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我的飞利浦 AquaTrio 真空吸尘器电池耗电很快

如果您的飞利浦 AquaTrio 7000 或 9000 系列真空吸尘器耗电太快，请阅读我们下面的故障排除建议来自行解决此问题。

AquaTrio 7000 和 9000

此页面上的信息适用于以下型号： XW7110/82, XW9382/82, XW9383/82.

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