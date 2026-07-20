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    Moving Sound 真无线耳机

    TAMS3YL/00

    The Buds

    色彩亮丽夺目，音乐直击心底。凭借大胆的外观和随性不羁的态度，The Buds 以温暖细腻的音质和可轻松入袋的圆润智能充电盒，让好时光流淌不息。您的每一天，您的歌单，由自己掌控节奏。

    查看所有优势

    提供以下颜色/尺寸:

    Moving Sound 真无线耳机

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    See all 降噪

    The Buds

    • 出色音质，复古造型
    • 智能充电盒
    • 自适应降噪
    • 长达 42 小时播放时间
    开启自适应降噪，瞬间进入您的音乐专属区

    开启自适应降噪，瞬间进入您的音乐专属区

    自适应降噪技术能快速响应周围环境变化，实时抑制包括风声在内的外部噪音。若需感知周围动态，开启“感知模式”即可引入环境音。“快速感知”功能可增强人声，让您无需摘下耳机即可自如交谈。

    圆润智能充电盒，让节奏不停歇

    圆润智能充电盒，让节奏不停歇

    它不仅是智能充电盒，更是操纵中心：直接控制通话、播放、降噪和 Auracast™，或一键切换 Lo-Fi 模式。它甚至能作为远程快门，操控已连接设备的相机拍照。1.47 英寸彩色触摸屏内置黑胶、磁带和功率放大器等多种动画主题，让您的充电盒界面随心而变。

    长达 42 小时播放，沉浸不间断

    长达 42 小时播放，沉浸不间断

    关闭降噪时，耳机满电可播放 10 小时，智能充电盒可额外提供 32 小时续航（开启降噪时，耳机续航为 7 小时，充电盒额外提供 23 小时）。支持闪充功能，入盒充电 15 分钟即可增加 3 小时续航。充电盒采用 USB-C 接口。

    Bluetooth® 多点连接与 Auracast™ 助您时刻同步

    Bluetooth® 多点连接与 Auracast™ 助您时刻同步

    Bluetooth® 6.0 确保连接既快又稳，支持 Auracast™ 广播音频，让您在旅途中轻松接入公共广播。耳机支持双 Bluetooth® 设备同时连接，并可通过我们的应用程序轻松管理。此外，还兼容 Google Fast Pair 和 Microsoft Swift Pair。

    无惧烈日奔波，无视尘土飞扬

    无惧烈日奔波，无视尘土飞扬

    些许灰尘、汗水或细雨都不会打乱您的律动。凭借 IP54 级防尘防水性能，无论行程去往何方，The Buds 都能陪您尽情挥洒，让好音乐不停歇。

    身处闹市，通话依然清晰

    身处闹市，通话依然清晰

    The Buds 配备六麦克风系统。其中三枚麦克风配合 AI 降噪算法，为您呈现清澈无瑕的通话体验。即便身处嘈杂的咖啡馆，您的声音依然清晰可辨，通话质量不会受环境噪音干扰，通过双方都能专注每一句交流。

    飞利浦耳机应用程序。The Buds 的配套应用程序

    飞利浦耳机应用程序。The Buds 的配套应用程序

    总觉得音乐里还差点味儿？通过应用程序中直观的 AI Neural EQ，指尖轻点即可微调音效。您还可以开启 Lo-Fi 或“空间音频”模式，或是通过应用程序管理降噪功能、为充电盒定制动画效果与壁纸等。

    经 GRS 认证的再生塑料。负责任的包装

    经 GRS 认证的再生塑料。负责任的包装

    我们的产品采用消费后再生塑料 (PCR) 制成；包装采用经 FSC 认证的再生纸板，内附印刷品则由再生纸印刷而成。

    震撼音质，亮眼配色，舒适佩戴

    配色致敬上世纪 80 年代，音质则领跑当下，佩戴纵享自由。凭借定制调音驱动单元和 SecureFit 纹理耳塞套，这款耳机在呈现丰富音频细节的同时，依然保持轻盈舒适的入耳体验。

