘米
      包装类型
      卡通箱
      货架摆放类型
      两种
      宽度
      19.5  厘米
      厚度
      4.8  厘米
      高度
      8.9  英寸
      内含产品件数
      1
      EAN
      69 51613 99164 0
      宽度
      7.7  英寸
      总重
      0.264  千克
      厚度
      1.9  英寸
      净重
      0.153  千克
      总重
      0.582  磅
      净重
      0.337  磅
      自重
      0.111  千克
      自重
      0.245  磅

    • 产品尺寸

      高度
      18.5  厘米
      宽度
      13.5  厘米
      厚度
      4  厘米
      宽度
      5.3  英寸
      高度
      7.3  英寸
      厚度
      1.6  英寸
      重量
      0.132  千克
      重量
      0.291  磅

    • 附件

      快速入门指南
      USB 磁吸式充电线

    • 设计

      颜色
      暗夜黑

    Badge-D2C

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