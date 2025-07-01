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如何安全地处置 Sonicare 9900 Prestige 牙刷中的电池？

Sonicare 9900 Prestige 牙刷内的充电式电池不可更换。如果您准备丢弃 Sonicare 9900 Prestige 牙刷，可以请合格的专业人员帮忙取出电池以回收电池。出于安全考虑，我们不建议您在家中自行取出电池。

有关如何安全取出内置电池的合格专业人员说明，请参阅此处

此页面上的信息适用于以下型号： HX9997/42, HX9997/41, HX9996/13. 点击此处显示更多产品编号  ›

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