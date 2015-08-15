定制的双眸提亮 Dualmotion 程序提供每秒 120 次纳米级微振，轻柔、舒适地按摩眼周肌肤，令眼睛焕发神采。它经过专门设计，可温柔地呵护眼部周围的细嫩肌肤。双眸提亮程序时长仅为 30 秒，因此您可在每天早晨快速地焕发双眼的活力！
焕活眼部护理头由特殊凉爽材料制成，带有优质陶瓷涂层。它可以即可带来效果，因为其可在数秒内降低眼部下方皮肤温度，焕发疲惫双眼清新活力。
得益于顺滑材料和轻柔的 DualMotion 程序，焕活眼部护理头可带来轻柔的按摩体验，温柔呵护眼部周围的细嫩肌肤。
易于融入您的日常肌肤护理中。刷头可与您当前的护肤产品和品牌（如润肤霜、精华素、精油和精华液）配合使用。如果您喜欢，也可以不与任何润肤霜配合使用。
护理头易于清洁。只需在水槽中用温水和肥皂清洁即可。
清新双眸的定制 DualMotion 程序只需 30 秒即可在清晨焕发双眼的活力。您可以选择两种强度设置。设置 1 提供低强度按摩程序，它只有震动功能；设置 2 提供强度稍高的按摩程序，它具有旋转和震动功能。清新双眸程序通过双向旋转来促进皮肤内的淋巴循环。
焕活眼部护理头采用弧形关节状设计，专为轻柔按摩眼周而设计。特殊涂层在皮肤上带来极致顺滑感，呵护娇嫩肌肤。对超过 300 名欧洲和亚洲女性进行测试。
智能护理头识别
双向旋转
技术规格
操作简易
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。