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Saeco GranBaristo 全自动浓缩咖啡机
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User Manual Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
28 年以后，Saeco 重新打造了“由豆到杯”的体验之旅，精心制作了全新的 GranBaristo。纤巧的浓缩咖啡机采用了一系列革命性的技术，让冲煮快、热，带来许多风味并简化了维护
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在哪里可以找到我的飞利浦 Saeco 浓缩咖啡机的类型和序列号
如何为 Saeco GranBaristo 浓缩咖啡机除垢
如何润滑飞利浦浓缩咖啡机的冲煮套件
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飞利浦浓缩咖啡机的水盘很快就会集满
Saeco/飞利浦浓缩咖啡机不研磨咖啡豆。
我的飞利浦浓缩咖啡机的咖啡温度不够热
我的飞利浦浓缩咖啡机无法开机
Saeco GranBaristo 显示“max brew group”
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