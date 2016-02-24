龙蒿会起到意想不到的效果
份数 4 p, 准备时间: 10 m, 烹饪时间 30 m
原料
- 150ml 奶油
- 150ml 干白葡萄酒
- 25g 黄油
方向
- 切掉芦笋根部，去皮切片（留下整个尖部）。在750ml水内将皮和根部煮上10分钟，加入一些糖和盐进行调味。同时在汤锅内熔化黄油用旺火炒芦笋段（留下尖部以备后用），加入奶酪后慢慢减火。
- 滤出芦笋皮中的水加入炒好的芦笋段中，再加入白葡萄酒烧开，小火煮10分钟，然后用手持式搅拌机搅拌均匀，加入芦笋尖后，用小火煮2到4分钟，调至合适口味，分成4份装盘，撒上龙蒿。
- 准备时间共需30分钟。
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Daily Collection ProMix 手持式搅拌机 View product
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