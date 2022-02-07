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真无线耳机

TAT1207YL/00
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    真无线耳机

    TAT1207YL/00

    随身携带

    随时携带，方便连接！这款神奇的真无线耳机配有一个超级小的充电盒，可以放进您的口袋里，无论您去到何处，都能聆听到可靠、方便的声音。IPX4 防溅和防汗，长达 18 小时的播放时间！ 查看所有优势

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      随身携带

      • 舒适佩戴的耳塞
      • 小型充电盒
      • IPX4 防溅/防汗
      • 长达 18 小时播放时间

      佩戴稳固，舒适自在的耳内佩戴效果

      耳塞佩戴舒适，可稳固地与耳道贴合，从而形成完美的密封效果，减少外部噪音。聆听每一个节拍和单词！提供三种尺寸的柔软可互换硅胶耳塞套，让您享受真正的舒适感。

      小型 USB-C 充电盒

      这款小型充电盒采用小巧的包装，却为您提供真材实料的动力。充满电的耳机可播放 6 小时，而充满电的充电盒则可增加 12 小时的播放时间。快速充电，为耳机充电 15 分钟，即可获得额外一小时的播放时间！

      IPX 4 防溅和防汗

      IPX4 防护等级和震撼的 6 毫米驱动器，让您在任何天气条件下尽享出色音质！耳机具有防溅功能，您不必担心下雨或出汗，也无需担心淋浴时会溅湿。

      集成控件。轻松配对

      耳机上的集成控件使您只需轻触按钮，即可暂停音乐、接听电话和唤醒手机语音助手。配对后，只要您将耳机从充电盒中取出，耳机就会重新与手机连接。

      使用单个耳塞在单声道模式下接听电话

      接听电话多？您可以一边使用一只耳塞一边为另一只耳塞充电，从而延长通话时间。麦克风可自动分配到您使用的耳塞，您只需在当前耳塞电池电量低时切换即可。

      技术规格

      • 声音

        阻抗
        16 欧姆
        单元直径
        6 毫米
        灵敏度
        97 dB (1k Hz)
        波段
        20 - 20 000 赫兹
        最大输入功率
        3 毫瓦
        驱动器类型
        动态

      • 电信

        用于呼叫的麦克风
        1 个麦克风

      • 连接

        蓝牙版本
        5.2
        支持的编解码器
        SBC
        最大范围
        最多 10 组  m
        蓝牙模式
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        无线传输类型
        蓝牙
        无线

      • 便利性

        防水
        IPX4
        用于 TWS 的单声道模式
        控件类型
        按钮

      • 设计

        颜色
        黄色
        耳塞配件
        耳塞
        入耳式配件类型
        硅胶耳塞
        贴耳材料
        硅橡胶

      • 功率

        音乐播放时间
        6 +12  hr
        电池类型（耳塞）
        锂聚合物（内置）
        电池容量（耳塞）
        40 mAh
        电池类型（充电盒）
        锂聚合物（内置）
        电池容量（充电盒）
        280 mAh
        通话时间
        6 小时
        充电时间
        2  hr
        充电时间快
        充电 15 分钟使用 1 小时
        电池数
        3 盒
        电池重量（总计）
        7.7 克
        充电式设计

      • 语音助手

        语音助手支持
        语音助手兼容
        语音助手激活
        手动

      • 附件

        耳塞套
        3 对 (S/M/L)
        充电盒
        充电电缆
        USB-C 线缆，200 毫米
        快速入门指南

      • 尺寸

        耳塞尺寸（宽 x 深 x 高）
        2.41 x 2.16 x 2.05  cm
        充电盒尺寸（宽 x 深 x 高）
        5.79 x 3.61 x 2.57  cm
        总重量
        0.034  千克

      • 包装尺寸

        包装类型
        包装盒
        随附产品数量
        1
        货架摆放类型
        悬挂
        EAN
        48 95229 12621 3
        厚度
        3  cm
        宽度
        9.5  cm
        高度
        17.5  cm
        总重
        0.094  千克
        净重
        0.058  千克
        自重
        0.036  千克

      • 外箱

        用户包装数量
        24
        GTIN
        1 48 95229 12621 0
        长度
        22.2  cm
        宽度
        22.2  cm
        高度
        35.5  cm
        总重
        3.03  千克
        净重
        1.392  千克
        自重
        1.638  千克

      • 内箱

        用户包装数量
        3
        GTIN
        2 48 95229 12621 7
        长度
        10.3  cm
        宽度
        10.2  cm
        高度
        16.5  cm
        总重
        0.332  千克
        净重
        0.174  千克
        自重
        0.158  千克

      • UPC

        UPC
        8 40063 20240 5

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