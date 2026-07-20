Moving Sound 真无线耳机
The Buds
色彩亮丽夺目，音乐直击心底。凭借大胆的外观和随性不羁的态度，The Buds 以温暖细腻的音质和可轻松入袋的圆润智能充电盒，让好时光流淌不息。您的每一天，您的歌单，由自己掌控节奏。 查看所有优势
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The Buds
- 出色音质，复古造型
- 智能充电盒
- 自适应降噪
- 长达 42 小时播放时间
开启自适应降噪，瞬间进入您的音乐专属区
自适应降噪技术能快速响应周围环境变化，实时抑制包括风声在内的外部噪音。若需感知周围动态，开启“感知模式”即可引入环境音。“快速感知”功能可增强人声，让您无需摘下耳机即可自如交谈。
圆润智能充电盒，让节奏不停歇
它不仅是智能充电盒，更是操纵中心：直接控制通话、播放、降噪和 Auracast™，或一键切换 Lo-Fi 模式。它甚至能作为远程快门，操控已连接设备的相机拍照。1.47 英寸彩色触摸屏内置黑胶、磁带和功率放大器等多种动画主题，让您的充电盒界面随心而变。
长达 42 小时播放，沉浸不间断
关闭降噪时，耳机满电可播放 10 小时，智能充电盒可额外提供 32 小时续航（开启降噪时，耳机续航为 7 小时，充电盒额外提供 23 小时）。支持闪充功能，入盒充电 15 分钟即可增加 3 小时续航。充电盒采用 USB-C 接口。
Bluetooth® 多点连接与 Auracast™ 助您时刻同步
Bluetooth® 6.0 确保连接既快又稳，支持 Auracast™ 广播音频，让您在旅途中轻松接入公共广播。耳机支持双 Bluetooth® 设备同时连接，并可通过我们的应用程序轻松管理。此外，还兼容 Google Fast Pair 和 Microsoft Swift Pair。
无惧烈日奔波，无视尘土飞扬
些许灰尘、汗水或细雨都不会打乱您的律动。凭借 IP54 级防尘防水性能，无论行程去往何方，The Buds 都能陪您尽情挥洒，让好音乐不停歇。
身处闹市，通话依然清晰
The Buds 配备六麦克风系统。其中三枚麦克风配合 AI 降噪算法，为您呈现清澈无瑕的通话体验。即便身处嘈杂的咖啡馆，您的声音依然清晰可辨，通话质量不会受环境噪音干扰，通过双方都能专注每一句交流。
飞利浦耳机应用程序。The Buds 的配套应用程序
总觉得音乐里还差点味儿？通过应用程序中直观的 AI Neural EQ，指尖轻点即可微调音效。您还可以开启 Lo-Fi 或“空间音频”模式，或是通过应用程序管理降噪功能、为充电盒定制动画效果与壁纸等。
经 GRS 认证的再生塑料。负责任的包装
我们的产品采用消费后再生塑料 (PCR) 制成；包装采用经 FSC 认证的再生纸板，内附印刷品则由再生纸印刷而成。
震撼音质，亮眼配色，舒适佩戴
配色致敬上世纪 80 年代，音质则领跑当下，佩戴纵享自由。凭借定制调音驱动单元和 SecureFit 纹理耳塞套，这款耳机在呈现丰富音频细节的同时，依然保持轻盈舒适的入耳体验。
柔和、细腻、自然。飞利浦音效特征
这款耳机的定制驱动单元经过精心调校，呈现飞利浦标志性音效，为您带来温暖细腻、低音浑厚的音质。无论聆听何种风格，动人旋律皆让您沉醉其中。
技术规格
-
音效
- 频率范围
-
20 - 20 000 赫兹
- 单元直径
-
10 毫米
- 阻抗
-
32 欧姆
- 最大输入功率
-
5 mW
- 灵敏度
-
106 分贝（1K Hz、179mV）
- 驱动单元类型
-
Dynamic
-
连接
- 蓝牙版本
-
6.0
- 蓝牙模式
-
- 最大范围
-
最多 10 组
米
- 多点连接
-
支持
- 支持的编解码器
-
-
外箱
- 长度
-
27.50
厘米
- 用户包装数量
-
24 pcs
- 宽度
-
23.00
厘米
- 总重
-
3.5
千克
- 高度
-
25.00
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 17980 3
- 净重
-
1.98
千克
- 自重
-
1.52
千克
-
便利性
- 音量控制
-
Yes
- 防水
-
IP54
- 飞利浦耳机应用程序支持
-
Yes
- 用于 TWS 的单声道模式
-
Yes
- 可进行固件更新
-
Yes
- 控件类型
-
Touch
- Google Fast Pair
-
Yes
- Microsoft Swift Pair
-
Yes
-
内箱
- 长度
-
12.80
厘米
- 用户包装数量
-
3 pcs
- 宽度
-
10.50
厘米
- 高度
-
11.00
厘米
- 净重
-
0.25
千克
- 总重
-
0.387
千克
- 自重
-
0.137
千克
- GTIN
-
2 48 95229 17980 0
-
功率
- 电池数
-
3 件
- 充电时间
-
2
小时
- 音乐播放时间（ANC 打开时）
-
7 + 23
小时
- 音乐播放时间（ANC 关闭时）
-
10 + 32
小时
- 充电时间快
-
15 mins for 3 hrs
- 电池类型（充电盒）
-
Lithium Polymer (built-in)
- 电池类型（耳塞）
-
Lithium Polymer (built-in)
- 电池重量（总计）
-
13.47
克
- 电池容量（充电盒）
-
600
毫安时
- 电池容量（耳塞）
-
60
毫安时
-
包装尺寸
- 高度
-
12.1
厘米
- 包装类型
-
纸箱
- 货架摆放类型
-
悬挂
- 宽度
-
9.6
厘米
- 厚度
-
3.7
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
48 95229 17980 6
- 总重
-
0.107
千克
- 净重
-
0.082
千克
- 自重
-
0.025
千克
-
附件
- 其它
-
1 pcs lanyard
- 快速入门指南
-
Yes
- 耳塞套
-
附赠 6 对耳塞套（S/M/L 各 2 对）
- 充电盒
-
支持
-
设计
- 颜色
-
Yellow
- 佩戴方式
-
In-ear
- 贴耳材料
-
Silicone
- 耳部贴合方式
-
In-ear
- 入耳式配件类型
-
Silicone ear tip
-
电信
- 通话麦克风
-
3 mics on each side
-
尺寸
- 充电盒尺寸（宽 x 深 x 高）
-
6.00 x 6.00 x 3.05
厘米
- 耳塞尺寸（宽 x 深 x 高）
-
1.96 x 2.06 x 2.37
厘米
- 总重量
-
0.061
千克
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20848 3
-
ANC 功能
- ANC 技术
-
Hybrid
- 感知模式
-
Yes
- 自适应 ANC
-
Yes
- ANC 麦克风
-
4 mic
- ANC（主动式噪音消除）
-
Yes
-
语音助手
- 语音助手兼容
-
-
Apple Siri
-
Google Assistant
- 语音助手激活
-
Multi-Function touch
- 语音助手支持
-
Yes
-
可持续发展
- 塑料外壳
-
contains 52% GRS certified recycled post-consumer Polycarbonate TE-00132492
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