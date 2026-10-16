要了解哪些飞利浦新安怡婴儿奶瓶和奶嘴相互适配，请参阅下方信息。
在下方的 4 个部分中，您将找到有关飞利浦新安怡产品适配性的所有需知信息：
自然和自然原生系列
自然系列玻璃奶瓶
防胀气
AirFree 气孔。
各个部分显示不同商品组合且每个组合均带有对勾或叉号，指示该组合是否适配。
此页面上的信息适用于以下型号： SCY962/02, SCY965/02, SCY964/02. 点击此处显示更多产品编号 ›
使用变色的飞利浦新安怡产品部件是否安全？
首次使用飞利浦新安怡奶瓶和奶嘴前应如何准备？
我可以使用微波炉加热我的飞利浦新安怡奶瓶吗？
我的飞利浦新安怡奶瓶喂哺产品是否彼此适配？
为什么自然吮吸系列奶嘴包装上没有年龄指示？
如何组装自然吮吸系列奶瓶和奶嘴？
与自然吮吸系列奶嘴相比，原来的自然系列奶嘴或防胀气系列奶嘴如何？
飞利浦新安怡奶瓶是否可以放在冰箱中？
我的飞利浦新安怡产品是否不含双酚 A 和双酚 S？
为什么我的新产品采用纸盒包装？
为什么我的宝宝拒绝使用自然吮吸系列奶嘴？
我可以用自然吮吸系列奶嘴喂宝宝浓稠的食物吗？
哪款自然吮吸系列奶嘴最适合我的宝宝？
如何辨别自然系列和自然吮吸系列奶嘴之间的差异？
可以将自然吮吸系列奶嘴与原来的自然系列奶瓶一起使用吗？
自然吮吸系列奶嘴有哪些优势？