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我的飞利浦剃须刀发出很大噪音

如果您的飞利浦剃须刀在打开后发出很大噪音，最有可能的原因是组装不正确。如果剃须刀（重新）组装不正确（例如清洁后），则在使用时会发出嘎吱嘎吱的噪音。

请按照以下说明操作，确保您的剃须刀已正确（重新）组装。

此页面上的信息适用于以下型号： XP9400/26, XP9404/31, X9000/10. 点击此处显示更多产品编号  ›

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