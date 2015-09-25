冲突矿物是在发生武装冲突和人权侵犯行为的情况下开采的矿物。该术语通常用来指代在刚果民主共和国(DRC) 东北地区开采的四种矿物 – 钨、钽、锡和金（也称为 3TG）。在各种商品的生产中都会用到这些矿物，如珠宝以及几乎所有电子设备。



负责任的矿物采购是我们供应商可持续发展保证的重要组成部分。我们在供应链中实施了多项措施来确保我们的产品不会直接或间接为 DRC 的暴行提供资助。即使飞利浦不直接从 DRC 采购矿物，并且这些矿藏通常与我们的直接供应商相隔七层或七层以上，我们仍然朝以下目标努力：

