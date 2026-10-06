飞利浦支持 如何辨别自然系列和自然吮吸系列奶嘴之间的差异？

自然吮吸系列奶嘴设计的外观和体验像乳房一样。但是，自然吮吸系列奶嘴设计独特，只有当宝宝主动吮吸时，奶嘴才会流出牛奶。

飞利浦新安怡自然吮吸系列奶嘴有不同流速可供选择，在美国和加拿大可选流速为 1 到 5，在其他国家/地区可选流速为 1 到 6。如果您没有包装了，可以通过以下特征识别奶嘴：

奶嘴顶端有一条 J 形缝，而不是一个圆孔。

乳头顶端没有螺旋设计。

自然系列奶嘴侧面有 3 个数字，而自然吮吸系列奶嘴只有 1 个数字。

请勿将自然系列奶嘴与自然吮吸系列奶嘴混合使用，因为这可能会打乱宝宝的饮奶方式。请参阅下图，了解您拥有的奶嘴型号。

正在查找奶嘴流量编号吗？ 要查找奶嘴流量编号，请仔细查看奶嘴。防胀气奶嘴的流量编号在奶嘴侧面。自然系列和自然吮吸系列奶嘴的流量编号从顶部清晰可见。