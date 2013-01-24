脂肪量最多可降低 80% 的美味油炸食物*
飞利浦 TurboStar 技术让您可以只用少量油甚至不用油，仍可烹制出外酥里嫩的美味油炸食物。现在，借助 QuickControl 旋钮，可以轻松地烹制油炸美食。轻触按钮即可烹制您喜爱的油炸美食！ 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
脂肪量最多可降低 80% 的美味油炸食物*
飞利浦 TurboStar 技术让您可以只用少量油甚至不用油，仍可烹制出外酥里嫩的美味油炸食物。现在，借助 QuickControl 旋钮，可以轻松地烹制油炸美食。轻触按钮即可烹制您喜爱的油炸美食！ 查看所有优势
脂肪量最多可降低 80% 的美味油炸食物*
飞利浦 TurboStar 技术让您可以只用少量油甚至不用油，仍可烹制出外酥里嫩的美味油炸食物。现在，借助 QuickControl 旋钮，可以轻松地烹制油炸美食。轻触按钮即可烹制您喜爱的油炸美食！ 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
脂肪量最多可降低 80% 的美味油炸食物*
飞利浦 TurboStar 技术让您可以只用少量油甚至不用油，仍可烹制出外酥里嫩的美味油炸食物。现在，借助 QuickControl 旋钮，可以轻松地烹制油炸美食。轻触按钮即可烹制您喜爱的油炸美食！ 查看所有优势
得益于飞利浦 TurboStar 高速空气循环技术，所有食物都会持久、循环地受热，确保通体熟透。食物煎炸均匀，无需翻滚 - 即使堆积的食物也是如此。除了加热气流外，来自上方的强劲直接热流可令食物快速变脆，呈现美味的金黄色效果。“外脆里嫩”
飞利浦 Airfryer 空气炸锅的快速清洁炸篮包括可分离式不粘网格，令清洁变得轻松、快速。可分离式不粘涂层抽屉和食物炸篮可用洗碗机清洗，清洁非常方便。与普通电炸锅相比，采用 TurboStar 高速空气循环技术的飞利浦 Airfryer 空气炸锅可让您及您的家远离油烟味，保持健康家居环境。
飞利浦 Airfryer 空气炸锅应用程序系免费提供，其中汇集了各种美味食谱和简单易懂的分步烹饪说明。制作快餐、健康零食或特别时刻的佳肴，焕发无限美食灵感。
飞利浦 Airfryer 空气炸锅可立即使用。整个烹饪过程非常快速，表现出众，非常适合日常使用。
我们针对受欢迎的菜肴开发了预设程序，轻触按钮即可烹饪美食。您可以享受预设程序的便利，轻松烹饪冷冻薯条、肉、鱼和鸡腿。
TurboStar 技术可使热空气连续不断地通过整个烹饪室，令整个炸篮中的热量均匀分布。“TurboStar 可实现高速循环气流，因此，食物的烹饪均匀度可达 50% 以上”
Airfryer 空气炸锅采用体贴设计，专为您的厨房而打造。它可节省厨房空间，但仍然能够烹饪大量食物（800 克炸薯条）。
全新 QuickControl 旋钮是 Airfryer 空气炸锅的主控件。转动可设置正确温度，然后点击即可。再次转动可设置时间 – 然后点击可开始烹饪。
飞利浦 TurboStar 可产生快速、热空气，可以少油甚至无油地烹饪您的食物。飞利浦 Airfryer 空气炸锅比传统电炸锅产生的气味少，在日常使用中易于清洁，既健康又经济！
飞利浦全新的通用 EasyClick 手柄可帮助您混搭适合的烹饪附件，在制作日常关键佳肴时获得烹饪效果。此外，使用后存放方便。
保温功能可确保灵活的用餐时间且您可以随时享用。菜肴保温时间长达 30 分钟
附件
普通参数
服务
可持续发展
技术规格
重量和尺寸
设计
表面处理
HD9925/00
HD9941/00
HD9925/01