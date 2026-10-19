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与自然吮吸系列奶嘴相比，原来的自然系列奶嘴或防胀气系列奶嘴如何？

宝宝使用原来的自然系列奶嘴、防胀气系列奶嘴或传统奶瓶喝奶时，牛奶通常会顺畅流动。因此，在改用自然吮吸系列奶嘴时，建议使用较高流量的奶嘴。

让宝宝能熟悉新奶嘴。观察宝宝的反应，判断是否需要更换奶嘴。下表提供了自然吮吸系列奶嘴流量建议，供您参考。观看下方视频，进一步了解喂食宝宝时观察宝宝反应的实用提示。

与自然吮吸系列奶嘴相比，原来的自然系列奶嘴或防胀气系列奶嘴如何？

此页面上的信息适用于以下型号： SCY963/02, SCY962/02, SCY965/02. 点击此处显示更多产品编号  ›

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