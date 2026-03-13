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Saeco PicoBaristo 全自动浓缩咖啡机
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HD8927/07
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User Manual Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine HD8927/07
PicoBaristo 是一款高档的紧凑型咖啡机，它制作的咖啡口味多样，为咖啡爱好者带来万般娇纵享受。通过用户界面，只需轻轻一触，即可从各种口味中选择自己的喜爱。通过水清洁过滤器，您无需除垢，即可享受 5000 杯咖啡*
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我可以在飞利浦浓缩咖啡机中使用其他滤水器吗？
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如何调整我的飞利浦浓缩咖啡机饮品容量
如何使用飞利浦咖啡油去除片？
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如何润滑飞利浦浓缩咖啡机的冲煮套件
飞利浦浓缩咖啡机的水盘很快就会集满
我的飞利浦浓缩咖啡机的咖啡温度不够热
我的飞利浦浓缩咖啡机无法开机
飞利浦浓缩咖啡机的奶泡质量不佳
我的飞利浦浓缩咖啡机不冲煮咖啡便丢弃咖啡粉
我无法从我的飞利浦浓缩咖啡机中取出冲煮套件
我的飞利浦浓缩咖啡机的咖啡渣饼比较潮湿
我的飞利浦浓缩咖啡机冲煮的咖啡淡而无味
飞利浦浓缩咖啡机发出噪音
飞利浦浓缩咖啡机冲煮套件下方有咖啡粉
我的飞利浦浓缩咖啡机不研磨咖啡豆
我的飞利浦浓缩咖啡机中没有水从水箱流出
我的飞利浦浓缩咖啡机没有咖啡流出
我在飞利浦浓缩咖啡机上看到一个错误代码
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