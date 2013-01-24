摆脱线缆。
在您刻苦训练挥汗如雨时，一定会爱上这些真无线耳塞式运动耳机。IPX5 级防溅和紫外线清洁技术意味着无论训练强度有多大，您的耳机都会保持清爽洁净。便携式充电盒可提供长达 18 小时的播放时间。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
摆脱线缆。
在您刻苦训练挥汗如雨时，一定会爱上这些真无线耳塞式运动耳机。IPX5 级防溅和紫外线清洁技术意味着无论训练强度有多大，您的耳机都会保持清爽洁净。便携式充电盒可提供长达 18 小时的播放时间。 查看所有优势
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如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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在您刻苦训练挥汗如雨时，一定会爱上这些真无线耳塞式运动耳机。IPX5 级防溅和紫外线清洁技术意味着无论训练强度有多大，您的耳机都会保持清爽洁净。便携式充电盒可提供长达 18 小时的播放时间。 查看所有优势
3 种尺寸的可互换橡胶耳塞套，形成理想的密封效果。
在健身包中携带一个充满电的充电盒，可为您提供长达 18 小时的播放时间。
这款运动耳机具有 IPX5 防浸泡等级，这意味着它们耐持续浸泡。即使在您刻苦训练挥汗如雨、雨中训练或淋浴时，也可佩带这款耳机。
去健身房。尽享运动快感。这款真正无线耳塞式耳机随附便携式充电盒。
如果您需要额外提升，只需将耳机快速充电 15 分钟，即可享受额外 1.5 小时的播放时间。
用户友好型按钮可让您暂停播放列表、接听电话和调节音量。而不必触摸智能手机。耳机可在您打开蓝牙的瞬间进行配对。配对后，它们便会记住上次配对过的设备。
3 种尺寸的可互换橡胶耳塞套，形成理想的密封效果。柔性翼尖牢固固定在耳廓脊线下。无论训练强度有多大，这款运动耳机均可保持稳固佩戴效果。
您可以将这款运动耳机保持得与训练音乐节拍一样清爽。只需将听筒置于充电盒上，执行紫外线清洁过程，即可去除细菌。
充电一次可提供大约 6 小时播放时间。
无论训练强度有多大，这款耳机可保持稳固佩戴。柔性翼尖牢固固定在耳廓脊线下。提供小、中和大号尺寸的可互换橡胶耳塞套，总有一款可为您带来出色的耳内配戴效果。
钕制声学驱动器经过精心微调，可带来细腻的声音和强劲的低音效果。只需轻触耳塞即可暂停播放列表和接听电话，而不必触摸智能手机。
设计
声音
连接
便利性
附件
功率
包装尺寸
内箱
外箱
产品尺寸