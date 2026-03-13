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Saeco Moltio 全自动浓缩咖啡机

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Saeco Moltio全自动浓缩咖啡机

HD8768/05

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用户手册和文档

User Manual Philips Moltio Super-automatic espresso machine HD8768/05

  • PDF 文件, 4.3 MB
  • 13 March 2026

Moltio 浓缩咖啡机，这是一款独特的杰出产品，旨在提供定制的品味体验。得益于独有的咖啡豆切换器，只需轻触按钮，即可冲煮出始终适合您的心情或场合的咖啡

  • PDF 文件
  • 29 March 2026

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