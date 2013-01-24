先进的触控显示屏，带 Coffee Equalizer

有关可个性化制作各式各样饮品的 Coffee Equalizer™ 的交互式指导。您可以通过自定义咖啡的浓度、烹煮量、温度、口感、奶泡量、体积，甚至是咖啡和牛奶的冲调顺序来以您喜欢的方式精心调制咖啡。