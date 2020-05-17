随心自在欣赏音乐。

随时随地畅享欢乐。这些防溅和防汗真无线耳机可为您带来动人的音效，凭借其充电盒，提供长达 24 小时的播放时间。如果您在接听一通较长时间的电话，则可以只使用一个耳塞，而另一个耳塞可继续充电。