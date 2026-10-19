我的飞利浦修剪器的毛发修剪效果不均匀

您的飞利浦修剪器可能会随附用于头发和胡须的不同附件。请务必在相应的区域使用正确的附件。



面部毛发通常会比头发更硬。因此，胡须附件经设计和测试，仅适用于胡须。



胡须修剪器的修剪部件和修剪梳通常比理发器的修剪部件和修剪梳要小。此设备可助您轻松修剪到较小区域，如鼻子下方。相比之下，较宽的修剪梳和修剪部件适用于修剪毛发。



因此，为了获得均匀的修剪效果，请确保使用正确的附件。