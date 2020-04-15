Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 充电式声波震动牙刷
洁齿“净界”升级。温和又护龈。
相对于手动刷牙方式而言，采用压力传感器的温和刷牙技术可清除多达 7 倍的牙菌斑 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 充电式声波震动牙刷
洁齿“净界”升级。温和又护龈。
比手动牙刷去除多达 7 倍的牙菌斑
- 内置压力传感器
- 1 种清洁模式
- 1 种 BrushSync 功能
比手动牙刷高出 7 倍的牙菌斑清除效果
排列紧密的高质量刷毛可比手动牙刷去除多达 7 倍的牙菌斑。同时，特殊弯曲的仪器头可轻松清洁口腔深处。
安全且柔和地清洁敏感部位、畸齿矫正和口腔治疗的部位。
您可以尽享安全的刷牙体验：我们的声波技术适用于牙齿矫正、补牙、齿冠和烤瓷牙，有助于预防蛀牙并改善牙龈健康。
飞利浦 Sonicare 先进的声波技术
飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。
提醒您是否用力过猛
用力过猛会损坏您的牙齿和牙龈。为了防止此情况，飞利浦 Sonicare ProtectiveClean 会发出轻微的脉冲音，以提醒您减轻压力。
连接智能刷柄和智能刷头
支持微芯片技术，能够检测并同步智能刷头与智能刷柄。智能刷柄和智能刷头组合功能强大，具有智能更换提醒功能。
始终了解何时更换您的刷头
随着时间的推移，所有的刷头都会磨损。但我们的 BrushSync 技术可以追踪您使用刷头的时间以及您刷牙的力度。需要更换刷头时，刷柄上的指示灯和短暂的蜂鸣音会对您进行提醒。如此一来，您就能确保您的刷头正常工作。
始终了解何时更换您的刷头
随着时间的推移，所有的刷头都会磨损。但我们的 BrushSync 技术可以追踪您使用刷头的时间以及您刷牙的力度。需要更换刷头时，刷柄上的指示灯和短暂的蜂鸣音会对您进行提醒。如此一来，您就能确保您的刷头正常工作。
Easy start 刷牙动力增强程序可定制飞利浦 Sonicare 刷牙体验
开始新例程要花时间习惯。我们的 Easy start 刷牙动力增强程序为您提供渐进选项，在您使用新牙刷的最初 14 次会慢慢增加刷牙动力。
鼓励您彻底刷牙
需要一款带计时器的电动牙刷？当您消耗了足够的时间对口腔进行彻底清洁后，我们的 QuadPacer 会提示您；当您已刷牙时间达到建议的 2 分钟后，我们的 Smartimer 会提示您。
技术规格
-
功率
- 电压
-
110-220 伏
-
技术规格
- 电池
-
充电式设计
- 操作时间（电量从满到空）
-
长达 2 周
- 电池类型
-
锂离子
-
设计和外观
- 颜色
-
黑灰色
-
服务
- 保修
-
2 年全球保修
-
操作简易
- 牙刷柄兼容性
-
便捷的卡入式刷头
- 电量不足指示
-
指示灯显示电池状态
- 把手
-
设计纤巧，符合人体工学
- 刷牙时间
-
长达 2 周
-
包含
- 把手
-
1 个 ProtectiveClean
- 刷头
-
1 个 C2 优化牙菌斑防御刷头
- 充电器
-
1
-
清洁效能
- 性能
-
清除多达 7 倍的牙菌斑*
- 健康益处
-
有助于减少蛀牙
- 时间设定
-
Quadpacer 30 秒时段定时器和 Smartimer 2 分钟智能计时器
- 速度
-
高达 62000 次电刷运动/分钟
- 压力反馈
-
可提示用户的振动手柄
-
模式
- 清洁
-
实现卓越的每日清洁
- 2 种强度
-
-
精锐感知科技
- 智能力度感应
-
刷牙太过用力时提醒
- BrushSync 刷头更换提醒
-
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。