我的飞利浦毛发修剪器或理发器无法工作

您的修剪器需要定期清洁才能正常运作。毛发或碎屑可能会卡在设备中并影响其性能。



在清洁修剪器之前，请先确认其是否可水洗，或仅适合进行干式清洁。



可水洗修剪器

可水洗的修剪器上印有水龙头或淋浴符号。要清洁这些设备，请取下附件和刀片，并用水清洁其下方区域。

请勿使用肥皂水或任何清洁剂，因为这可能会去除刀片上的防护润滑脂并影响其性能。请先单独清洗和晾干附件，再将其重新安装到修剪器。



不可水洗修剪器

这些设备上印有带斜线的水龙头图标。这些产品不可用水清洗。取下附件后，请使用随附的小刷子或棉签清洁其下方区域。



不可水洗修剪器（带可水洗附件）

部分飞利浦修剪器本体不可水洗，但其附件可水洗。对于这些设备，请取下附件以便进行冲洗。确保附件完全干燥后再将其放回修剪器。

观看下面的教学视频以了解如何清洁这些设备。



有关特定型号的详细说明，请参阅用户手册。

