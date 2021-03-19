Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 采用 SenseIQ精准智感科技的电动牙刷
提供出众的个性化呵护
Sonicare 9900 Prestige 采用 SenseIQ 技术，是我们目前最高端的电动牙刷。该产品配备个性化功能，总能满足您的需求。它通过智能化技术赋能我们的声波震动，能够感知和适应您对口腔的整体护理需求 查看所有优势
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Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 采用 SenseIQ精准智感科技的电动牙刷
提供出众的个性化呵护
温和清除多达 20 倍的牙菌斑*
- 我们目前最高端的牙刷
- SenseIQ 精准智感科技可感应，调整和呵护
- 三和一刷头
- AI 智能化Sonicare 应用程序
- 5 种模式和 3 种强度
去除牙菌斑的效果比手动牙刷提升 20 倍*，呵护牙龈
每个人的清洁方式都不同，所以我们设计的这款刷头采用多角度刷毛，无论您的刷牙技巧如何，都能有效去除牙菌斑。我们的一体式 A3 刷头能提供最佳清洁效果，去除的牙菌斑比手动牙刷多 20 倍，六周内使牙龈健康程度提升 15 倍，与手动牙刷相比，不到两天的时间内污渍去除能力提升高达 100%。
SenseIQ 技术带来个性化体验
SenseIQ 技术能帮助平衡您的刷牙方式，并在您刷牙时每秒高达 100 次地感知您的压力、动作和覆盖范围。如果您用力过大，牙刷会自动调整强度级别，有助于保护您的牙齿和牙龈。
Sonicare 流体动力
飞利浦 Sonicare 电动牙刷轻柔且高效，每分钟 62000 次的刷毛摆动可呵护您的牙齿和牙龈。Sonicare 流体动力技术通过驱动液体深入牙齿间和牙龈线来辅助刷毛进行清洁。
借助我们的压力传感器保护您的牙龈
这款 Sonicare 电动牙刷的底座有一个光环，能温馨地提醒您是否用力过度。当光环亮起时，只需减轻力度，就能保护您的牙龈。
选择您理想的清洁体验
通过 15 种刷牙设置来提升您的口腔护理体验。无论您是想要深度清洁还是有特定的护理重点，这款电动牙刷都能满足您的需求。您可以从“清洁”、“亮白+”、“牙龈健康”、“深层清洁”和“敏感”这五种模式中选择，并可调整到三种强度级别中的一种，以实现个性化清洁。只需打开应用程序，选择您的偏好，剩下的交给牙刷即可。
个性化指导和实时反馈
通过 Sonicare 电动牙刷和专属应用程序，轻松达成口腔健康目标。二者无缝协作，为您提供实时刷牙指导、个性化建议与量身定制的分析报告，帮助您优化日常洁牙习惯。跟踪洁牙进度、精进刷牙技巧、获取持续反馈，让每一次刷牙都物尽其用。此外，自动同步功能确保刷牙数据在应用程序中实时更新，即便您未使用应用程序时亦然如此。
精心设计，用心呵护
从时尚的设计到先进的充电座，这款电动牙刷的每一个细节都由我们专注的设计师和工程师精心打造。另还配有充电出行收纳包，让您即使在旅途中，也能坚持日常口腔护理。
借助刷头更换提醒功能，始终保持最佳刷牙效果
您知道吗？刷头在三个月后的清洁效果会变差。牙科专业人士建议定期更换刷头，这就是为什么飞利浦 Sonicare 电动牙刷提供刷头更换提醒功能的原因。它会追踪您刷牙的频率和力度，然后在需要时提醒您更换新刷头。
14 天续航
一次充满电，可满足长达 14 天的正常刷牙需求，为您的日常生活带来全新的便利。
技术规格
-
强度
- 高
-
提升清洁效果
- 中等
-
实现每日清洁
- 低
-
适合敏感牙齿和牙龈
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功率
- 电源
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100-240 伏
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技术规格
- 电池
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充电式设计
- 操作时间（电量从满到空）
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14 天
- 电池类型
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锂离子
- 能耗
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待机时无显示 <0.06 瓦
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设计和外观
- 颜色
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粉
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服务
- 保修
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2 年有限保修
- 软件支持
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Philips 可在购买日期后提供为期 2 年的相关软件更新。
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兼容性
- 蓝牙无线技术
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已连接 Sonicare 应用程序
- Android 兼容性
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使用配备蓝牙 4.0 及以上的 Android 手机
- iOS 兼容性
-
使用配备蓝牙 4.0 及以上的 iPhone 手机
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操作简易
- 电量不足指示
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当电池电量快要耗尽时，充电指示灯呈琥珀色闪烁 15 秒
- 把手
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时尚精巧的设计
- 牙刷柄兼容性
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便捷的卡入式刷头
- 时间设定
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BrushPacer 和 SmartTimer
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包含
- 把手
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1 个 DiamondClean Prestige 9900
- 刷头
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1 个 A3 一体式刷头
- 出行收纳包
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1 个 Prestige USB 充电式出行收纳包
- 充电器
-
1 个充电座和充电架
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清洁效能
- 去除牙菌斑
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效果提升 20 倍*
- 牙龈健康
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提升牙龈健康高达 15 倍***
- 美白
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去除牙渍提升多达 100%***
- 速度
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62,000 次电刷运动/分钟
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模式
- 清洁
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实现卓越的每日清洁
- 深层清洁
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实现舒爽的深层清洁
- 敏感
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适合敏感牙齿和牙龈
- 牙龈健康
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轻柔按摩牙龈
- 亮白+
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帮助去除表面污渍
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精锐感知科技
- 压力反馈
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- 更换提醒
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让您知晓何时更换刷头
- SenseIQ
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根据压力和动作自动调整刷牙模式
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Sonicare 应用程序
- 跟踪和进度报告
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通过详细的数据分析和专属洞察，跟踪您的刷牙习惯和进步情况。
- SenseIQ 实时指导
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接收关于压力、动作和覆盖范围的即时反馈，帮助您改善刷牙技巧。
- 个性化指导
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根据您的刷牙模式和习惯获取定制的刷牙建议。
- 与手动牙刷相比
- *与手动牙刷相比，6 周内的效果。
- **与手动牙刷相比，2 天内的效果。
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