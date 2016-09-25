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已停产

Avance CollectionAirfryer 空气炸锅

HD9641/91

脂肪量最多可降低 80% 的美味油炸食物*

飞利浦 TurboStar 技术让您可以只用少量油甚至不用油，仍可烹制出外酥里嫩的美味油炸食物。现在，借助 QuickControl 旋钮，可以轻松地烹制油炸美食。轻触按钮即可烹制您喜爱的油炸美食！

查看所有优势

TurboStar 技术，烹制健康油炸食物

脂肪量最多可降低 80% 的美味油炸食物*

  • 黑色、1300 瓦、0.8千克

  • 快速清洁

  • 不粘表面

  • 黑色、1425 瓦、0.8千克

美味食品：外脆里嫩

美味食品：外脆里嫩

得益于飞利浦 TurboStar 高速空气循环技术，所有食物都会持久、循环地受热，确保通体熟透。食物煎炸均匀，无需翻滚 - 即使堆积的食物也是如此。除了加热气流外，来自上方的强劲直接热流可令食物快速变脆，呈现美味的金黄色效果。“外脆里嫩”

90 秒轻松清洁 - 快速清洁炸篮带不粘网格

90 秒轻松清洁 - 快速清洁炸篮带不粘网格

飞利浦 Airfryer 空气炸锅的快速清洁炸篮包括可分离式不粘网格，令清洁变得更轻松、更快速。可分离式不粘涂层抽屉和食物炸篮可用洗碗机清洗，清洁十分方便。与普通电炸锅相比，采用 TurboStar 高速空气循环技术的飞利浦 Airfryer 空气炸锅可让您及您的家远离油烟味，保持健康家居环境。

应用程序和随附的免费调配手册中提供 200 多种食谱

应用程序和随附的免费调配手册中提供 200 多种食谱

飞利浦 Airfryer 空气炸锅应用程序系免费提供，其中汇集了各种美味食谱和简单易懂的分步烹饪说明。制作快餐、健康零食或特别时刻的佳肴，焕发无限美食灵感。

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免责声明

  1. 与传统飞利浦炸锅制作的新鲜薯条相比。

  2. 与未采用 TurboStar 技术的 Airfryer 空气炸锅相比