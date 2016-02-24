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鲜龙蒿芦笋汤

龙蒿会起到意想不到的效果

份数 4 p, 准备时间: 10 m, 烹饪时间 30 m
0-30 分钟
意面、面条或米饭
蔬菜
开胃菜和点心
手持式搅拌机
素食者

原料

  • 150ml 奶油
  • 150ml 干白葡萄酒
  • 25g 黄油
  • 1 大勺切碎的鲜龙蒿
  • 500g 芦笋
  • 1 茶匙糖

方向

  • 切掉芦笋根部，去皮切片（留下整个尖部）。在750ml水内将皮和根部煮上10分钟，加入一些糖和盐进行调味。同时在汤锅内熔化黄油用旺火炒芦笋段（留下尖部以备后用），加入奶酪后慢慢减火。
  • 滤出芦笋皮中的水加入炒好的芦笋段中，再加入白葡萄酒烧开，小火煮10分钟，然后用手持式搅拌机搅拌均匀，加入芦笋尖后，用小火煮2到4分钟，调至合适口味，分成4份装盘，撒上龙蒿。
  • 准备时间共需30分钟。
鲜龙蒿芦笋汤

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