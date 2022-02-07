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    真无线耳机

    TAT1207BK/00

    随身携带

    随时携带，方便连接！这款神奇的真无线耳机配有一个超级小的充电盒，可以放进您的口袋里，无论您去到何处，都能聆听到可靠、方便的声音。IPX4 防溅和防汗，长达 18 小时的播放时间！

    查看所有优势

    提供以下颜色/尺寸:

    真无线耳机

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    随身携带

    • 舒适佩戴的耳塞
    • 小型充电盒
    • IPX4 防溅/防汗
    • 长达 18 小时播放时间
    佩戴稳固，舒适自在的耳内佩戴效果

    佩戴稳固，舒适自在的耳内佩戴效果

    耳塞佩戴舒适，可稳固地与耳道贴合，从而形成完美的密封效果，减少外部噪音。聆听每一个节拍和单词！提供三种尺寸的柔软可互换硅胶耳塞套，让您享受真正的舒适感。

    小型 USB-C 充电盒

    小型 USB-C 充电盒

    这款小型充电盒采用小巧的包装，却为您提供真材实料的动力。充满电的耳机可播放 6 小时，而充满电的充电盒则可增加 12 小时的播放时间。快速充电，为耳机充电 15 分钟，即可获得额外一小时的播放时间！

    IPX 4 防溅和防汗

    IPX 4 防溅和防汗

    IPX4 防护等级和震撼的 6 毫米驱动器，让您在任何天气条件下尽享出色音质！耳机具有防溅功能，您不必担心下雨或出汗，也无需担心淋浴时会溅湿。

    集成控件。轻松配对

    耳机上的集成控件使您只需轻触按钮，即可暂停音乐、接听电话和唤醒手机语音助手。配对后，只要您将耳机从充电盒中取出，耳机就会重新与手机连接。

    使用单个耳塞在单声道模式下接听电话

    接听电话多？您可以一边使用一只耳塞一边为另一只耳塞充电，从而延长通话时间。麦克风可自动分配到您使用的耳塞，您只需在当前耳塞电池电量低时切换即可。

    技术规格

    • 音效

      频率范围
      20 - 20 000 赫兹
      单元直径
      6 毫米
      阻抗
      16 欧姆
      最大输入功率
      3 毫瓦
      灵敏度
      97 dB (1k Hz)
      驱动单元类型
      动态

    • 连接

      蓝牙版本
      5.2
      无线
      蓝牙模式
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      最大范围
      最多 10 组  米
      支持的编解码器
      SBC
      无线传输类型
      蓝牙

    • 外箱

      长度
      22.2  厘米
      用户包装数量
      24
      宽度
      22.2  厘米
      总重
      3.03  千克
      高度
      35.5  厘米
      GTIN
      1 48 95229 12582 4
      净重
      1.392  千克
      自重
      1.638  千克

    • 便利性

      防水
      IPX4
      用于 TWS 的单声道模式
      控件类型
      按钮

    • 内箱

      长度
      10.3  厘米
      用户包装数量
      3
      宽度
      10.2  厘米
      高度
      16.5  厘米
      净重
      0.174  千克
      总重
      0.332  千克
      自重
      0.158  千克
      GTIN
      2 48 95229 12582 1

    • 功率

      充电式设计
      电池数
      3 盒
      音乐播放时间
      6 + 12  小时
      通话时间
      6 小时
      充电时间
      2  小时
      充电时间快
      15 mins for 1 hr
      电池类型（充电盒）
      Lithium Polymer (built-in)
      电池类型（耳塞）
      Lithium Polymer (built-in)
      电池重量（总计）
      7.7  克
      电池容量（充电盒）
      280  毫安时
      电池容量（耳塞）
      40  毫安时

    • 包装尺寸

      高度
      17.5  厘米
      包装类型
      包装盒
      货架摆放类型
      悬挂
      宽度
      9.5  厘米
      厚度
      3  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      48 95229 12582 7
      总重
      0.094  千克
      净重
      0.058  千克
      自重
      0.036  千克

    • 附件

      快速入门指南
      耳塞套
      3 对 (S/M/L)
      充电盒
      充电电缆
      USB-C 线缆，200 毫米

    • 设计

      颜色
      暗夜黑
      贴耳材料
      硅橡胶
      耳部贴合方式
      耳塞
      入耳式配件类型
      硅胶耳塞

    • 电信

      通话麦克风
      1 mic

    • 尺寸

      充电盒尺寸（宽 x 深 x 高）
      5.79 x 3.61 x 2.57  厘米
      耳塞尺寸（宽 x 深 x 高）
      2.41 x 2.16 x 2.05  厘米
      总重量
      0.034  千克

    • UPC

      UPC
      8 40063 20237 5

    • 语音助手

      语音助手兼容
      语音助手激活
      手动
      语音助手支持

    Badge-D2C

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