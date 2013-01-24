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Xelsis

全自动浓缩咖啡机

SM7685/07
  • 飞利浦迄今为止较先进的 Saeco 浓缩咖啡机 飞利浦迄今为止较先进的 Saeco 浓缩咖啡机 飞利浦迄今为止较先进的 Saeco 浓缩咖啡机
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    Xelsis 全自动浓缩咖啡机

    SM7685/07

    飞利浦迄今为止较先进的 Saeco 浓缩咖啡机

    可制作多达 15 种全球著名咖啡，从常见的浓缩咖啡和卡布奇诺到馥芮白咖啡或美式咖啡等特色咖啡。只需滑动触摸屏，即刻轻松选择饮品，如有需要，还可通过我们直观的 Coffee Equalizer™ 对饮品进行定制 查看所有优势

    Xelsis 全自动浓缩咖啡机

    飞利浦迄今为止较先进的 Saeco 浓缩咖啡机

    可制作多达 15 种全球著名咖啡，从常见的浓缩咖啡和卡布奇诺到馥芮白咖啡或美式咖啡等特色咖啡。只需滑动触摸屏，即刻轻松选择饮品，如有需要，还可通过我们直观的 Coffee Equalizer™ 对饮品进行定制 查看所有优势

    飞利浦迄今为止较先进的 Saeco 浓缩咖啡机

    可制作多达 15 种全球著名咖啡，从常见的浓缩咖啡和卡布奇诺到馥芮白咖啡或美式咖啡等特色咖啡。只需滑动触摸屏，即刻轻松选择饮品，如有需要，还可通过我们直观的 Coffee Equalizer™ 对饮品进行定制 查看所有优势

    Xelsis 全自动浓缩咖啡机

    飞利浦迄今为止较先进的 Saeco 浓缩咖啡机

    可制作多达 15 种全球著名咖啡，从常见的浓缩咖啡和卡布奇诺到馥芮白咖啡或美式咖啡等特色咖啡。只需滑动触摸屏，即刻轻松选择饮品，如有需要，还可通过我们直观的 Coffee Equalizer™ 对饮品进行定制 查看所有优势

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      飞利浦迄今为止较先进的 Saeco 浓缩咖啡机

      • 15 种饮品
      • Latteduo 系统
      • 不锈钢
      • 12 档可调节研磨器
      采用耐用的陶瓷研磨器，制作多杯精细的咖啡

      采用耐用的陶瓷研磨器，制作多杯精细的咖啡

      我们的研磨器由高科技陶瓷制成：坚硬且精确。新鲜的咖啡豆只需轻轻研磨，而不会过热：提取理想口感和醇香，从而提供多杯芳香的咖啡口感。

      8 种设定：可轻松存储您的个人口味偏好

      8 种设定：可轻松存储您的个人口味偏好

      可通过便利的显示屏将每个人的个性化偏好存储在 8 种用户设定中

      CSA 徽章：Saeco 可萃取咖啡豆的精华部分

      CSA 徽章：Saeco 可萃取咖啡豆的精华部分

      Saeco 技术使您可以提取您喜爱咖啡豆的理想口感，带来醇香、地道芳香和口味（烘焙、加巧克力、坚果、果香、花香、辛辣）

      采用高性能烧水器，制作快速

      采用高性能烧水器，制作快速

      出色的咖啡需要适宜的温度。我们的高性能 Thermoblock 由轻质铝制成并具有不锈钢壶身，其可以快速加热至理想的温度

      采用 AquaClean 可制作高达 5000* 杯咖啡，而无需除垢

      采用 AquaClean 可制作高达 5000* 杯咖啡，而无需除垢

      AquaClean 是我们的专利滤水网，旨在通过净化水质改善您的咖啡质量。它还可有效防止水垢在咖啡机水回路中聚积：可制作高达 5000* 杯咖啡，而无需通过定期更换滤网进行除垢。

      HygieSteam：自动清洁，可去除残留的牛奶

      HygieSteam：自动清洁，可去除残留的牛奶

      我们创新的自动清洁系统 HygieSteam 可一键去除残留的牛奶

      LatteDuo：制作和尽享双份饮品

      LatteDuo：制作和尽享双份饮品

      可一键制作和尽享单份或双份咖啡饮品，包括卡布奇诺或拿铁玛琪朵。可以一次制作。

      先进的触控显示屏，带 Coffee Equalizer

      先进的触控显示屏，带 Coffee Equalizer

      有关可个性化制作各式各样饮品的 Coffee Equalizer™ 的交互式指导。您可以通过自定义咖啡的浓度、烹煮量、温度、口感、奶泡量、体积，甚至是咖啡和牛奶的冲调顺序来以您喜欢的方式精心调制咖啡。

      可拆卸冲煮器件确保提供可视卫生保证

      可拆卸冲煮器件确保提供可视卫生保证

      可拆卸冲煮器件确保提供可视卫生保证。此外，Saeco 冲煮器件可使用我们的专用防水垢片进行自动清洁。

      我们的大号咖啡豆容器提供香气密封，可让咖啡豆保持新鲜

      我们的大号咖啡豆容器提供香气密封，可让咖啡豆保持新鲜

      从如浓缩咖啡和卡布奇诺等熟悉的咖啡、及如馥芮白咖啡或美式咖啡等特制咖啡饮品探索全球咖啡

      Latte Perfetto，可制作浓稠奶泡，口感细腻

      Latte Perfetto，可制作浓稠奶泡，口感细腻

      我们的大号密封咖啡豆容器可让咖啡豆保持新鲜

      我们的大号咖啡豆容器可存储 450g 新鲜的咖啡豆，且采用特殊密封 AromaSeal，可让您的咖啡豆保持持久新鲜。

      技术规格

      • 附件

        随附
        • 量勺
        • 水硬度测试条
        • 清洁刷
        • 冲煮套件润滑油
        • 带金属盖的储奶容器
        • AquaClean 滤网

      • 表面处理

        机身材料
        不锈钢

      • 普通参数

        自定义每杯饮料
        • 可调节奶泡量
        • 可调节的咖啡浓度
        • 可调杯量
        • 可调节温度
        • 用户设定
        • 可调节牛奶/咖啡冲调顺序
        • 可调节咖啡口感
        研磨器设置
        12
        用户数量设定
        8
        加热器类型
        不锈钢加热器
        储奶容器类型
        储奶容器金属盖
        显示屏类型
        TFT
        可调节出水口高度
        75 - 148  毫米
        牛奶溶液
        Latte Perfetto 技术
        用户界面
        触控显示屏
        易于清洁和维护
        自动清洁储奶容器
        特殊功能
        研磨咖啡选项

      • 服务

        2 年全球保修

      • 可持续发展

        待机功耗
        < 0.5  瓦

      • 技术规格

        储奶容器容量
        0.6  升
        废弃物容器容量
        14  份
        水箱容量
        1.7  升
        咖啡豆容量
        450  克
        滤网兼容性
        AquaClean
        废弃物容器
        正面操作
        水箱
        正面操作
        原产地
        意大利
        水盘容量
        500  毫升

      • 重量和尺寸

        产品尺寸（宽x厚x高）
        283 x 489 x 393  毫米

      • 自定义

        醇香浓度设置
        5
        咖啡和牛奶醇度
        可调节
        研磨器设置
        12
        预烹煮浓度控制
        温度设置
        3
        用户设定
        8

      • 其它功能

        自动冲洗和引导式除垢
        主打开/关闭按钮
        快速加热器
        可拆卸冲煮套件
        LED 照明水箱
        出水口内置 LED
        热奶功能

      • 设计

        颜色
        不锈钢

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