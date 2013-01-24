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无线耳机

TAST702BK/00
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    无线耳机

    TAST702BK/00

    摆脱线缆。

    在您刻苦训练挥汗如雨时，一定会爱上这些真无线耳塞式运动耳机。IPX5 级防溅和紫外线清洁技术意味着无论训练强度有多大，您的耳机都会保持清爽洁净。便携式充电盒可提供长达 18 小时的播放时间。 查看所有优势

    无线耳机

    摆脱线缆。

    在您刻苦训练挥汗如雨时，一定会爱上这些真无线耳塞式运动耳机。IPX5 级防溅和紫外线清洁技术意味着无论训练强度有多大，您的耳机都会保持清爽洁净。便携式充电盒可提供长达 18 小时的播放时间。 查看所有优势

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      摆脱线缆。

      无拘训练。

      • 6 毫米驱动器/封闭式后盖
      • 耳塞
      • 6 小时播放时间
      • 佩戴稳固

      3 种可互换耳塞套，提供出色的耳内配戴效果

      3 种尺寸的可互换橡胶耳塞套，形成理想的密封效果。

      充电盒可提供长达 18 小时播放时间

      在健身包中携带一个充满电的充电盒，可为您提供长达 18 小时的播放时间。

      IPX5 防水等级。采用防水和防汗设计

      这款运动耳机具有 IPX5 防浸泡等级，这意味着它们耐持续浸泡。即使在您刻苦训练挥汗如雨、雨中训练或淋浴时，也可佩带这款耳机。

      便携式充电盒。随身携带，为您提供更多电量

      去健身房。尽享运动快感。这款真正无线耳塞式耳机随附便携式充电盒。

      快速充电。充电 15 分钟，可伴您多运动 1.5 小时

      如果您需要额外提升，只需将耳机快速充电 15 分钟，即可享受额外 1.5 小时的播放时间。

      智能配对。自动查找蓝牙设备

      用户友好型按钮可让您暂停播放列表、接听电话和调节音量。而不必触摸智能手机。耳机可在您打开蓝牙的瞬间进行配对。配对后，它们便会记住上次配对过的设备。

      柔软的橡胶翼尖。稳固而舒适

      3 种尺寸的可互换橡胶耳塞套，形成理想的密封效果。柔性翼尖牢固固定在耳廓脊线下。无论训练强度有多大，这款运动耳机均可保持稳固佩戴效果。

      紫外线清洁。将听筒置于充电盒上可进行清洁

      您可以将这款运动耳机保持得与训练音乐节拍一样清爽。只需将听筒置于充电盒上，执行紫外线清洁过程，即可去除细菌。

      充电一次可提供 6 小时播放时间

      充电一次可提供大约 6 小时播放时间。

      理想的密封效果，出色的被动式噪音隔离

      无论训练强度有多大，这款耳机可保持稳固佩戴。柔性翼尖牢固固定在耳廓脊线下。提供小、中和大号尺寸的可互换橡胶耳塞套，总有一款可为您带来出色的耳内配戴效果。

      轻触耳塞可控制音乐和通话

      钕制声学驱动器经过精心微调，可带来细腻的声音和强劲的低音效果。只需轻触耳塞即可暂停播放列表和接听电话，而不必触摸智能手机。

      技术规格

      • 设计

        颜色
        黑色

      • 声音

        原声系统
        封闭式
        磁铁型
        钕铁硼
        阻抗
        16 欧姆
        单元直径
        6 毫米
        波段
        20 - 20 000 赫兹
        灵敏度
        94  分贝
        隔音膜
        PET

      • 连接

        蓝牙模式
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        蓝牙版本
        5.0
        最大范围
        长达 10  米

      • 便利性

        音量控制
        Y
        通话管理
        • 接听/结束呼叫
        • 拒接来电
        • 在通话和音乐之间切换

      • 附件

        USB 线
        Y
        充电盒
        Y
        耳塞套
        3 种尺寸
        快速入门指南
        Y

      • 功率

        电池类型
        锂聚合物
        充电式设计
        Y
        待机时间
        100 小时
        通话时间
        6 小时
        音乐播放时间
        6  小时

      • 包装尺寸

        EAN
        48 95229 10085 5
        厚度
        5  厘米
        总重
        0.237  千克
        高度
        17  厘米
        净重
        0.091  千克
        随附产品数量
        1
        自重
        0.146  千克
        宽度
        9.5  厘米

      • 内箱

        GTIN
        2 48 95229 10085 9
        用户包装数量
        3
        总重
        0.78  千克
        高度
        11  厘米
        长度
        16  厘米
        净重
        0.273  千克
        自重
        0.507  千克
        宽度
        16  厘米

      • 外箱

        GTIN
        1 48 95229 10085 2
        用户包装数量
        24
        总重
        6.837  千克
        高度
        24.5  厘米
        长度
        34  厘米
        净重
        2.184  千克
        自重
        4.653  千克
        宽度
        33.5  厘米

      • 产品尺寸

        线缆长度
        8  厘米
        高度
        3.9  厘米
        重量
        0.064  千克
        宽度
        3.81  厘米

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