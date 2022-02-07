小型 USB-C 充电盒

这款小型充电盒采用小巧的包装，却为您提供真材实料的动力。充满电的耳机可播放 6 小时，而充满电的充电盒则可增加 12 小时的播放时间。快速充电，为耳机充电 15 分钟，即可获得额外一小时的播放时间！