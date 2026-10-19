飞利浦支持 与自然吮吸系列奶嘴相比，原来的自然系列奶嘴或防胀气系列奶嘴如何？

宝宝使用原来的自然系列奶嘴、防胀气系列奶嘴或传统奶瓶喝奶时，牛奶通常会顺畅流动。因此，在改用自然吮吸系列奶嘴时，建议使用较高流量的奶嘴。

让宝宝能熟悉新奶嘴。观察宝宝的反应，判断是否需要更换奶嘴。下表提供了自然吮吸系列奶嘴流量建议，供您参考。观看下方视频，进一步了解喂食宝宝时观察宝宝反应的实用提示。

2025 年产品包装上的新奶嘴指引！ 我们正在更新产品包装，以提供更加清晰的指引。全新指引提供易于识别的颜色，奶嘴流速也更加清晰。产品包装中提供全新指南，奶嘴不变！