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Saeco PicoBaristo 全自动浓缩咖啡机

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Saeco PicoBaristo全自动浓缩咖啡机

HD8927/07

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用户手册和文档

User Manual Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine HD8927/07

  • PDF 文件, 11.6 MB
  • 13 March 2026

PicoBaristo 是一款高档的紧凑型咖啡机，它制作的咖啡口味多样，为咖啡爱好者带来万般娇纵享受。通过用户界面，只需轻轻一触，即可从各种口味中选择自己的喜爱。通过水清洁过滤器，您无需除垢，即可享受 5000 杯咖啡*

  • PDF 文件
  • 22 October 2026

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