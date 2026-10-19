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我的飞利浦修剪器的毛发修剪效果不均匀

如果您的修剪器无法均匀地修剪毛发，则下面的故障排除提示可能会帮助您找到解决方案。

我们建议您按照下方所列顺序进行操作。先检查问题能否在某一步骤解决，然后再转至下一步骤。或者，您也可以观看下方视频以解决问题。

此页面上的信息适用于以下型号： HC3689/15, HC3688/15, HC5610/15. 点击此处显示更多产品编号  ›

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