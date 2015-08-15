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  • 提亮疲惫双眸 提亮疲惫双眸 提亮疲惫双眸

    VisaPure Advanced 的附件刷头

    SC6040/00

    提亮疲惫双眸

    焕活眼部护理头在清晨焕发疲惫双眼的活力。优质凉爽材料和定制 DualMotion 程序可提供轻柔、舒适的按摩。30 秒清新按摩，伴您开启全新的一天！

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    官方建议零售价: ￥292.00

    VisaPure Advanced 的附件刷头

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    提亮疲惫双眸

    焕发疲惫双眼的活力

    • 双眸提亮
    • 智能护理头
    每秒 120 次纳米微振的轻柔按摩程序

    每秒 120 次纳米微振的轻柔按摩程序

    定制的双眸提亮 Dualmotion 程序提供每秒 120 次纳米级微振，轻柔、舒适地按摩眼周肌肤，令眼睛焕发神采。它经过专门设计，可温柔地呵护眼部周围的细嫩肌肤。双眸提亮程序时长仅为 30 秒，因此您可在每天早晨快速地焕发双眼的活力！

    清晨焕发疲惫双眼的活力

    焕活眼部护理头由特殊凉爽材料制成，带有优质陶瓷涂层。它可以即可带来效果，因为其可在数秒内降低眼部下方皮肤温度，焕发疲惫双眼清新活力。

    轻柔触及双眼周围的娇嫩肌肤

    得益于顺滑材料和轻柔的 DualMotion 程序，焕活眼部护理头可带来轻柔的按摩体验，温柔呵护眼部周围的细嫩肌肤。

    可与润肤霜、精华素和乳液配合使用，也可单独使用

    易于融入您的日常肌肤护理中。刷头可与您当前的护肤产品和品牌（如润肤霜、精华素、精油和精华液）配合使用。如果您喜欢，也可以不与任何润肤霜配合使用。

    护理头可用温水和肥皂轻松清洁

    护理头易于清洁。只需在水槽中用温水和肥皂清洁即可。

    30 秒程序、两种强度设置、双向旋转

    清新双眸的定制 DualMotion 程序只需 30 秒即可在清晨焕发双眼的活力。您可以选择两种强度设置。设置 1 提供低强度按摩程序，它只有震动功能；设置 2 提供强度稍高的按摩程序，它具有旋转和震动功能。清新双眸程序通过双向旋转来促进皮肤内的淋巴循环。

    弧形关节状设计和特殊涂层，带来无比顺滑之感

    焕活眼部护理头采用弧形关节状设计，专为轻柔按摩眼周而设计。特殊涂层在皮肤上带来极致顺滑感，呵护娇嫩肌肤。对超过 300 名欧洲和亚洲女性进行测试。

    技术规格

    • 智能护理头识别

      智能护理头

    • 双向旋转

      左右旋转

    • 技术规格

      定制的 DualMotion 双重振旋科技
      专用旋转和震动程序
      强度设置
      2
      程序持续时间
      30 秒

    • 操作简易

      易于清洁
      仅限于与 配合使用
      VisaPure Advanced

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