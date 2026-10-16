飞利浦支持 我的飞利浦新安怡奶瓶喂哺产品是否彼此适配？

要了解哪些飞利浦新安怡婴儿奶瓶和奶嘴相互适配，请参阅下方信息。



在下方的 4 个部分中，您将找到有关飞利浦新安怡产品适配性的所有需知信息：

自然和自然原生系列

自然系列玻璃奶瓶

防胀气

AirFree 气孔。

各个部分显示不同商品组合且每个组合均带有对勾或叉号，指示该组合是否适配。

自然和自然原生系列 下图显示哪些飞利浦新安怡产品适配自然和自然原生系列奶瓶、螺旋盖及奶嘴。



飞利浦新安怡自然和自然原生系列重要提示： 相同螺旋盖随自然和自然原生系列奶瓶一起出售。这意味着两个螺旋盖可以交替使用。 自然系列玻璃奶瓶 下图显示哪些飞利浦新安怡产品适配自然系列玻璃奶瓶。



飞利浦新安怡自然系列玻璃奶瓶重要提示： 自然和自然原生系列螺旋盖与奶嘴可以安装在玻璃奶瓶上使用。

如果您使用的是防胀气奶嘴/螺旋盖或 AirFree 气孔，请知悉，这些产品与自然系列玻璃奶瓶 不适配 。 防胀气 下图显示哪些飞利浦新安怡产品适配防胀气奶瓶、螺旋盖及奶嘴。 AirFree 气孔 下图显示哪些飞利浦新安怡产品适配 AirFree 气孔。



飞利浦新安怡 AirFree 气孔重要提示： AirFree 气孔可与任何飞利浦新安怡塑料奶瓶（非玻璃奶瓶）一起使用。

使用飞利浦新安怡自然原生系列或防胀气奶嘴及附带的螺旋盖时，适配 AirFree 气孔。 其他帮助 如果您对飞利浦新安怡产品适配性有任何问题或疑问，请联系我们。