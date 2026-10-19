宝宝使用原来的自然系列奶嘴、防胀气系列奶嘴或传统奶瓶喝奶时，牛奶通常会顺畅流动。因此，在改用自然吮吸系列奶嘴时，建议使用较高流量的奶嘴。
让宝宝能熟悉新奶嘴。观察宝宝的反应，判断是否需要更换奶嘴。下表提供了自然吮吸系列奶嘴流量建议，供您参考。观看下方视频，进一步了解喂食宝宝时观察宝宝反应的实用提示。
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使用变色的飞利浦新安怡产品部件是否安全？
首次使用飞利浦新安怡奶瓶和奶嘴前应如何准备？
可以将自然吮吸系列奶嘴与原来的自然系列奶瓶一起使用吗？
为什么我的宝宝拒绝使用自然吮吸系列奶嘴？
我可以用自然吮吸系列奶嘴喂宝宝浓稠的食物吗？
如何辨别自然系列和自然吮吸系列奶嘴之间的差异？
为什么我的新产品采用纸盒包装？
哪款自然吮吸系列奶嘴最适合我的宝宝？
我的飞利浦新安怡奶瓶喂哺产品是否彼此适配？
为什么自然吮吸系列奶嘴包装上没有年龄指示？
与自然吮吸系列奶嘴相比，原来的自然系列奶嘴或防胀气系列奶嘴如何？
如何组装自然吮吸系列奶瓶和奶嘴？
我可以使用微波炉加热我的飞利浦新安怡奶瓶吗？
飞利浦新安怡奶瓶是否可以放在冰箱中？
我的飞利浦新安怡产品是否不含双酚 A 和双酚 S？
自然吮吸系列奶嘴有哪些优势？