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我的飞利浦新安怡奶瓶喂哺产品是否彼此适配？

要了解哪些飞利浦新安怡婴儿奶瓶和奶嘴相互适配，请参阅下方信息。

在下方的 4 个部分中，您将找到有关飞利浦新安怡产品适配性的所有需知信息：

  • 自然和自然原生系列 

  • 自然系列玻璃奶瓶 

  • 防胀气 

  • AirFree 气孔

各个部分显示不同商品组合且每个组合均带有对勾或叉号，指示该组合是否适配。

此页面上的信息适用于以下型号： SCY962/02, SCY965/02, SCY964/02. 点击此处显示更多产品编号  ›

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