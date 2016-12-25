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已停产

Saeco PicoBaristo全自动浓缩咖啡机

HD8927/07

小巧咖啡机，口味多样

PicoBaristo 是一款高档的紧凑型咖啡机，它制作的咖啡口味多样，为咖啡爱好者带来万般娇纵享受。通过用户界面，只需轻轻一触，即可从各种口味中选择自己的喜爱。通过水清洁过滤器，您无需除垢，即可享受 5000 杯咖啡*

查看所有优势

无需除垢，即可享受 5000 杯咖啡

小巧咖啡机，口味多样

  • 11 种饮品

  • 集成式优质储奶容器

  • 不锈钢

  • 10 档可调节研磨器

利用 AquaClean 滤网冲煮高达 5000 杯咖啡无需除垢

利用 AquaClean 滤网冲煮高达 5000 杯咖啡无需除垢

Saeco 的全新专利创新 AquaClean 滤水器，可确保您更充分地利用全自动咖啡机。只需按机器要求调整滤网，即可冲煮高达 5000 杯咖啡无需除垢，同时享用干净的纯净水。还有一项贴心功能：AquaClean 装入您挚爱的 Saeco 浓缩咖啡机后，除垢提示功能会自动禁用。

利用快速加热器立即享受热气腾腾的咖啡

利用快速加热器立即享受热气腾腾的咖啡

赶时间时，您无需等待即可冲煮香醇的浓缩咖啡和卡布奇诺，这要归功于快速加热器。秘诀在于其轻量级铝制加不锈钢壶身，可快速传热。

浓度选择功能可以记忆您偏好的咖啡浓度

浓度选择功能可以记忆您偏好的咖啡浓度

在 5 种不同设置中选好理想的浓度后，再选择醇度和温度。您可以利用记忆功能轻松保存所需的咖啡醇度。此后未来的每一杯咖啡都将根据您的味觉喜好来定制。您再也不需要提醒聪明的咖啡机，不像当地的咖啡吧员。

技术规格

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免责声明

  1. 基于咖啡机标示的 8 个替换滤芯。实际杯数取决于所选的咖啡口味、冲洗和清洁模式。