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  • 高效净剃，倍感舒适 高效净剃，倍感舒适 高效净剃，倍感舒适

    Shaver series 5000 干湿两用电动剃须刀

    SU5899/40

    高效净剃，倍感舒适

    飞利浦 5000 系列可高效剃须，每次滑动可切剃更多须发**。该剃须刀采用先进的 SkinIQ 肌肤智能科技，可感应并适应您的须发密度，从而改善肌肤舒适度。配合须刀清洁中心，享受方便洁净的剃须

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    Shaver series 5000 干湿两用电动剃须刀

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    高效净剃，倍感舒适

    采用 SkinIQ 肌能感应科技

    • SteelPrecision 刀片
    • 动力自适应传感器
    • 360 度灵动刀头
    • 微珠舒适圈
    减少对皮肤的摩擦，从而减少刺激

    减少对皮肤的摩擦，从而减少刺激

    剃须刀头与皮肤之间有一层保护性涂层。可将皮肤顺滑度提高达 25%***，最大限度地减少刺激。

    始终如一的强劲净剃表现

    始终如一的强劲净剃表现

    45 片欧洲制造的高性能自动锐化刀片，可实现持久贴面的剃须体验。

    自动调节切剃力度，方便省力

    自动调节切剃力度，方便省力

    智能面部须发传感器每秒识别胡须密度 250 次。这种技术可动态自动调节切剃力度，方便省力，柔和亲肤。

    灵动刀头，可贴合您的面部轮廓

    灵动刀头，可贴合您的面部轮廓

    完全灵活的刀头可 360° 转动，以贴合您的面部轮廓。出色的皮肤贴合效果可带来彻底、舒适的剃须体验。

    专为精准高效剃须而设计

    专为精准高效剃须而设计

    创新设计的剃须刀头专为精准剃须而设计。采用多轨须发引入槽，增强表面性能，专为将须发引导至有效的剃须位置而设计。

    只需 1 分钟即可进行深层清洁，实现卫生剃须

    只需 1 分钟即可进行深层清洁，实现卫生剃须

    功能强大的清洁中心只需 1 分钟即可彻底清洁并润滑剃须刀，帮助设备长时间保持最佳性能。该清洁中心的洁净效果比清水高出 10 倍，体积小巧且无线设计，便于收纳和随时随地使用。

    1 小时内充满电，高效节能

    1 小时内充满电，高效节能

    这款剃须刀采用高效节能的锂离子电池设计，只需一小时即可完全充电。如果您赶时间，5 分钟的快速充电就足够您刮一次胡子了。

    充满电后可持续使用长达 60 分钟。

    充满电后可持续使用长达 60 分钟。

    一次充满电可让您进行长达 60 分钟的无线剃须。

    直观的 LED 显示屏带来流畅的体验

    直观的 LED 显示屏带来流畅的体验

    通过查看精美简单的 LED 显示屏，获得有关电池电量、旅行锁状态和清洁等重要功能的即时反馈。这有助于获得更顺畅、更直观的剃须体验。

    一触即开，便于清洁

    一触即开，便于清洁

    要清洁剃须刀，只需按下一键式按钮即可打开剃须刀，冲洗干净即可。

    湿剃、干剃或淋浴时剃须

    湿剃、干剃或淋浴时剃须

    无论您喜欢哪种剃须方式，剃须刀都能满足您的需求。您可选择舒适干剃，也可选择清爽湿剃。与啫喱或剃须泡沫配合使用或在淋浴时使用。

    技术规格

    • 附件

      清洁中心
      • 随附 1 个须刀清洁液
      旅行和存放
      保护盖

    • 功率

      使用时间
      60 分钟
      电池类型
      锂电池
      充电
      • 1 小时充满电
      • 5 分钟快速充电
      • USB-A
      待机功耗
      0.04  瓦
      输入电压
      5 V
      最大输入功率
      4.5 瓦

    • 设计

      颜色
      电子蓝
      把手
      橡胶手柄
      剃须刀头
      两刀头

    • 服务

      2 年保修
      • 注册即可再享受 3 年保修
      更换刀头 SH71
      每 2 年更换一次 SH71

    • 剃须性能

      智能贴合
      360 度灵动刀头
      剃须系统
      精钢精准刀片*
      SkinIQ 肌能感应科技
      • 动力自适应传感器
      • 微珠舒适圈

    • 操作简易

      清洁
      • 一触即开
      • 全身水洗
      干湿两用
      干湿两用
      显示屏
      • 电池电量指示灯
      • 旅行锁
      • LED屏幕

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    • * 采用耐腐蚀的优质瑞典钢材
    • ** 与飞利浦系列 3000 对比测试

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