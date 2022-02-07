真无线耳机
随身携带
随时携带，方便连接！这款神奇的真无线耳机配有一个超级小的充电盒，可以放进您的口袋里，无论您去到何处，都能聆听到可靠、方便的声音。IPX4 防溅和防汗，长达 18 小时的播放时间！ 查看所有优势
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随身携带
- 舒适佩戴的耳塞
- 小型充电盒
- IPX4 防溅/防汗
- 长达 18 小时播放时间
佩戴稳固，舒适自在的耳内佩戴效果
耳塞佩戴舒适，可稳固地与耳道贴合，从而形成完美的密封效果，减少外部噪音。聆听每一个节拍和单词！提供三种尺寸的柔软可互换硅胶耳塞套，让您享受真正的舒适感。
小型 USB-C 充电盒
这款小型充电盒采用小巧的包装，却为您提供真材实料的动力。充满电的耳机可播放 6 小时，而充满电的充电盒则可增加 12 小时的播放时间。快速充电，为耳机充电 15 分钟，即可获得额外一小时的播放时间！
IPX 4 防溅和防汗
IPX4 防护等级和震撼的 6 毫米驱动器，让您在任何天气条件下尽享出色音质！耳机具有防溅功能，您不必担心下雨或出汗，也无需担心淋浴时会溅湿。
集成控件。轻松配对
耳机上的集成控件使您只需轻触按钮，即可暂停音乐、接听电话和唤醒手机语音助手。配对后，只要您将耳机从充电盒中取出，耳机就会重新与手机连接。
使用单个耳塞在单声道模式下接听电话
接听电话多？您可以一边使用一只耳塞一边为另一只耳塞充电，从而延长通话时间。麦克风可自动分配到您使用的耳塞，您只需在当前耳塞电池电量低时切换即可。
技术规格
-
音效
- 频率范围
-
20 - 20 000 赫兹
- 单元直径
-
6 毫米
- 阻抗
-
16 欧姆
- 最大输入功率
-
3 毫瓦
- 灵敏度
-
97 dB (1k Hz)
- 驱动单元类型
-
动态
-
连接
- 蓝牙版本
-
5.2
- 无线
-
是
- 蓝牙模式
-
- 最大范围
-
最多 10 组
米
- 支持的编解码器
-
SBC
- 无线传输类型
-
蓝牙
-
外箱
- 长度
-
22.2
厘米
- 用户包装数量
-
24
- 宽度
-
22.2
厘米
- 总重
-
3.03
千克
- 高度
-
35.5
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 12621 0
- 净重
-
1.392
千克
- 自重
-
1.638
千克
-
便利性
- 防水
-
IPX4
- 用于 TWS 的单声道模式
-
是
- 控件类型
-
按钮
-
内箱
- 长度
-
10.3
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
10.2
厘米
- 高度
-
16.5
厘米
- 净重
-
0.174
千克
- 总重
-
0.332
千克
- 自重
-
0.158
千克
- GTIN
-
2 48 95229 12621 7
-
功率
- 充电式设计
-
是
- 电池数
-
3 盒
- 音乐播放时间
-
6 + 12
小时
- 通话时间
-
6 小时
- 充电时间
-
2
小时
- 充电时间快
-
15 mins for 1 hr
- 电池类型（充电盒）
-
Lithium Polymer (built-in)
- 电池类型（耳塞）
-
Lithium Polymer (built-in)
- 电池重量（总计）
-
7.7
克
- 电池容量（充电盒）
-
280
毫安时
- 电池容量（耳塞）
-
40
毫安时
-
包装尺寸
- 高度
-
17.5
厘米
- 包装类型
-
包装盒
- 货架摆放类型
-
悬挂
- 宽度
-
9.5
厘米
- 厚度
-
3
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
48 95229 12621 3
- 总重
-
0.094
千克
- 净重
-
0.058
千克
- 自重
-
0.036
千克
-
附件
- 快速入门指南
-
是
- 耳塞套
-
3 对 (S/M/L)
- 充电盒
-
是
- 充电电缆
-
USB-C 线缆，200 毫米
-
设计
- 颜色
-
黄色
- 贴耳材料
-
硅橡胶
- 耳部贴合方式
-
耳塞
- 入耳式配件类型
-
硅胶耳塞
-
电信
- 通话麦克风
-
1 mic
-
尺寸
- 充电盒尺寸（宽 x 深 x 高）
-
5.79 x 3.61 x 2.57
厘米
- 耳塞尺寸（宽 x 深 x 高）
-
2.41 x 2.16 x 2.05
厘米
- 总重量
-
0.034
千克
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20240 5
-
语音助手
- 语音助手兼容
-
是
- 语音助手激活
-
手动
- 语音助手支持
-
是
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