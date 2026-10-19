没有水从飞利浦 AquaTrio 真空吸尘器中流出

如果没有水从飞利浦 AquaTrio 真空吸尘器中流出，可能有多种原因：



净水箱已空或脏水箱已满

如果飞利浦 AquaTrio 真空吸尘器的净水箱已空或脏水箱已满，可能会出现设备不出水的情况。在这种情况下，请向净水箱中注水，并确保脏水箱已空。



拖地吸嘴的盖子未正确闭合

如果盖子打开，则可能会导致设备不出水。请确保拖地吸嘴的盖子已正确闭合（见图）。



主动保护系统已激活

飞利浦 AquaTrio 真空吸尘器的主动保护系统设计用于识别何时清扫地板上除了灰尘或液体以外的异物。当主动保护系统已激活时，拖地刷不再旋转并且产品不向地板洒水。



要重置主动保护系统（参阅视频）：

1.关闭飞利浦 AquaTrio 真空吸尘器并从电源插座拔下插头

2.打开拖地吸嘴盖，取下拖地刷盖并取出物体

3.如果主动保护系统因拖地刷过湿而激活，请取下拖地刷，在水槽上方挤干水分

4.请将晾干的拖地刷装回飞利浦 AquaTrio 真空吸尘器中

5.放回拖地刷盖并关闭拖地吸嘴盖。按住拖地吸嘴盖将其锁定（可听到“咔哒”一声）



飞利浦 AquaTrio 真空吸尘器内的软管尚未注入水

首次使用飞利浦 AquaTrio 真空吸尘器时可能会遇到这种情况。启动设备时，满水箱/空水箱指示灯闪烁并且设备再次关闭。如果出现这种情况，请尝试不断启动飞利浦 AquaTrio 真空吸尘器，直至满水箱/空水箱指示灯保持熄灭，并且产品保持启动。当指示灯保持熄灭并且设备运行约 30 秒后，产品将向地板洒水。



如果上述解决方案无法解决问题，请联系我们。

