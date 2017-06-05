带麦克风的贴耳式无线耳机
让您尽享震撼低音+效果。
飞利浦 BASS+ 耳机在精致时尚的封装中提供浑厚、强劲有力的低音效果。它外观精美，音质更佳，物超所值。它是适合需要节拍中有更强劲低音（而无需额外体积）的人士的蓝牙无线耳机。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥399.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
让您尽享震撼低音+效果。
- 32 毫米驱动单元/封闭式
- 贴耳式
- 柔软耳垫
- 平折设计
可充电电池可提供长达 12 小时的播放时间
有了 12 小时的播放时间，您就有了充足的电量来让您的音乐滚动播放一整天。
32 毫米扬声器驱动单元
低音 + 系列耳机配备可产生震撼强劲低音的 32 毫米扬声器驱动单元。
可调节耳罩和头带，佩戴更舒适
BASS+ 耳机专为完全贴合而设计，配备了旋转式耳罩和可调节头带，可确保更加地适合所有佩戴者。
您可以感受到震撼粗犷的低音
这是可让您切实感受到节奏的震撼而有力的低音。别让时尚的设计欺骗了你 - 尤其是精调的驱动单元和低音发声器可产生超低的频率，形成独特的低音 + 标志声音。
蓝牙无线技术
轻松将您的耳机与任何蓝牙设备配对来播放无线音乐。
使用耳罩开关控制通话、音乐和音量
轻轻一按，便可用右耳罩上的按钮控件来控制音乐和通话。
平折设计，便于携带
凭借其平折设计，低音 + 系列耳机很容易折叠和存放，这使其成为理想的旅行伴侣。
方便地进行免提通话
使用麦克风和蓝牙® 4.1，方便地进行免提通话
柔软耳垫，长时间佩戴仍倍感舒适
柔软的透气型耳垫让您在长时间聆听后仍然倍感舒适。
出色的隔音效果，提供更佳的聆听体验
低音 + 系列耳机采用封闭式声学设计，可阻隔环境噪音，营造出先进的隔音效果，带来更佳的聆听体验。
USB 充电线缆
需要时，随附的 USB 充电线缆可轻松让耳机电力满满。
技术规格
-
音效
- 原声系统
-
封闭式
- 单元直径
-
32 毫米
- 阻抗
-
32 欧姆
- 磁铁型
-
钕铁硼
- 频率响应
-
9 - 21 000
赫兹
- 最大输入功率
-
40 毫瓦
- 灵敏度
-
103 分贝
- 类型
-
动态
-
连接
- 麦克风
-
内置麦克风
- 蓝牙版本
-
4.1
- 蓝牙模式
-
- 最大范围
-
最多 10 组
米
-
外箱
- 长度
-
21.2
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 长度
-
8.3
英寸
- 宽度
-
16.5
厘米
- 总重
-
0.98
千克
- 高度
-
24
厘米
- GTIN
-
1 69 51613 99166 1
- 宽度
-
6.5
英寸
- 高度
-
9.4
英寸
- 净重
-
0.459
千克
- 总重
-
2.161
磅
- 净重
-
1.012
磅
- 自重
-
0.521
千克
- 自重
-
1.149
磅
-
便利性
- 通话管理
-
-
通话保持
-
在 2 个通话之间切换
-
接听/结束呼叫
-
麦克风静音
-
拒接来电
-
在通话和音乐之间切换
- 音量控制
-
是
-
功率
- 电池类型
-
锂聚合物
- 音乐播放时间
-
12*
小时
- 待机时间
-
166* 小时
- 通话时间
-
12* 小时
-
包装尺寸
- 高度
-
22.5
厘米
- 包装类型
-
卡通箱
- 货架摆放类型
-
两种
- 宽度
-
19.5
厘米
- 厚度
-
4.8
厘米
- 高度
-
8.9
英寸
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
69 51613 99166 4
- 宽度
-
7.7
英寸
- 总重
-
0.264
千克
- 厚度
-
1.9
英寸
- 净重
-
0.153
千克
- 总重
-
0.582
磅
- 净重
-
0.337
磅
- 自重
-
0.111
千克
- 自重
-
0.245
磅
-
产品尺寸
- 高度
-
18.5
厘米
- 宽度
-
13.5
厘米
- 厚度
-
4
厘米
- 宽度
-
5.3
英寸
- 高度
-
7.3
英寸
- 厚度
-
1.6
英寸
- 重量
-
0.132
千克
- 重量
-
0.291
磅
-
附件
- 快速入门指南
-
是
- USB 磁吸式充电线
-
是
-
设计
- 颜色
-
绚丽红
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