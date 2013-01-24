提供出众的个性化呵护
Sonicare 9900 Prestige 采用 SenseIQ 技术，是我们目前最高端的电动牙刷。该产品配备个性化功能，总能满足您的需求。它通过智能化技术赋能我们的声波震动，能够感知和适应您对口腔的整体护理需求 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
提供出众的个性化呵护
Sonicare 9900 Prestige 采用 SenseIQ 技术，是我们目前最高端的电动牙刷。该产品配备个性化功能，总能满足您的需求。它通过智能化技术赋能我们的声波震动，能够感知和适应您对口腔的整体护理需求 查看所有优势
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Sonicare 9900 Prestige 采用 SenseIQ 技术，是我们目前最高端的电动牙刷。该产品配备个性化功能，总能满足您的需求。它通过智能化技术赋能我们的声波震动，能够感知和适应您对口腔的整体护理需求 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
提供出众的个性化呵护
Sonicare 9900 Prestige 采用 SenseIQ 技术，是我们目前最高端的电动牙刷。该产品配备个性化功能，总能满足您的需求。它通过智能化技术赋能我们的声波震动，能够感知和适应您对口腔的整体护理需求 查看所有优势
当您刷牙时，SenseIQ 技术可感知压力、运动和覆盖情况，每秒达 100 次。如果您刷牙力度过大，可实时提醒和降低强度以适应您的需求，无需猜测您的刷牙模式，即可轻松享受出色的刷牙体验。
使用 A3 高级一体式刷头，清洁效果毫不逊色。我们这款出色的产品采用搭配交错排列的刷毛，有效清除多达20倍牙菌斑，即使在难以刷到的区域*。刷毛顶端三角形的设计，两天内有效清除多达两倍齿面色渍***。加长刷毛深层清洁牙龈，两周内提升牙龈健康多达15倍**。您是否知道：刷头的清洁效果会在使用 3 个月后降低？我们的 BrushSync™ 功能可以提醒您即时更换刷头
飞利浦 Sonicare 应用程序由人工智能技术提供支持，可与牙刷完美配合使用。凭借该应用程序，可提供有关压力、运动、覆盖、持续时间和频率的实时指导。按日、按周、按月和按年查看进度报告。获取个性化建议和可行操作，实现更好的刷牙效果。同时，即使您在没有这款应用程序的情况下刷牙，自动同步功能可保持刷牙数据在应用程序中更新。
在您清洁时，飞利浦 Sonicare 9900 Prestige 使用传感器检测您施加的压力，清洁运动和覆盖情况 – 每秒达 100 次。传感器还关注您刷牙的时长和频率。
我们大多数人在刷牙时施加的力度过大。这就是我们的牙刷在您用力过大时可以自动调节强度的原因。借助飞利浦 Sonicare 应用程序，您可以尽享定制化指导和个性化建议，从而提升您的刷牙水平。
飞利浦 Sonicare 9900 Prestige 专为您而设计。其先进的技术为您量身定制，可供您轻松使用。幸运的是，结果说明了一切。
采用声波震动技术，可有效去除牙菌斑 。在您刷牙时，刷毛运动达每分钟 31,000 次，流动洁力技术有助于帮您清洁难以触及的区域，让我们的口腔感觉清新洁净。
您可能感知不到刷牙力度过大或用力刷牙时的情况，但您的牙刷会。手柄底部的刷牙反馈灯会提醒您减轻压力或摩擦
优雅小巧的旅行盒可装入任何包中，可在外出时便利使用。
需要为牙刷充电时，只需将其置于充电座上。这款牙刷采用清新现代设计，吸引力十足。
得益于时尚精巧设计的技术，Sonicare 9900 Prestige 可带来出色刷牙体验。这款牙刷比 DiamondClean 短 18 mm，采用优质材料，可使该奢华设备外观简约，触感舒适。
SenseIQ 精准智感科技
包含
连接
兼容性
Sonicare 应用程序，提供人工智能
设计和外观
清洁效能
操作简易
技术规格
功率
服务