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  • 洁齿“净界”升级。温和又护龈。 洁齿“净界”升级。温和又护龈。 洁齿“净界”升级。温和又护龈。

    Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 充电式声波震动牙刷

    HX6800/06

    洁齿“净界”升级。温和又护龈。

    相对于手动刷牙方式而言，采用压力传感器的温和刷牙技术可清除多达 7 倍的牙菌斑

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    提供以下颜色/尺寸:

    Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 充电式声波震动牙刷

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    洁齿“净界”升级。温和又护龈。

    比手动牙刷去除多达 7 倍的牙菌斑

    • 内置压力传感器
    • 1 种清洁模式
    • 1 种 BrushSync 功能
    比手动牙刷高出 7 倍的牙菌斑清除效果

    比手动牙刷高出 7 倍的牙菌斑清除效果

    排列紧密的高质量刷毛可比手动牙刷去除多达 7 倍的牙菌斑。同时，特殊弯曲的仪器头可轻松清洁口腔深处。

    安全且柔和地清洁敏感部位、畸齿矫正和口腔治疗的部位。

    安全且柔和地清洁敏感部位、畸齿矫正和口腔治疗的部位。

    您可以尽享安全的刷牙体验：我们的声波技术适用于牙齿矫正、补牙、齿冠和烤瓷牙，有助于预防蛀牙并改善牙龈健康。

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

    提醒您是否用力过猛

    提醒您是否用力过猛

    用力过猛会损坏您的牙齿和牙龈。为了防止此情况，飞利浦 Sonicare ProtectiveClean 会发出轻微的脉冲音，以提醒您减轻压力。

    连接智能刷柄和智能刷头

    连接智能刷柄和智能刷头

    支持微芯片技术，能够检测并同步智能刷头与智能刷柄。智能刷柄和智能刷头组合功能强大，具有智能更换提醒功能。

    始终了解何时更换您的刷头

    始终了解何时更换您的刷头

    随着时间的推移，所有的刷头都会磨损。但我们的 BrushSync 技术可以追踪您使用刷头的时间以及您刷牙的力度。需要更换刷头时，刷柄上的指示灯和短暂的蜂鸣音会对您进行提醒。如此一来，您就能确保您的刷头正常工作。

    始终了解何时更换您的刷头

    始终了解何时更换您的刷头

    随着时间的推移，所有的刷头都会磨损。但我们的 BrushSync 技术可以追踪您使用刷头的时间以及您刷牙的力度。需要更换刷头时，刷柄上的指示灯和短暂的蜂鸣音会对您进行提醒。如此一来，您就能确保您的刷头正常工作。

    Easy start 刷牙动力增强程序可定制飞利浦 Sonicare 刷牙体验

    Easy start 刷牙动力增强程序可定制飞利浦 Sonicare 刷牙体验

    开始新例程要花时间习惯。我们的 Easy start 刷牙动力增强程序为您提供渐进选项，在您使用新牙刷的最初 14 次会慢慢增加刷牙动力。

    鼓励您彻底刷牙

    鼓励您彻底刷牙

    需要一款带计时器的电动牙刷？当您消耗了足够的时间对口腔进行彻底清洁后，我们的 QuadPacer 会提示您；当您已刷牙时间达到建议的 2 分钟后，我们的 Smartimer 会提示您。

    技术规格

    • 功率

      电压
      110-220 伏

    • 技术规格

      电池
      充电式设计
      操作时间（电量从满到空）
      长达 2 周
      电池类型
      锂离子

    • 设计和外观

      颜色
      黑灰色

    • 服务

      保修
      2 年全球保修

    • 操作简易

      牙刷柄兼容性
      便捷的卡入式刷头
      电量不足指示
      指示灯显示电池状态
      把手
      设计纤巧，符合人体工学
      刷牙时间
      长达 2 周

    • 包含

      把手
      1 个 ProtectiveClean
      刷头
      1 个 C2 优化牙菌斑防御刷头
      充电器
      1

    • 清洁效能

      性能
      清除多达 7 倍的牙菌斑*
      健康益处
      有助于减少蛀牙
      时间设定
      Quadpacer 30 秒时段定时器和 Smartimer 2 分钟智能计时器
      速度
      高达 62000 次电刷运动/分钟
      压力反馈
      可提示用户的振动手柄

    • 模式

      清洁
      实现卓越的每日清洁
      2 种强度

    • 精锐感知科技

      智能力度感应
      刷牙太过用力时提醒
      BrushSync 刷头更换提醒
      • 始终了解
      • 何时更换刷头

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