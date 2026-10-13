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我的飞利浦毛发修剪器或理发器发出奇怪的噪音

如果您的修剪器或理发器发出奇怪的噪音，则下面的故障排除提示可能会帮助您找到解决方案。

我们建议您按照下方所列顺序执行步骤。先检查问题能否在某一步骤解决，然后再转至下一步骤。 

此页面上的信息适用于以下型号： HC3689/15, HC3688/15, HC5610/15. 点击此处显示更多产品编号  ›

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