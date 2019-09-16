7000 series 无线耳机
摆脱线缆。
在您刻苦训练挥汗如雨时，一定会爱上这款真无线耳塞式运动耳机。该款式采用 IPX5 级防溅和紫外线清洁技术，无论训练强度有多大，都会使耳机保持清爽洁净。便携式充电盒可提供长达 24 小时的播放时间。 查看所有优势
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摆脱线缆。
无拘训练。
- 6 毫米驱动器/封闭式后盖
- 耳塞
- 6+18 小时播放时间
- 佩戴稳固
柔软的橡胶翼尖。稳固而舒适
3 种尺寸的可互换橡胶耳塞套，形成理想的密封效果。柔性翼尖牢固固定在耳廓脊线下。无论训练强度有多大，这款运动耳机均可保持稳固佩戴效果。
理想的密封效果，出色的被动式噪音隔离
无论训练强度有多大，这款耳机可保持稳固佩戴。柔性翼尖牢固固定在耳廓脊线下。提供小、中和大号尺寸的可互换橡胶耳塞套，总有一款可为您带来出色的耳内配戴效果。
智能配对。自动查找蓝牙设备
用户友好型按钮让您无需触碰智能手机就可以暂停播放列表和接听电话。耳机可在您打开蓝牙的瞬间进行配对。配对后，它们便会记住上次配对过的设备。
轻触耳塞可控制音乐和通话
钕制声学驱动器经过精心微调，可带来细腻的声音和强劲的低音效果。只需轻触耳塞即可暂停播放列表和接听电话，而不必触摸智能手机。
充电盒可提供长达 24 小时播放时间
在健身包中携带一个充满电的充电盒，可为您提供长达 24 小时的播放时间。
IPX5 防水等级。采用防水和防汗设计
这款运动耳机具有 IPX5 防浸泡等级，这意味着它们耐持续浸泡。即使在您刻苦训练挥汗如雨、雨中训练或淋浴时，也可佩带这款耳机。
便携式充电盒。随身携带，为您提供更多电量
去健身房。尽享运动快感。这款真正无线耳塞式耳机随附便携式充电盒。
紫外线清洁。将听筒置于充电盒上可进行清洁
您可以将这款运动耳机保持得与训练音乐节拍一样清爽。只需将听筒置于充电盒上，执行紫外线清洁过程，即可去除细菌。
3 种可互换耳塞套，提供出色的耳内配戴效果
3 种尺寸的可互换橡胶耳塞套，形成理想的密封效果。
快速充电。充电 15 分钟，可伴您多运动 1.5 小时
如果您需要额外提升，只需将耳机快速充电 15 分钟，即可享受额外 1.5 小时的播放时间。
充电一次可提供 6 小时播放时间
充电一次可提供大约 6 小时播放时间。
技术规格
-
声音
- 原声系统
-
封闭式
- 频率范围
-
20 - 20 000 赫兹
- 单元直径
-
6 毫米
- 隔音膜
-
PET
- 阻抗
-
16 欧姆
- 磁铁型
-
钕铁硼
- 灵敏度
-
94
分贝
-
连接
- 蓝牙版本
-
5.0
- 蓝牙模式
-
- 最大范围
-
最多 10 组
米
-
外箱
- 长度
-
34
厘米
- 用户包装数量
-
24
- 宽度
-
33.5
厘米
- 总重
-
6.837
千克
- 高度
-
24.5
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 10085 2
- 净重
-
2.184
千克
- 自重
-
4.653
千克
-
便利性
- 通话管理
-
-
内箱
- 长度
-
16
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
16
厘米
- 高度
-
11
厘米
- 净重
-
0.273
千克
- 总重
-
0.78
千克
- 自重
-
0.507
千克
- GTIN
-
2 48 95229 10085 9
-
功率
- 电池类型
-
锂聚合物
- 充电式设计
-
是
- 音乐播放时间
-
6+18
小时
- 待机时间
-
100 小时
- 通话时间
-
6+18 小时
-
包装尺寸
- 高度
-
17
厘米
- 宽度
-
9.5
厘米
- 厚度
-
5
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
48 95229 10085 5
- 总重
-
0.237
千克
- 净重
-
0.091
千克
- 自重
-
0.146
千克
-
产品尺寸
- 线缆长度
-
8
厘米
- 高度
-
3.9
厘米
- 宽度
-
3.81
厘米
- 重量
-
0.064
千克
-
附件
- 快速入门指南
-
是
- USB 磁吸式充电线
-
是
- 充电盒
-
是
- 耳塞套
-
3 种尺寸
-
设计
- 颜色
-
暗夜黑
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20055 5
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