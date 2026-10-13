飞利浦支持
我的飞利浦毛发修剪器或理发器发出奇怪的噪音
如果您的修剪器或理发器发出奇怪的噪音，则下面的故障排除提示可能会帮助您找到解决方案。
我们建议您按照下方所列顺序执行步骤。先检查问题能否在某一步骤解决，然后再转至下一步骤。
您的修剪器需要定期清洁才能正常运作。毛发或碎屑可能会卡在设备中并影响其性能。
清洁您的修剪器之前，请确定它是否可水洗，还是仅适合干洗。
可水洗的修剪器
修剪器上印有水龙头或淋浴符号。要清洁这些设备，请取下附件和刀片，然后用水清洁其下方区域。
请勿使用肥皂水或任何清洁剂，因为这可能会洗去刀片上的防护润滑脂使其性能受到影响。请先分别清洗和晾干附件，然后再将其重新安装至修剪器。
不可水洗修剪器
这类设备上印有打叉的水龙头符号。这些产品不可用水清洗。当您拆下附件时，请使用随附的小刷子或使用棉签清洁其下方区域。
带可水洗附件的不可水洗修剪器
部分飞利浦修剪器不可水洗，但可以用水清洁其附件。对于这些设备，请取下附件以便进行冲洗。确保附件完全干燥后再将其放回修剪器。
观看下面的教学视频以了解如何清洁这些设备。
有关特定型号的详细说明，请参阅用户手册。
可能是因为您的修剪器没有正确组装，从而导致发出奇怪的噪音。取下您正在使用的修剪或切剃附件，然后重新安装。请按照用户手册中的说明进行操作。
我们建议每 6 周给您的修剪器进行一次润滑。您可以在修剪器修剪部件的齿上滴一些油。您可以使用包装中提供的油或任何其他缝纫机油。
当您的修剪器电池电量不足时，您可能会感觉声音听上去很奇怪。请将设备充满电后再继续使用。
如果您的修剪器使用的是一次性 AA 电池，则可能该更换电池了。更换电池时，请确保使用用户手册中提及的适合该设备的电池。请勿混用不同类型电池或新旧电池。放入电池时，确保 + 极和 - 极方向正确。
如果上述建议无法解决您的问题，请联系我们以获取进一步帮助。
如果这些提示均无法解决问题，则表示您的修剪器或理发器内部可能有损坏。我们建议您申请维修或更换您的修剪器或理发器。
此页面上的信息适用于以下型号： HC3689/15, HC3688/15, HC5610/15. 点击此处显示更多产品编号 ›