自然吮吸系列奶嘴设计的外观和体验像乳房一样。但是，自然吮吸系列奶嘴设计独特，只有当宝宝主动吮吸时，奶嘴才会流出牛奶。
飞利浦新安怡自然吮吸系列奶嘴有不同流速可供选择，在美国和加拿大可选流速为 1 到 5，在其他国家/地区可选流速为 1 到 6。如果您没有包装了，可以通过以下特征识别奶嘴：
请勿将自然系列奶嘴与自然吮吸系列奶嘴混合使用，因为这可能会打乱宝宝的饮奶方式。请参阅下图，了解您拥有的奶嘴型号。
此页面上的信息适用于以下型号： SCY963/02, SCY962/02, SCY965/02. 点击此处显示更多产品编号 ›
使用变色的飞利浦新安怡产品部件是否安全？
首次使用飞利浦新安怡奶瓶和奶嘴前应如何准备？
可以将自然吮吸系列奶嘴与原来的自然系列奶瓶一起使用吗？
为什么我的宝宝拒绝使用自然吮吸系列奶嘴？
我可以用自然吮吸系列奶嘴喂宝宝浓稠的食物吗？
如何辨别自然系列和自然吮吸系列奶嘴之间的差异？
为什么我的新产品采用纸盒包装？
我的飞利浦新安怡奶瓶喂哺产品是否彼此适配？
哪款自然吮吸系列奶嘴最适合我的宝宝？
为什么自然吮吸系列奶嘴包装上没有年龄指示？
如何组装自然吮吸系列奶瓶和奶嘴？
与自然吮吸系列奶嘴相比，原来的自然系列奶嘴或防胀气系列奶嘴如何？
我可以使用微波炉加热我的飞利浦新安怡奶瓶吗？
飞利浦新安怡奶瓶是否可以放在冰箱中？
我的飞利浦新安怡产品是否不含双酚 A 和双酚 S？
自然吮吸系列奶嘴有哪些优势？