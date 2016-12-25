已停产
HD8927/07
小巧咖啡机，口味多样
PicoBaristo 是一款高档的紧凑型咖啡机，它制作的咖啡口味多样，为咖啡爱好者带来万般娇纵享受。通过用户界面，只需轻轻一触，即可从各种口味中选择自己的喜爱。通过水清洁过滤器，您无需除垢，即可享受 5000 杯咖啡*
11 种饮品
集成式优质储奶容器
不锈钢
10 档可调节研磨器
Saeco 的全新专利创新 AquaClean 滤水器，可确保您更充分地利用全自动咖啡机。只需按机器要求调整滤网，即可冲煮高达 5000 杯咖啡无需除垢，同时享用干净的纯净水。还有一项贴心功能：AquaClean 装入您挚爱的 Saeco 浓缩咖啡机后，除垢提示功能会自动禁用。
赶时间时，您无需等待即可冲煮香醇的浓缩咖啡和卡布奇诺，这要归功于快速加热器。秘诀在于其轻量级铝制加不锈钢壶身，可快速传热。
在 5 种不同设置中选好理想的浓度后，再选择醇度和温度。您可以利用记忆功能轻松保存所需的咖啡醇度。此后未来的每一杯咖啡都将根据您的味觉喜好来定制。您再也不需要提醒聪明的咖啡机，不像当地的咖啡吧员。
基于咖啡机标示的 8 个替换滤芯。实际杯数取决于所选的咖啡口味、冲洗和清洁模式。