HX9372/04
只需一周，清除表面牙齿色渍,展现亮丽洁白的牙齿
Sonicare 的美白效能在我们的飞利浦 Sonicare DiamondClean 充电式声波震动牙刷中得以展现。请立即使用 Sonicare 声波震动牙刷。查看所有优势
密集排列的、高质量的刷毛去除比手动牙刷多达 7 倍的牙菌斑。
卡入式 DiamondClean 刷头可轻柔有效地去除表面牙齿色斑。密集排列的中央除垢刷毛只需 7 天即可使您的牙齿具有 2 倍亮白效果。
DiamondClean 可提供出色的清洁效果，使用后牙龈状态会在 2 周内得到改善*。与手动牙刷相比*，沿牙龈线去除多达 7 倍的牙菌斑，带来更健康的微笑。
您的豪华 USB 旅行收藏盒可与充电器合二为一，使您可以在旅行中保持电量充足。将牙刷放在盒中并连接至您的笔记本电脑或插入插座。此外，包括一个牙刷头支架，可在旅行时保持更卫生。在家中充电时，我们时尚的充电杯完美搭配您的浴室，与充电杯合二为一，在刷牙后可冲洗。充满电一次，可在正常情况下使用两周。
飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。
全面刷牙只需 2 分钟，我们的 QuadPacer 让您知道在口腔内每个区域花费的理想时间。达到总时间后，Smartimer 将发出信号。它们有助于确保每次达到建议的刷牙时间。
DiamondClean 牙刷柄独特的形状与刷头相结合，可彻底清洁难以触及的部位，如后牙。
开始新例程要花时间习惯。我们的 Easy start 刷牙动力增强程序为您提供渐进选项，在您使用新牙刷的最初 14 次会慢慢增加刷牙动力。
无论您有什么特殊需求，使用 DiamondClean 均可为您带来安全的刷牙体验。我们的声波技术适用于牙齿矫正、补牙、齿冠、烤瓷牙，且可用于牙龈病的日常护理。
功率
技术规格
设计和外观
服务
操作简易
包含
清洁效能
模式
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。