选择您理想的清洁体验

通过 15 种刷牙设置来提升您的口腔护理体验。无论您是想要深度清洁还是有特定的护理重点，这款电动牙刷都能满足您的需求。您可以从“清洁”、“亮白+”、“牙龈健康”、“深层清洁”和“敏感”这五种模式中选择，并可调整到三种强度级别中的一种，以实现个性化清洁。只需打开应用程序，选择您的偏好，剩下的交给牙刷即可。