PicoBaristo 是一款高档的紧凑型咖啡机，它制作的咖啡口味多样，为咖啡爱好者带来万般娇纵享受。通过用户界面，只需轻轻一触，即可从各种口味中选择自己的喜爱。通过水清洁过滤器，您无需除垢，即可享受 5000 杯咖啡*