我的飞利浦毛发修剪器或理发器发出奇怪的噪音

您的修剪器需要定期清洁才能正常运作。毛发或碎屑可能会卡在设备中并影响其性能。



清洁您的修剪器之前，请确定它是否可水洗，还是仅适合干洗。



可水洗的修剪器

修剪器上印有水龙头或淋浴符号。要清洁这些设备，请取下附件和刀片，然后用水清洁其下方区域。

请勿使用肥皂水或任何清洁剂，因为这可能会洗去刀片上的防护润滑脂使其性能受到影响。请先分别清洗和晾干附件，然后再将其重新安装至修剪器。



不可水洗修剪器

这类设备上印有打叉的水龙头符号。这些产品不可用水清洗。当您拆下附件时，请使用随附的小刷子或使用棉签清洁其下方区域。



带可水洗附件的不可水洗修剪器

部分飞利浦修剪器不可水洗，但可以用水清洁其附件。对于这些设备，请取下附件以便进行冲洗。确保附件完全干燥后再将其放回修剪器。

观看下面的教学视频以了解如何清洁这些设备。



有关特定型号的详细说明，请参阅用户手册。