我的飞利浦 AquaTrio 真空吸尘器电池耗电很快

您的飞利浦 AquaTrio 7000 真空吸尘器具有两种不同的功率设置：正常湿润模式（低功率）和增强模式（高功率）。



增强湿润模式（带有两个水滴的图标）用于清洁特别顽固的污渍。这种模式会使用更多的水，并且具有非常强大的吸力。因此，本产品耗电很快。对于常规的日常使用，我们建议选择正常湿润模式（带有一个水滴的图标）。运行时间最长为 30 分钟。