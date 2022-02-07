随身携带
随时携带，方便连接！这款神奇的真无线耳机配有一个超级小的充电盒，可以放进您的口袋里，无论您去到何处，都能聆听到可靠、方便的声音。IPX4 防溅和防汗，长达 18 小时的播放时间！ 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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耳塞佩戴舒适，可稳固地与耳道贴合，从而形成完美的密封效果，减少外部噪音。聆听每一个节拍和单词！提供三种尺寸的柔软可互换硅胶耳塞套，让您享受真正的舒适感。
这款小型充电盒采用小巧的包装，却为您提供真材实料的动力。充满电的耳机可播放 6 小时，而充满电的充电盒则可增加 12 小时的播放时间。快速充电，为耳机充电 15 分钟，即可获得额外一小时的播放时间！
IPX4 防护等级和震撼的 6 毫米驱动器，让您在任何天气条件下尽享出色音质！耳机具有防溅功能，您不必担心下雨或出汗，也无需担心淋浴时会溅湿。
耳机上的集成控件使您只需轻触按钮，即可暂停音乐、接听电话和唤醒手机语音助手。配对后，只要您将耳机从充电盒中取出，耳机就会重新与手机连接。
接听电话多？您可以一边使用一只耳塞一边为另一只耳塞充电，从而延长通话时间。麦克风可自动分配到您使用的耳塞，您只需在当前耳塞电池电量低时切换即可。
声音
电信
连接
便利性
设计
功率
语音助手
附件
尺寸
包装尺寸
外箱
内箱
UPC
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