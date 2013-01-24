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SpeedPro Max
采用 360° 吸嘴，实现最快速的无线清洁*
飞利浦 SpeedPro Max 无线吸尘器
快速清洁
SpeedPro Max
吸尘、湿拖和手持式
PowerPro Aqua 3 合 1
吸尘和手持式
PowerPro Duo 2 合 1
万向绝尘技术，高效完成清洁任务。
迅捷的速度，强劲的气流，不间断的清洁效果。
飞利浦 SpeedPro Max | 无线吸尘器
FC6823/81
成为第一个复查该产品
我们提供
最快*清洁体验
的最佳无线吸尘器。革新的 SpeedPro Max 采用 360° 吸嘴，一次（前后）即可清除更多灰尘 — 即使沿墙壁和家具。可在硬地板和地毯上以更短时间清除更多灰尘。
360° 吸嘴，可一次更快的进行清洁。*
一次充电可确保清洁时间长达 65 分钟。**
现在，在立式无绳吸尘器中采用了我们最佳的无尘袋技术。
内置触手可及的附件，可不间断进行清洁。
更多颜色
官方建议零售价:
￥3,299.00
* 通过飞利浦的粗略除尘硬地板清洁测试（根据国际标准 IEC60312-1 制定），与 2017 年德国售价超过 300€ 的 10 大无线立式吸尘器进行了对比测试。2018 年 1 月。
** 在速度设置 1 档下进行测试，采用 360° 吸嘴。
+涡轮刷
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￥3,299.00
*与其他飞利浦无线立式吸尘器相比。
** 通过飞利浦的粗略除尘硬地板清洁测试（根据国际标准 IEC60312-1 制定），与 2017 年德国售价超过 300€ 的 10 大无线立式吸尘器进行了对比测试。2018 年 1 月。
*** 在速度设置 1 档下进行测试，采用 360° 吸嘴。
360°环绕式吸嘴
一次清除更多*灰尘
*与飞利浦PowerPro Duo、PowerPro Aqua无线吸尘器系列相比
创新360°环绕式吸嘴，前后左右同时吸附各种可见及不可见的灰尘
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我们采用先进的无尘袋技术，第八代飓风离尘技术，可保持更强劲和持久*的吸力，快速地清洁您的房间。PowerBlade 数字马达提供无与伦比的气流，每分钟可产生 1000 升以上的气流。
*与飞利浦PowerPro Duo、PowerPro Aqua无线吸尘器系列相比
购买后 3 个月内
注册
，享受 5 年免费电机保修！
我们采用先进的无尘袋技术，第八代飓风离尘技术，可保持更强劲和持久的吸力，以更快地清洁您的房间。PowerBlade 数字马达提供无与伦比的气流，每分钟可产生 1000 升以上的气流。
购买后 3 个月内注册，享受 5 年免费电机保修！
不间断清洁
始终如一
清洁时间长达 65 分钟
3 种速度，可满足您的所有需要
数字电池和过滤网更换指示灯
*在速度设置 1 档下进行测试，采用 360°环绕式吸嘴
亲身体验 SpeedPro Max
适用于各种地板的吸嘴
人性化集成一体式吸头
手持式
一键操作，易于使用
清洁家中每个角落
SpeedPro Max 轻便且较长，可轻松触及到家中的每个角落，无线缆牵绊。
拆下 360°环绕式吸嘴后，内置刷头可触及难以到达的区域。
一键即可卡入电动涡轮软面吸头，轻松搞定沙发、床褥等柔软表面上的尘屑脏污及毛发。
全面的便利性
可供随时使用
壁挂式底座意味着您的无线吸尘器触手可及，存放整洁。
LED 灯
吸嘴中的 LED 灯有助于在家具下方和需要额外光线的位置吸尘。
磁充电系统
充电线缆磁性固定到 SpeedPro Max 上，易于存取。
无灰尘外渗
集尘桶可轻松拆卸和清空，无灰尘外渗。
如此之快，如此强劲。
在变脏之前即完成清洁。
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