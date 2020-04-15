始终了解何时更换您的刷头

随着时间的推移，所有的刷头都会磨损。但我们的 BrushSync 技术可以追踪您使用刷头的时间以及您刷牙的力度。需要更换刷头时，刷柄上的指示灯和短暂的蜂鸣音会对您进行提醒。如此一来，您就能确保您的刷头正常工作。