    柔和、细腻、自然。飞利浦音效特征

    这款耳机的定制驱动单元经过精心调校，呈现飞利浦标志性音效，为您带来温暖细腻、低音浑厚的音质。无论聆听何种风格，动人旋律皆让您沉醉其中。

    技术规格

    • 音效

      频率范围
      20 - 20 000 赫兹
      单元直径
      10 毫米
      阻抗
      32 欧姆
      最大输入功率
      5 mW
      灵敏度
      106 分贝（1K Hz、179mV）
      驱动单元类型
      Dynamic

    • 连接

      蓝牙版本
      6.0
      蓝牙模式
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      最大范围
      最多 10 组  米
      多点连接
      支持
      支持的编解码器
      • SBC
      • LC3

    • 外箱

      长度
      27.50  厘米
      用户包装数量
      24 pcs
      宽度
      23.00  厘米
      总重
      3.5  千克
      高度
      25.00  厘米
      GTIN
      1 48 95229 17980 3
      净重
      1.98  千克
      自重
      1.52  千克

    • 便利性

      音量控制
      Yes
      防水
      IP54
      飞利浦耳机应用程序支持
      Yes
      用于 TWS 的单声道模式
      Yes
      可进行固件更新
      Yes
      控件类型
      Touch
      Google Fast Pair
      Yes
      Microsoft Swift Pair
      Yes

    • 内箱

      长度
      12.80  厘米
      用户包装数量
      3 pcs
      宽度
      10.50  厘米
      高度
      11.00  厘米
      净重
      0.25  千克
      总重
      0.387  千克
      自重
      0.137  千克
      GTIN
      2 48 95229 17980 0

    • 功率

      电池数
      3 件
      充电时间
      2  小时
      音乐播放时间（ANC 打开时）
      7 + 23  小时
      音乐播放时间（ANC 关闭时）
      10 + 32  小时
      充电时间快
      15 mins for 3 hrs
      电池类型（充电盒）
      Lithium Polymer (built-in)
      电池类型（耳塞）
      Lithium Polymer (built-in)
      电池重量（总计）
      13.47  克
      电池容量（充电盒）
      600  毫安时
      电池容量（耳塞）
      60  毫安时

    • 包装尺寸

      高度
      12.1  厘米
      包装类型
      纸箱
      货架摆放类型
      悬挂
      宽度
      9.6  厘米
      厚度
      3.7  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      48 95229 17980 6
      总重
      0.107  千克
      净重
      0.082  千克
      自重
      0.025  千克

    • 附件

      其它
      1 pcs lanyard
      快速入门指南
      Yes
      耳塞套
      附赠 6 对耳塞套（S/M/L 各 2 对）
      充电盒
      支持

    • 设计

      颜色
      Yellow
      佩戴方式
      In-ear
      贴耳材料
      Silicone
      耳部贴合方式
      In-ear
      入耳式配件类型
      Silicone ear tip

    • 电信

      通话麦克风
      3 mics on each side

    • 尺寸

      充电盒尺寸（宽 x 深 x 高）
      6.00 x 6.00 x 3.05  厘米
      耳塞尺寸（宽 x 深 x 高）
      1.96 x 2.06 x 2.37  厘米
      总重量
      0.061  千克

    • UPC

      UPC
      8 40063 20848 3

    • ANC 功能

      ANC 技术
      Hybrid
      感知模式
      Yes
      自适应 ANC
      Yes
      ANC 麦克风
      4 mic
      ANC（主动式噪音消除）
      Yes

    • 语音助手

      语音助手兼容
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      语音助手激活
      Multi-Function touch
      语音助手支持
      Yes

    • 可持续发展

      塑料外壳
      contains 52% GRS certified recycled post-consumer Polycarbonate TE-00132492

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