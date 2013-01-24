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SpeedPro Max

采用 360° 吸嘴，实现最快速的无线清洁*
飞利浦 SpeedPro Max 无线吸尘器

    快速清洁
    SpeedPro Max

    吸尘、湿拖和手持式
    PowerPro Aqua 3 合 1

    吸尘和手持式
    PowerPro Duo 2 合 1

    万向绝尘技术，高效完成清洁任务。
     迅捷的速度，强劲的气流，不间断的清洁效果。



    飞利浦 SpeedPro Max | 无线吸尘器

    FC6823/81

    成为第一个复查该产品

    我们提供最快*清洁体验的最佳无线吸尘器。革新的 SpeedPro Max 采用 360° 吸嘴，一次（前后）即可清除更多灰尘 — 即使沿墙壁和家具。可在硬地板和地毯上以更短时间清除更多灰尘。
    360° 吸嘴，可一次更快的进行清洁。*
    一次充电可确保清洁时间长达 65 分钟。**
    现在，在立式无绳吸尘器中采用了我们最佳的无尘袋技术。
    内置触手可及的附件，可不间断进行清洁。
    更多颜色
    官方建议零售价: ￥3,299.00
    * 通过飞利浦的粗略除尘硬地板清洁测试（根据国际标准 IEC60312-1 制定），与 2017 年德国售价超过 300€ 的 10 大无线立式吸尘器进行了对比测试。2018 年 1 月。
    ** 在速度设置 1 档下进行测试，采用 360° 吸嘴。
    Speedpro max
    +涡轮刷

    万向绝尘技术，高效完成清洁任务。
     迅捷的速度，强劲的气流，不间断的清洁效果。

    Speedpro max
    +涡轮刷

    飞利浦 SpeedPro Max | 无线吸尘器

    FC6823/81

    成为第一个复查该产品

    我们提供最快*清洁体验的最佳无线吸尘器。** 革新的 SpeedPro Max 采用 360° 吸嘴，一次（前后）即可清除更多灰尘 — 即使沿墙壁和家具。可在硬地板和地毯上以更短时间清除更多灰尘。
    360° 吸嘴，可一次更快的进行清洁。*
    一次充电可确保清洁时间长达 65 分钟。**
    现在，在立式无绳吸尘器中采用了我们最佳的无尘袋技术。
    内置触手可及的附件，可不间断进行清洁。
    更多颜色
    官方建议零售价: ￥3,299.00
    *与其他飞利浦无线立式吸尘器相比。
    ** 通过飞利浦的粗略除尘硬地板清洁测试（根据国际标准 IEC60312-1 制定），与 2017 年德国售价超过 300€ 的 10 大无线立式吸尘器进行了对比测试。2018 年 1 月。
    *** 在速度设置 1 档下进行测试，采用 360° 吸嘴。

    360°环绕式吸嘴  

    一次清除更多*灰尘


    *与飞利浦PowerPro Duo、PowerPro Aqua无线吸尘器系列相比
    创新360°环绕式吸嘴，前后左右同时吸附各种可见及不可见的灰尘
    nozzle-tech-popup
    点击可放大

    强劲的气流

    实现高效真空清洁效能

    我们采用先进的无尘袋技术，第八代飓风离尘技术，可保持更强劲和持久*的吸力，快速地清洁您的房间。PowerBlade 数字马达提供无与伦比的气流，每分钟可产生 1000 升以上的气流。    *与飞利浦PowerPro Duo、PowerPro Aqua无线吸尘器系列相比


    购买后 3 个月内注册，享受 5 年免费电机保修！

    我们采用先进的无尘袋技术，第八代飓风离尘技术，可保持更强劲和持久的吸力，以更快地清洁您的房间。PowerBlade 数字马达提供无与伦比的气流，每分钟可产生 1000 升以上的气流。


    购买后 3 个月内注册，享受 5 年免费电机保修！

    不间断清洁

    始终如一

    • 清洁时间长达 65 分钟
    • 3 种速度，可满足您的所有需要
    • 数字电池和过滤网更换指示灯

      *在速度设置 1 档下进行测试，采用 360°环绕式吸嘴
    亲身体验 SpeedPro Max
    无线吸尘器
    适用于各种地板的吸嘴
    内置毛刷吸嘴
    人性化集成一体式吸头
    无线吸尘器
    手持式
    无需附件
    一键操作，易于使用
    清洁家中每个角落
    随处清洁
    SpeedPro Max 轻便且较长，可轻松触及到家中的每个角落，无线缆牵绊。
    随处清洁
    拆下 360°环绕式吸嘴后，内置刷头可触及难以到达的区域。
    随处清洁
    一键即可卡入电动涡轮软面吸头，轻松搞定沙发、床褥等柔软表面上的尘屑脏污及毛发。

    全面的便利性

    功能 1
    可供随时使用
    壁挂式底座意味着您的无线吸尘器触手可及，存放整洁。
    功能 2
    LED 灯
    吸嘴中的 LED 灯有助于在家具下方和需要额外光线的位置吸尘。 
    功能 3
    磁充电系统
    充电线缆磁性固定到 SpeedPro Max 上，易于存取。 
    功能 4
    无灰尘外渗
    集尘桶可轻松拆卸和清空，无灰尘外渗。
    如此之快，如此强劲。在变脏之前即完成清洁。
    如此之快，如此强劲

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