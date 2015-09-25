冲突矿物是在发生武装冲突和人权侵犯行为的情况下开采的矿物。该术语通常用来指代在刚果民主共和国(DRC) 东北地区开采的四种矿物 – 钨、钽、锡和金（也称为 3TG）。在各种商品的生产中都会用到这些矿物，如珠宝以及几乎所有电子设备。 负责任的矿物采购是我们供应商可持续发展保证的重要组成部分。我们在供应链中实施了多项措施来确保我们的产品不会直接或间接为 DRC 的暴行提供资助。即使飞利浦不直接从 DRC 采购矿物，并且这些矿藏通常与我们的直接供应商相隔七层或七层以上，我们仍然朝以下目标努力：
冲突矿物是在发生武装冲突和人权侵犯行为的情况下开采的矿物。该术语通常用来指代在刚果民主共和国(DRC) 东北地区开采的四种矿物 – 钨、钽、锡和金（也称为 3TG）。在各种商品的生产中都会用到这些矿物，如珠宝以及几乎所有电子设备。
负责任的矿物采购是我们供应商可持续发展保证的重要组成部分。我们在供应链中实施了多项措施来确保我们的产品不会直接或间接为 DRC 的暴行提供资助。即使飞利浦不直接从 DRC 采购矿物，并且这些矿藏通常与我们的直接供应商相隔七层或七层以上，我们仍然朝以下目标努力：
飞利浦承诺不购买已知包含冲突矿物的原材料、部件或耗材。我们不会从 DRC 或其他地方的矿山直接采购矿物，这些金属的供应链包含多层，包括矿山、贸易商、出口商、冶炼厂、精炼厂、合金生产商以及零部件制造商，最后才到达我们的直接供应商。
处于这些不同供应链层的企业，以及使用这些矿物的不同行业的企业，对于有效打破采矿与 DRC 冲突融资之间的关联起着至关重要的作用。这也是为什么飞利浦积极推动“无冲突采购计划”的原因所在，该计划将电子、汽车及其他行业团结在一起，共同改善采矿行业的状况（www.conflictfreesourcing.org）。我们会继续吸引其他利益相关者参与，包括欧洲议会以及当地和国际 NGO。
冶炼厂混合来自很多来源的金属，并将其炼成我们行业所用的金属。冶炼厂处于供应链中应实施责任采购的关键点 – 选择矿物来源时应执行尽职调查。“无冲突冶炼厂计划”(CFSP) 确定的冶炼厂可通过独立第三方评估来证明，他们生产的矿物并非源自于助长 DRC 冲突的来源地。
当所有四种矿物的冶炼厂充分证明无冲突，且可供选用时，我们将把供应链引向这些冶炼厂。飞利浦钽供应的目标是，在 2015 年年底前，完全向证明无冲突的冶炼厂采购。我们会根据从供应商那里获得的新信息定期更新飞利浦冶炼厂名单，并请求确认的冶炼厂加入 CFSP。
冶炼厂混合来自很多来源的金属，并将其炼成我们行业所用的金属。冶炼厂处于供应链中应实施责任采购的关键点 – 选择矿物来源时应执行尽职调查。“无冲突冶炼厂计划”(CFSP) 确定的冶炼厂可通过独立第三方评估来证明，他们生产的矿物并非源自于助长 DRC 冲突的来源地。
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