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  • 让您尽享震撼低音+效果。 让您尽享震撼低音+效果。 让您尽享震撼低音+效果。

    带麦克风的耳机

    SHL3075WT/00

    让您尽享震撼低音+效果。

    飞利浦震撼的低音 + 系列耳机让您的音乐具有强劲震撼的低音效果。这个系列耳机将强劲浑厚的低音融入小巧时尚的封装中，适合需要节拍中具有更强劲低音的人们。

    查看所有优势

    提供以下颜色/尺寸:

    官方建议零售价: ￥299.00

    带麦克风的耳机

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    让您尽享震撼低音+效果。

    • 32 毫米驱动单元/封闭式
    • 贴耳式
    • 柔软耳垫
    • 平折设计
    32 毫米扬声器驱动器

    32 毫米扬声器驱动器

    低音 + 系列耳机配备可产生震撼强劲低音的 32 毫米扬声器驱动单元。

    专为完全贴合而设计

    专为完全贴合而设计

    BASS+ 耳机专为完全贴合而设计，配备了旋转式耳罩和可调节头带，可确保更加地适合所有佩戴者。

    您可以感受到震撼粗犷的低音

    您可以感受到震撼粗犷的低音

    这是可让您切实感受到节奏的震撼而有力的低音。别让时尚的设计欺骗了你 - 尤其是精调的驱动单元和低音发声器可产生超低的频率，形成独特的低音 + 标志声音。

    平折设计，便于携带

    平折设计，便于携带

    凭借其平折设计，低音 + 系列耳机很容易折叠和存放，这使其成为理想的旅行伴侣。

    方便易用的遥控器

    方便易用的遥控器

    方便易用的遥控器，只需轻按一下按钮，便可以播放或暂停播放曲目和接听电话。

    柔软耳垫，长时间佩戴仍倍感舒适

    柔软耳垫，长时间佩戴仍倍感舒适

    柔软的透气型耳垫让您在长时间聆听后仍然倍感舒适。

    出色的隔音效果，提供更佳的聆听体验

    出色的隔音效果，提供更佳的聆听体验

    低音 + 系列耳机采用封闭式声学设计，可阻隔环境噪音，营造出先进的隔音效果，带来更佳的聆听体验。

    技术规格

    • 声音

      原声系统
      封闭式
      单元直径
      32 毫米
      隔音膜
      PET
      阻抗
      32 欧姆
      磁铁型
      钕铁硼
      频率响应
      9 - 23 000  赫兹
      最大输入功率
      40 毫瓦
      灵敏度
      103 分贝
      类型
      动态

    • 连接

      麦克风
      内置麦克风
      线缆长度
      1.2  米
      连接口
      3.5  毫米

    • 外箱

      长度
      21.2  厘米
      用户包装数量
      3
      长度
      8.3  英寸
      宽度
      16.5  厘米
      总重
      0.913  千克
      高度
      24  厘米
      GTIN
      1 69 51613 99163 0
      宽度
      6.5  英寸
      高度
      9.4  英寸
      净重
      0.396  千克
      总重
      2.013  磅
      净重
      0.873  磅
      自重
      0.517  千克
      自重
      1.140  磅

    • 包装尺寸

      高度
      22.5  厘米
      包装类型
      卡通箱
      货架摆放类型
      两种
      宽度
      19.5  厘米
      厚度
      4.8  厘米
      高度
      8.9  英寸
      内含产品件数
      1
      EAN
      69 51613 99163 3
      宽度
      7.7  英寸
      总重
      0.241  千克
      厚度
      1.9  英寸
      净重
      0.132  千克
      总重
      0.531  磅
      净重
      0.291  磅
      自重
      0.109  千克
      自重
      0.240  磅

    • 产品尺寸

      高度
      18.5  厘米
      宽度
      13.5  厘米
      厚度
      4  厘米
      宽度
      5.3  英寸
      高度
      7.3  英寸
      厚度
      1.6  英寸
      重量
      0.132  千克
      重量
      0.291  磅

    • 设计

      颜色
      白色

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