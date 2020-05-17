耳塞式耳机 真无线耳机
随心自在欣赏音乐。
随时随地畅享欢乐。这些防溅和防汗真无线耳机可为您带来动人的音效，凭借其充电盒，提供长达 24 小时的播放时间。如果您在接听一通较长时间的电话，则可以只使用一个耳塞，而另一个耳塞可继续充电。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
随心自在欣赏音乐。
- 6 毫米驱动器/封闭式后盖
- 佩戴舒适
- IPX4 防溅/防汗
- 最长可以播放 24 小时音乐
IPX4 防溅和防汗
这些真无线耳机具有 IPX4 等级，可抵抗任何方向的溅水。您不必担心出汗，也不用担心被雨淋到。
便携式 USB-C 充电盒。播放时间长达 24 小时
加倍电力随身，一路畅享欢乐。一次充电即可获得长达 6 小时的播放时间，充满电的便携充电盒可为您增加 18 小时的播放时间。在充电盒中短时间充电 15 分钟，可为您提供 1 小时的播放时间。使用 USB-C 为充电盒充满电需要 2 小时。
单声道模式。在耳塞之间切换麦克风
耳机电量不足时需要接听电话？使用其中一个耳机，另一个耳机充电，即可获得更多通话时间。麦克风会自动分配给您正在使用的耳塞，您只需在需要时切换即可。
佩戴稳固，舒适自在
6 毫米钕磁铁驱动器的音效极佳，舒适轻盈的设计让您可以在真正舒适的环境中摇滚音乐。柔软、可互换的耳塞套可帮助您找到舒适的入耳式佩戴方式。
多功能按钮。轻松控制音乐和通话
不喜欢当前曲目？长按多功能按钮即可跳过它。想要拒绝通话并继续聆听？按一下按钮即可。内置麦克风具有回音消除功能，可在您接听电话时保持声音清晰。
轻松唤醒智能手机的语音助手
不触碰手机即可唤醒手机的语音助手。要求智能手机的语音助手播放音乐、提供方向并检查信息等。
智能配对。自动查找蓝牙设备
在您将耳机从充电盒中取出的瞬间其便已做好配对准备。配对完成后，耳机会记住上次配对的设备。
技术规格
-
音效
- 频率范围
-
20 - 20 000 赫兹
- 单元直径
-
6 毫米
- 隔音膜
-
PET
- 阻抗
-
16 欧姆
- 磁铁型
-
钕铁硼
- 最大输入功率
-
5 mW
- 灵敏度
-
90 dB (1K Hz)
-
连接
- 蓝牙版本
-
5.1
- 无线
-
是
- 蓝牙模式
-
- 最大范围
-
最多 10 组
米
- 支持的编解码器
-
SBC
- 无线传输类型
-
蓝牙
-
外箱
- 长度
-
37.5
厘米
- 用户包装数量
-
24
- 宽度
-
27.5
厘米
- 总重
-
4.231
千克
- 高度
-
24.5
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 11077 6
- 净重
-
1.176
千克
- 自重
-
3.055
千克
-
便利性
- 防水
-
IPX4
- 用于 TWS 的单声道模式
-
是
- 控件类型
-
按钮
-
内箱
- 长度
-
17.8
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
12.8
厘米
- 高度
-
10.4
厘米
- 净重
-
0.147
千克
- 总重
-
0.507
千克
- 自重
-
0.36
千克
- GTIN
-
2 48 95229 11077 3
-
功率
- 充电式设计
-
是
- 音乐播放时间
-
6 + 18
小时
- 通话时间
-
5 小时
- 充电时间
-
2
小时
- 充电时间快
-
15 mins for 1 hr
- 电池类型（充电盒）
-
Lithium Polymer (built-in)
- 电池类型（耳塞）
-
Lithium Polymer (built-in)
- 电池容量（充电盒）
-
500
毫安时
- 电池容量（耳塞）
-
50
毫安时
-
包装尺寸
- 高度
-
17
厘米
- 包装类型
-
包装盒
- 货架摆放类型
-
悬挂
- 宽度
-
9.5
厘米
- 厚度
-
4
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
48 95229 11077 9
- 总重
-
0.139
千克
- 净重
-
0.049
千克
- 自重
-
0.09
千克
-
产品尺寸
- 高度
-
4.2
厘米
- 宽度
-
3.6
厘米
- 厚度
-
6.5
厘米
- 重量
-
0.049
千克
-
附件
- 快速入门指南
-
是
- 耳塞套
-
3 对 (S/M/L)
- 充电盒
-
是
- 充电电缆
-
USB-C 线缆
-
设计
- 颜色
-
樱花粉
- 贴耳材料
-
硅橡胶
- 耳部贴合方式
-
耳塞
- 入耳式配件类型
-
硅胶耳塞
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。