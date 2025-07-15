剃须刀头与皮肤之间有一层保护性涂层。可将皮肤顺滑度提高达 25%***，最大限度地减少刺激。
45 片欧洲制造的高性能自动锐化刀片，可实现持久贴面的剃须体验。
智能面部须发传感器每秒识别胡须密度 250 次。这种技术可动态自动调节切剃力度，方便省力，柔和亲肤。
完全灵活的刀头可 360° 转动，以贴合您的面部轮廓。出色的皮肤贴合效果可带来彻底、舒适的剃须体验。
创新设计的剃须刀头专为精准剃须而设计。采用多轨须发引入槽，增强表面性能，专为将须发引导至有效的剃须位置而设计。
功能强大的清洁中心只需 1 分钟即可彻底清洁并润滑剃须刀，帮助设备长时间保持最佳性能。该清洁中心的洁净效果比清水高出 10 倍，体积小巧且无线设计，便于收纳和随时随地使用。
这款剃须刀采用高效节能的锂离子电池设计，只需一小时即可完全充电。如果您赶时间，5 分钟的快速充电就足够您刮一次胡子了。
一次充满电可让您进行长达 60 分钟的无线剃须。
通过查看精美简单的 LED 显示屏，获得有关电池电量、旅行锁状态和清洁等重要功能的即时反馈。这有助于获得更顺畅、更直观的剃须体验。
要清洁剃须刀，只需按下一键式按钮即可打开剃须刀，冲洗干净即可。
无论您喜欢哪种剃须方式，剃须刀都能满足您的需求。您可选择舒适干剃，也可选择清爽湿剃。与啫喱或剃须泡沫配合使用或在淋浴时使用。
附件
功率
设计
服务
剃须性能
操作简易
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。