此页面上的信息适用于以下型号： HX9997/42, HX9997/41, HX9996/13. 点击此处显示更多产品编号 ›
我可以从牙刷柄激活或停用哪些功能？
Sonicare 9900 Prestige 如何与应用程序配合使用？
可以将 Sonicare 应用程序与 Apple Health 应用程序同步吗？
如果我佩戴了牙齿矫正器或修正牙体，则是否可以使用 Sonicare 9900 Prestige？
擦洗反馈功能如何工作？
我的飞利浦 Sonicare Prestige 牙刷上的 BrushPacer 如何工作？
自适应强度功能如何工作？
如何将飞利浦 Sonicare 9900 Prestige 牙刷连接到 Sonicare 应用程序？
如何打开和关闭自适应强度功能？
如何激活飞利浦 Sonicare 上的擦洗反馈功能？
如何在 Sonicare 应用程序上更改刷牙模式？
Sonicare 应用程序在哪些国家/地区可用？
如何使用旅行盒为牙刷柄充电？
如何在充电座上为 Sonicare 9900 Prestige 牙刷柄充电？
Sonicare 9900 Prestige 上有多少个按钮？
我如何知道应何时更换刷头？
Sonicare 应用程序/Sonicare for Kids 应用程序与哪些设备兼容？
如何在 Sonicare 牙刷上更改强度设置？
哪款刷头适合我的 Sonicare 牙刷？
如何启用或禁用 Sonicare 牙刷上的压力传感器？
Sonicare 牙刷上的压力传感器反馈机制如何工作？
如何为我的 Sonicare 牙刷充电？
我的 Sonicare 牙刷上的符号表示什么？
如何安全地处置 Sonicare 9900 Prestige 牙刷中的电池？
Sonicare 应用程序中的刷牙指导如何工作？