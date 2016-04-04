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    蓝牙耳机

    SHB5250PK/00

    无线自由，震撼音效

    专为随时随地畅享无线自由而设计，这些飞利浦 MyJam FreshTones 蓝牙耳机配有 14.2 毫米耳机驱动单元，可带来震撼低音，并提供贴合耳朵角度的舒适设计。

    查看所有优势

    提供以下颜色/尺寸:

    官方建议零售价: ￥699.00

    蓝牙耳机

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    无线自由，震撼音效

    专为贴合耳朵角度而设计

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    14.2 毫米耳机驱动单元，可提供震撼的音效和丰富的低音

    14.2 毫米耳机驱动单元，可提供震撼的音效和丰富的低音

    高品质 14.2 毫米耳机驱动单元，耳机采用低音导孔设计，可提供丰富的低音。

    蓝牙 4.1 版本和支持 HSP/HFP/A2DP/AVRCP

    蓝牙 4.1 版本和支持 HSP/HFP/A2DP/AVRCP

    使用蓝牙将智能设备与耳机配对，即可享受自由愉悦的水晶般清澈的音质和通话体验，全无线缆缠绕之扰。

    无线控制，尽享音乐和通话

    无线控制，尽享音乐和通话

    可享受自由收听音乐和电话 - 全无线缆缠绕之扰。可通过简单易用的遥控器更换曲目和接听电话。

    专为舒适贴合耳朵角度而设计

    专为舒适贴合耳朵角度而设计

    贴合耳朵角度，专为舒适配戴而设计，可带来贴合的佩戴体验。

    软质耳挂软线，可提升耐用性和连接性

    在耳机和线缆之间使用橡胶软质耳挂软线，可使其不致因反复掰折而损坏，从而延长使用寿命。

    扁平抗缠结线缆，出行使用更方便

    扁平线缆可始终确保持久顺畅无缠绕。

    技术规格

    • 音效

      原声系统
      开放式
      频率响应
      8 - 24 000  赫兹
      单元直径
      14.2  毫米
      灵敏度
      107  分贝
      最大输入功率
      30  mW
      阻抗
      32  ohm

    • 连接

      蓝牙版本
      4.1
      蓝牙模式
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      最大范围
      10  米

    • 外箱

      长度
      19  厘米
      用户包装数量
      3
      宽度
      9.5  厘米
      总重
      0.286  千克
      高度
      13.3  厘米
      GTIN
      1 69 25970 70927 6
      净重
      0.105  千克
      自重
      0.181  千克

    • 便利性

      音量控制
      通话管理
      接听/结束呼叫

    • 功率

      电池类型
      锂聚合物
      音乐播放时间
      4.5*  小时
      待机时间
      长达 55 小时
      通话时间
      4.5* 小时
      电池重量
      2.5 克

    • 包装尺寸

      高度
      17.5  厘米
      包装类型
      卡通箱
      货架摆放类型
      两种
      宽度
      2.5  厘米
      厚度
      9.5  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      69 25970 70927 9
      总重
      0.074  千克
      净重
      0.035  千克
      自重
      0.039  千克

    • 产品尺寸

      高度
      8  厘米
      宽度
      4  厘米
      厚度
      2  厘米
      重量
      0.0147  千克

    • 设计

      颜色
      樱花粉

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