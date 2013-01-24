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Avance Collection

Airfryer 空气炸锅

HD9641/91
  • 脂肪量最多可降低 80% 的美味油炸食物* 脂肪量最多可降低 80% 的美味油炸食物* 脂肪量最多可降低 80% 的美味油炸食物*
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    Avance Collection Airfryer 空气炸锅

    HD9641/91

    脂肪量最多可降低 80% 的美味油炸食物*

    飞利浦 TurboStar 技术让您可以只用少量油甚至不用油，仍可烹制出外酥里嫩的美味油炸食物。现在，借助 QuickControl 旋钮，可以轻松地烹制油炸美食。轻触按钮即可烹制您喜爱的油炸美食！ 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,699.00

    Avance Collection Airfryer 空气炸锅

    脂肪量最多可降低 80% 的美味油炸食物*

    飞利浦 TurboStar 技术让您可以只用少量油甚至不用油，仍可烹制出外酥里嫩的美味油炸食物。现在，借助 QuickControl 旋钮，可以轻松地烹制油炸美食。轻触按钮即可烹制您喜爱的油炸美食！ 查看所有优势

    脂肪量最多可降低 80% 的美味油炸食物*

    飞利浦 TurboStar 技术让您可以只用少量油甚至不用油，仍可烹制出外酥里嫩的美味油炸食物。现在，借助 QuickControl 旋钮，可以轻松地烹制油炸美食。轻触按钮即可烹制您喜爱的油炸美食！ 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,699.00

    Avance Collection Airfryer 空气炸锅

    脂肪量最多可降低 80% 的美味油炸食物*

    飞利浦 TurboStar 技术让您可以只用少量油甚至不用油，仍可烹制出外酥里嫩的美味油炸食物。现在，借助 QuickControl 旋钮，可以轻松地烹制油炸美食。轻触按钮即可烹制您喜爱的油炸美食！ 查看所有优势

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      TurboStar 技术，烹制健康油炸食物

      • TurboStar
      • 快速清洁
      • 不粘表面
      • 黑色、1300 瓦、0.8千克
      美味食品：外脆里嫩

      美味食品：外脆里嫩

      得益于飞利浦 TurboStar 高速空气循环技术，所有食物都会持久、循环地受热，确保通体熟透。食物煎炸均匀，无需翻滚 - 即使堆积的食物也是如此。除了加热气流外，来自上方的强劲直接热流可令食物快速变脆，呈现美味的金黄色效果。“外脆里嫩”

      90 秒轻松清洁 - 快速清洁炸篮带不粘网格

      90 秒轻松清洁 - 快速清洁炸篮带不粘网格

      飞利浦 Airfryer 空气炸锅的快速清洁炸篮包括可分离式不粘网格，令清洁变得轻松、快速。可分离式不粘涂层抽屉和食物炸篮可用洗碗机清洗，清洁非常方便。与普通电炸锅相比，采用 TurboStar 高速空气循环技术的飞利浦 Airfryer 空气炸锅可让您及您的家远离油烟味，保持健康家居环境。

      应用程序和随附的免费调配手册中提供 200 多种食谱

      应用程序和随附的免费调配手册中提供 200 多种食谱

      飞利浦 Airfryer 空气炸锅应用程序系免费提供，其中汇集了各种美味食谱和简单易懂的分步烹饪说明。制作快餐、健康零食或特别时刻的佳肴，焕发无限美食灵感。

      短时间制作美味食物：无需预热

      短时间制作美味食物：无需预热

      飞利浦 Airfryer 空气炸锅可立即使用。整个烹饪过程非常快速，表现出众，非常适合日常使用。

      4 预设受欢迎的菜肴

      4 预设受欢迎的菜肴

      我们针对受欢迎的菜肴开发了预设程序，轻触按钮即可烹饪美食。您可以享受预设程序的便利，轻松烹饪冷冻薯条、肉、鱼和鸡腿。

      油炸食物的烹制均匀度为 50% 以上*

      油炸食物的烹制均匀度为 50% 以上*

      TurboStar 技术可使热空气连续不断地通过整个烹饪室，令整个炸篮中的热量均匀分布。“TurboStar 可实现高速循环气流，因此，食物的烹饪均匀度可达 50% 以上”

      0.8 千克大容量

      0.8 千克大容量

      Airfryer 空气炸锅采用体贴设计，专为您的厨房而打造。它可节省厨房空间，但仍然能够烹饪大量食物（800 克炸薯条）。

      带数字显示屏的 QuickControl 旋钮

      带数字显示屏的 QuickControl 旋钮

      全新 QuickControl 旋钮是 Airfryer 空气炸锅的主控件。转动可设置正确温度，然后点击即可。再次转动可设置时间 – 然后点击可开始烹饪。

      TurboStar 技术，带来健康的煎炸食物

      TurboStar 技术，带来健康的煎炸食物

      飞利浦 TurboStar 可产生快速、热空气，可以少油甚至无油地烹饪您的食物。飞利浦 Airfryer 空气炸锅比传统电炸锅产生的气味少，在日常使用中易于清洁，既健康又经济！

      通用 EasyClick 手柄 - 轻松调换附件

      通用 EasyClick 手柄 - 轻松调换附件

      飞利浦全新的通用 EasyClick 手柄可帮助您混搭适合的烹饪附件，在制作日常关键佳肴时获得烹饪效果。此外，使用后存放方便。

      保温功能，提供灵活的供电时间

      保温功能，提供灵活的供电时间

      保温功能可确保灵活的用餐时间且您可以随时享用。菜肴保温时间长达 30 分钟

      技术规格

      • 附件

        随附
        美味食谱

      • 普通参数

        预设程序
        4
        产品功能
        • 自动关熄功能
        • 冷却外壁
        • 电源线存储装置
        • 可放心用洗碗机清洗
        • 防滑底座
        • 预设烹饪功能
        • 就绪信号
        • 温度控制
        • 电源指示灯
        • 保温功能
        • 快速清洁
        • 调配手册和应用程序
        技术
        TurboStar 技术
        时间控制
        长达 60 分钟

      • 服务

        2 年全球保修
        Y

      • 可持续发展

        包装
        90% 以上均为可回收材料
        用户手册
        100%可回收纸

      • 技术规格

        电线长度
        0.8  米
        频率
        50  赫兹
        功率
        1300  瓦
        电压
        220  伏
        炸篮容量
        0.8  千克

      • 重量和尺寸

        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        365 X 266 X 287  毫米
        产品重量
        5.5  千克

      • 设计

        颜色
        黑色

      • 表面处理

        机身材料
        塑料

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      电话订购:4008 800 008
        * 官方建议零售价

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