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    VisaPure Advanced 的附件刷头

    SC6060/00

    焕发肌肤神采、再现活力

    焕发新生按摩刷头与日式按摩专家合作开发。定制 DualMotion 程序可促进血液循环，放松面部肌肉，焕发肌肤神采、再现活力，尽显健康光泽。

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    官方建议零售价: ￥292.00

    VisaPure Advanced 的附件刷头

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    焕发肌肤神采、再现活力

    促进血液流动，放松肌肉

    • 焕发新生的按摩
    • 智能护理头
    触及更深层的肌肤，从而放松肌肉

    触及更深层的肌肤，从而放松肌肉

    焕发新生按摩护理头可提供深层按摩，触及更深层的肌肤。因此，其可以放松小块面部肌肉，带给您放松、舒适的体验。

    宛如手指在您的肌肤上每分钟按摩 750 次

    宛如手指在您的肌肤上每分钟按摩 750 次

    定制 DualMotion 程序可焕发新生的放松体验。它与日式按摩专家合作开发，旨在模仿著名的揉捏法和叩击法按摩技巧。其可以达到手指无法达到的按摩效果。得益于优雅而实用的 5 个小球刷头设计，有如每分钟 750 次指尖轻叩您的皮肤。焕发新生按摩程序可持续按摩 3 分钟，让您每周享受数次面部按摩。

    为肌肤提供更多氧气和营养

    使用带有定制 DualMotion 程序的焕发新生按摩刷头可以增强血液循环，令肌肤焕发神采、尽显健康光泽。体验愉悦按摩，焕发肌肤质感。

    可与或不与润肤霜、乳液和精油配合使用

    易于融入您的日常肌肤护理中。刷头可与您当前的护肤产品和品牌（如润肤霜、精华素、精油和精华液）配合使用。如果您喜欢，也可以不与任何润肤霜配合使用。

    护理头可用温水和肥皂轻松清洁

    护理头易于清洁。只需在水槽中用温水和肥皂清洁即可。

    3 分钟程序、两种强度设置、双向旋转

    得益于 VisaPure Advanced 系列的智能刷头识别，安装刷头后，设备便会立即识别它，并自动启动定制的 DualMotion 程序，提供专用旋转和震动级别、程序持续时间和旋转方向。焕发新生按摩程序通过双向旋转来促进皮肤内的淋巴循环。

    每周使用 1-3 次，重获新生体验

    每周使用焕发新生按摩护理头 1-3 次，重获焕发新生的放松体验。

    技术规格

    • 智能护理头识别

      智能护理头

    • 双向旋转

      左右旋转

    • 技术规格

      定制的 DualMotion 双重振旋科技
      专用旋转和震动程序
      与专家合作开发
      日式按摩专家
      强度设置
      2
      程序持续时间
      3 分钟

    • 操作简易

      易于清洁
      仅限于与 配合使用
      VisaPure Advanced

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