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    耳塞式耳机 真无线耳机

    TAT3255BL/00

    随心自在欣赏音乐。

    随时随地畅享欢乐。这些防溅和防汗真无线耳机可为您带来动人的音效，凭借其充电盒，提供长达 24 小时的播放时间。如果您在接听一通较长时间的电话，则可以只使用一个耳塞，而另一个耳塞可继续充电。

    查看所有优势

    提供以下颜色/尺寸:

    耳塞式耳机 真无线耳机

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    随心自在欣赏音乐。

    • 6 毫米驱动器/封闭式后盖
    • 佩戴舒适
    • IPX4 防溅/防汗
    • 最长可以播放 24 小时音乐

    IPX4 防溅和防汗

    这些真无线耳机具有 IPX4 等级，可抵抗任何方向的溅水。您不必担心出汗，也不用担心被雨淋到。

    便携式 USB-C 充电盒。播放时间长达 24 小时

    加倍电力随身，一路畅享欢乐。一次充电即可获得长达 6 小时的播放时间，充满电的便携充电盒可为您增加 18 小时的播放时间。在充电盒中短时间充电 15 分钟，可为您提供 1 小时的播放时间。使用 USB-C 为充电盒充满电需要 2 小时。

    单声道模式。在耳塞之间切换麦克风

    耳机电量不足时需要接听电话？使用其中一个耳机，另一个耳机充电，即可获得更多通话时间。麦克风会自动分配给您正在使用的耳塞，您只需在需要时切换即可。

    佩戴稳固，舒适自在

    6 毫米钕磁铁驱动器的音效极佳，舒适轻盈的设计让您可以在真正舒适的环境中摇滚音乐。柔软、可互换的耳塞套可帮助您找到舒适的入耳式佩戴方式。

    多功能按钮。轻松控制音乐和通话

    不喜欢当前曲目？长按多功能按钮即可跳过它。想要拒绝通话并继续聆听？按一下按钮即可。内置麦克风具有回音消除功能，可在您接听电话时保持声音清晰。

    轻松唤醒智能手机的语音助手

    不触碰手机即可唤醒手机的语音助手。要求智能手机的语音助手播放音乐、提供方向并检查信息等。

    智能配对。自动查找蓝牙设备

    在您将耳机从充电盒中取出的瞬间其便已做好配对准备。配对完成后，耳机会记住上次配对的设备。

    使用内置麦克风，从聆听音乐切换为接听来电

    -

    技术规格

    • 声音

      频率范围
      20 - 20 000 赫兹
      单元直径
      6 毫米
      隔音膜
      PET
      阻抗
      16 欧姆
      磁铁型
      钕铁硼
      最大输入功率
      5 mW
      灵敏度
      90 dB (1K Hz)

    • 连接

      蓝牙版本
      5.1
      无线
      蓝牙模式
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      最大范围
      最多 10 组  米
      支持的编解码器
      SBC
      无线传输类型
      蓝牙

    • 外箱

      长度
      37.5  厘米
      用户包装数量
      24
      宽度
      27.5  厘米
      总重
      4.231  千克
      高度
      24.5  厘米
      GTIN
      1 48 95229 11078 3
      净重
      1.176  千克
      自重
      3.055  千克

    • 便利性

      防水
      IPX4
      用于 TWS 的单声道模式
      控件类型
      按钮

    • 内箱

      长度
      17.8  厘米
      用户包装数量
      3
      宽度
      12.8  厘米
      高度
      10.4  厘米
      净重
      0.147  千克
      总重
      0.507  千克
      自重
      0.36  千克
      GTIN
      2 48 95229 11078 0

    • 功率

      充电式设计
      音乐播放时间
      6 + 18  小时
      通话时间
      5 小时
      充电时间
      2  小时
      充电时间快
      15 mins for 1 hr
      电池类型（充电盒）
      Lithium Polymer (built-in)
      电池类型（耳塞）
      Lithium Polymer (built-in)
      电池容量（充电盒）
      500  毫安时
      电池容量（耳塞）
      50  毫安时

    • 包装尺寸

      高度
      17  厘米
      包装类型
      包装盒
      货架摆放类型
      悬挂
      宽度
      9.5  厘米
      厚度
      4  厘米
      EAN
      48 95229 11078 6
      总重
      0.139  千克
      净重
      0.049  千克
      自重
      0.09  千克

    • 产品尺寸

      高度
      4.2  厘米
      宽度
      3.6  厘米
      厚度
      6.5  厘米
      重量
      0.049  千克

    • 附件

      快速入门指南
      耳塞套
      3 对 (S/M/L)
      充电盒
      充电电缆
      USB-C 线缆

    • 设计

      颜色
      宝石蓝
      贴耳材料
      硅橡胶
      耳部贴合方式
      耳塞
      入耳式配件类型
      硅胶耳塞

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