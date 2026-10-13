我的飞利浦剃须刀发出很大噪音

每个剃须刀头都由一个刀片和一个网罩组成，并且都带有一个固定环，用于将其固定到剃须刀头部件上（也称为剃须刀头支架）。每个刀头和网罩是一套独特的套件，因此在清洁后一定要将每个刀头放回各自的网罩中。将刀头放入护罩中，并且刀片朝下。



当使用固定架将剃须刀头放回剃须刀头部件中，请确保其牢固地锁定到位。如果固定架安装无误，在您尝试将其与剃须刀头部件分离时，它应该不会脱落。



如果您的剃须刀型号配套的剃须刀头需要先卡入固定架，然后再锁定到剃须刀头部件中，请确保剃须刀头上的槽口与固定架的凸起对齐（见下图）。



有关拆卸和重新安装剃须刀头的详细说明，请参阅产品随附的用户手册。