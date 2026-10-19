飞利浦支持
我的飞利浦修剪器的毛发修剪效果不均匀
如果您的修剪器无法均匀地修剪毛发，则下面的故障排除提示可能会帮助您找到解决方案。
我们建议您按照下方所列顺序进行操作。先检查问题能否在某一步骤解决，然后再转至下一步骤。或者，您也可以观看下方视频以解决问题。
请务必将您使用的修剪部件或修剪梳正确安装到修剪器的机身。如果未正确安装附件，则修剪器可能无法工作，或无法提供理想效果。
如果您将修剪器太用力地按在头皮或皮肤上，则可能会意外将设置更改为高档或低档，或导致用力不均。这可能会导致修剪效果不均匀。
为了获得出色的修剪体验，请确保您的修剪器与您的皮肤完全接触，并轻柔、平稳地移动。
为获得出色效果，请确保逆着毛发生长的方向修剪。修剪毛发时，请记住毛发会朝不同方向生长，这点至关重要。
因此，要获得均匀的效果，尝试以不同方向（向上、向下以及交叉）移动修剪器，以便修剪到所有毛发。
湿润的毛发更加难以修剪，因为它们会粘在您的皮肤上并且可能导致设备难以捕捉到毛发。因此，我们建议在毛发完全干燥时进行修剪。
您的飞利浦修剪器可能会随附用于头发和胡须的不同附件。请务必在相应的区域使用正确的附件。
面部毛发通常会比头发更硬。因此，胡须附件经设计和测试，仅适用于胡须。
胡须修剪器的修剪部件和修剪梳通常比理发器的修剪部件和修剪梳要小。此设备可助您轻松修剪到较小区域，如鼻子下方。相比之下，较宽的修剪梳和修剪部件适用于修剪毛发。
因此，为了获得均匀的修剪效果，请确保使用正确的附件。
并非所有胡须修剪器都经完全优化，以修剪较长的胡须（>10 毫米），且需要更多来回次数以实现出色的效果。
如果这些提示均无法解决问题，则表示修剪器内部可能有损坏。我们建议您申请维修或更换修剪器。
此页面上的信息适用于以下型号： HC3689/15, HC3688/15, HC5610/15. 点击此处显示更多产品编号 ›