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  • 用新鲜咖啡豆轻松制作 3 种咖啡 用新鲜咖啡豆轻松制作 3 种咖啡 用新鲜咖啡豆轻松制作 3 种咖啡

    Series 5000 全自动浓缩咖啡机

    EP5310/12

    用新鲜咖啡豆轻松制作 3 种咖啡

    只需轻触按钮，即可享用由新鲜咖啡豆制作的醇香咖啡饮品。所有饮品（包括意式浓缩咖啡、美式咖啡和经典咖啡）均可根据浓度、温度和用量进行定制。

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    Series 5000 全自动浓缩咖啡机

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    用新鲜咖啡豆轻松制作 3 种咖啡

    醇香浓缩咖啡和咖啡触手可及

    • 3 种饮品
    • 经典奶泡器
    • 钢琴黑
    • AquaClean
    调整和储存的个人用户资料

    调整和储存的个人用户资料

    得益于可调节并保存咖啡和卡布奇诺醇度的记忆功能，您始终可以根据个人喜好，冲煮一杯属于自己的完美咖啡。借助该功能，您的咖啡机可以确切地了解您喜爱的咖啡和卡布奇诺的醇度。

    美味奶泡源于经典奶泡器

    美味奶泡源于经典奶泡器

    经典奶泡器可以释放蒸汽，让您可以轻松为卡布奇诺制作丝般柔滑的奶泡。此外，经典奶泡器仅有两个部件，因此清洁起来十分简单。

    调整咖啡量，5 种醇香浓度和 5 档研磨设置

    调整咖啡量，5 种醇香浓度和 5 档研磨设置

    这款全自动咖啡机提供多种香味选项，可根据您自己的口味定制饮品。您可以轻松自定义和记忆每种饮品的醇度、浓度和温度。可随意探索、体验和制作任何饮品！

    通过 Thermoblock 提供理想温度的咖啡

    通过 Thermoblock 提供理想温度的咖啡

    Thermoblock 可确保始终为您的家人提供理想温度的热咖啡和卡布奇诺。秘诀在于其轻量级铝制加不锈钢壶身，可快速传热。

    采用耐用的陶瓷研磨器，制作多杯最精细的咖啡

    采用耐用的陶瓷研磨器，制作多杯最精细的咖啡

    我们的研磨器采用陶瓷制作：极硬且精确，因此，您可以尽享至多杯新鲜的浓香咖啡。

    利用 AquaClean 滤网冲煮高达 5000 杯***咖啡而无需除垢

    利用 AquaClean 滤网冲煮高达 5000 杯***咖啡而无需除垢

    在机器提示后更换滤网，即可冲煮高达 5000 杯***咖啡而无需除垢，同时享用干净的纯净水。

    冲煮套件可完全拆卸，清洁更轻松

    冲煮套件可完全拆卸，清洁更轻松

    冲煮套件是每台全自动咖啡机的核心部件，应定期清洁。完全可拆卸冲煮套件可使您只需通过在水龙头下冲洗即可彻底清洁。

    得益于香气密封，您的咖啡豆会更加持久新鲜

    得益于香气密封，您的咖啡豆会更加持久新鲜

    全新香气密封能够保护您喜爱的咖啡豆，并确保它们在一段时间后仍然能够保持原有的香气，同时降低研磨噪音。

    技术规格

    • 原产地

      产地
      罗马尼亚

    • 自定义

      醇香浓度设置
      5
      咖啡醇度
      可调节
      研磨设置
      5
      预烹煮浓度控制
      用户设定
      1
      温度设置
      3

    • 多样性

      饮品
      • 浓缩咖啡
      • 热水
      • 咖啡
      • 美式咖啡
      咖啡粉选项
      双杯

    • 其他功能

      Gusto perfetto
      可拆卸冲煮套件
      自动冲洗和引导式除垢
      主打开/关闭按钮
      快速加热器

    • 技术规格

      电压
      220  V
      电线长度
      >100  cm
      频率
      50  Hz
      废弃物容器容量
      15  servings
      水箱容量
      1.8  l
      咖啡豆容量
      250  g
      产品重量
      7.2  kg
      废弃物容器
      正面操作
      水箱
      顶部操作
      最大杯高度
      150  mm
      产品尺寸
      221 x 340 x 430  mm

    • 设计

      颜色
      黑色

    • 普通参数

      牛奶溶液
      经典奶泡器
      用户界面
      基础显示屏

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    • 基于咖啡机标示的 8 个替换滤芯。实际杯数取决于所选的咖啡口味、冲洗和清洁模式。

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