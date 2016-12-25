浓度选择功能可以记忆您偏好的咖啡浓度

在 5 种不同设置中选好理想的浓度后，再选择醇度和温度。您可以利用记忆功能轻松保存所需的咖啡醇度。此后未来的每一杯咖啡都将根据您的味觉喜好来定制。您再也不需要提醒聪明的咖啡机，不像当地的咖啡吧员。