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我的飞利浦 AquaTrio 真空吸尘器电池耗电很快
如果您的飞利浦 AquaTrio 7000 或 9000 系列真空吸尘器耗电太快，请阅读我们下面的故障排除建议来自行解决此问题。
您的飞利浦 AquaTrio 7000 真空吸尘器具有两种不同的功率设置：正常湿润模式（低功率）和增强模式（高功率）。
增强湿润模式（带有两个水滴的图标）用于清洁特别顽固的污渍。这种模式会使用更多的水，并且具有非常强大的吸力。因此，本产品耗电很快。对于常规的日常使用，我们建议选择正常湿润模式（带有一个水滴的图标）。运行时间最长为 30 分钟。
您的飞利浦 9000 系列提供两种不同的功率设置。
对于一般量的尘垢，最好以较低设置 (-) 使用吸尘器。运行时间大约为 45 分钟。较高设置 (+) 表示用于清洁严重污渍。请注意，在较高设置下，电池耗电较快（运行时间：25 分钟）。
飞利浦 AquaTrio 9000 系列吸尘器的较高设置（带两滴的图标）提供非常强劲的吸力，更吸水。它尤其适合用于清洁严重污渍。因此，产品电池耗电很快（运行时间 < 25 分钟）。对于普通日常使用，应以较低设置（带一滴图标）使用吸尘和湿拖装置。运行时间大约为 25 分钟。
如果可充电电池的使用寿命到期，那么需要更换新电池。不需要为此联系我们。锂离子电池组 (XV1797) 在我们的网上商城有售，且可轻松自行更换。
上述解决方案无法解决问题？请联系我们以获取进一步帮助。
此页面上的信息适用于以下型号： XW7110/82, XW9382/82, XW9383/82.