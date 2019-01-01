得益于可调节并保存咖啡和卡布奇诺醇度的记忆功能，您始终可以根据个人喜好，冲煮一杯属于自己的完美咖啡。借助该功能，您的咖啡机可以确切地了解您喜爱的咖啡和卡布奇诺的醇度。
经典奶泡器可以释放蒸汽，让您可以轻松为卡布奇诺制作丝般柔滑的奶泡。此外，经典奶泡器仅有两个部件，因此清洁起来十分简单。
这款全自动咖啡机提供多种香味选项，可根据您自己的口味定制饮品。您可以轻松自定义和记忆每种饮品的醇度、浓度和温度。可随意探索、体验和制作任何饮品！
Thermoblock 可确保始终为您的家人提供理想温度的热咖啡和卡布奇诺。秘诀在于其轻量级铝制加不锈钢壶身，可快速传热。
我们的研磨器采用陶瓷制作：极硬且精确，因此，您可以尽享至多杯新鲜的浓香咖啡。
在机器提示后更换滤网，即可冲煮高达 5000 杯***咖啡而无需除垢，同时享用干净的纯净水。
冲煮套件是每台全自动咖啡机的核心部件，应定期清洁。完全可拆卸冲煮套件可使您只需通过在水龙头下冲洗即可彻底清洁。
全新香气密封能够保护您喜爱的咖啡豆，并确保它们在一段时间后仍然能够保持原有的香气，同时降低研磨噪音。
原产地
自定义
多样性
其他功能
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设计
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