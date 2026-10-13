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我的飞利浦毛发修剪器或理发器无法工作
如果您的理发器或修剪器无法正常工作，以下故障排查建议可能会帮助您找到解决方法。我们建议您按照下列顺序执行步骤。先检查问题能否在某一步骤解决，然后再转至下一步骤。
电动设备带水使用是很危险的。因此，为了您的安全，飞利浦防水或防溅修剪器只能在无线模式下工作。请尝试从主电源上拔下您的修剪器，然后重新打开。
您的修剪器需要定期清洁才能正常运作。毛发或碎屑可能会卡在设备中并影响其性能。在清洁修剪器之前，请先确认其是否可水洗，或仅适合进行干式清洁。 可水洗修剪器可水洗的修剪器上印有水龙头或淋浴符号。要清洁这些设备，请取下附件和刀片，并用水清洁其下方区域。请勿使用肥皂水或任何清洁剂，因为这可能会去除刀片上的防护润滑脂并影响其性能。请先单独清洗和晾干附件，再将其重新安装到修剪器。不可水洗修剪器这些设备上印有带斜线的水龙头图标。这些产品不可用水清洗。取下附件后，请使用随附的小刷子或棉签清洁其下方区域。不可水洗修剪器（带可水洗附件）部分飞利浦修剪器本体不可水洗，但其附件可水洗。对于这些设备，请取下附件以便进行冲洗。确保附件完全干燥后再将其放回修剪器。 观看下面的教学视频以了解如何清洁这些设备。 有关特定型号的详细说明，请参阅用户手册。
如果您的修剪器或理发器随附润滑油，飞利浦建议定期使用，以保持产品高效运行。您可以在修剪器或理发器修剪部件的齿上滴几滴油。您可以使用包装中提供的油或任何其他缝纫机油。
提示：此信息仅适用于随附有油的产品。如果未随附润滑油，则无需使用。
您飞利浦修剪器的电池可能已耗尽。我们建议您为护理器充满电，然后尝试重新打开。注意：充电和运行时间可能因您的修剪器型号而异。请检查您的用户手册，以了解更多信息。如果您的电器使用一次性 AA 电池，则可能需要更换电池了。更换电池时，确保电池的 + 和 - 极方向正确。只能使用用户手册中指定的正确类型的一次性电池。请勿混用不同类型的电池或新旧电池混用。您的产品是否包含 USB 充电电缆？如果您的飞利浦修剪器/理发器随附 USB 充电电缆，请确保在为设备充电时将其连接到合适的电源。飞利浦基于使用 5V、1A USB 插头适配器来计算估计充电时间。若使用替代电源，充电时间可能会显著延长。提示：是否需要使用适配器为设备充电？单击此处并使用页面顶部的搜索栏搜索“HQ87”。
如果这些提示均无法解决问题，则表示您的修剪器或理发器内部可能有损坏。我们建议您申请维修或更换。
此页面上的信息适用于以下型号： HC3689/15, HC3688/15, HC5610/15. 点击此处显示更多产品编号 ›
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