焕发新生按摩护理头可提供深层按摩，触及更深层的肌肤。因此，其可以放松小块面部肌肉，带给您放松、舒适的体验。
定制 DualMotion 程序可焕发新生的放松体验。它与日式按摩专家合作开发，旨在模仿著名的揉捏法和叩击法按摩技巧。其可以达到手指无法达到的按摩效果。得益于优雅而实用的 5 个小球刷头设计，有如每分钟 750 次指尖轻叩您的皮肤。焕发新生按摩程序可持续按摩 3 分钟，让您每周享受数次面部按摩。
使用带有定制 DualMotion 程序的焕发新生按摩刷头可以增强血液循环，令肌肤焕发神采、尽显健康光泽。体验愉悦按摩，焕发肌肤质感。
易于融入您的日常肌肤护理中。刷头可与您当前的护肤产品和品牌（如润肤霜、精华素、精油和精华液）配合使用。如果您喜欢，也可以不与任何润肤霜配合使用。
护理头易于清洁。只需在水槽中用温水和肥皂清洁即可。
得益于 VisaPure Advanced 系列的智能刷头识别，安装刷头后，设备便会立即识别它，并自动启动定制的 DualMotion 程序，提供专用旋转和震动级别、程序持续时间和旋转方向。焕发新生按摩程序通过双向旋转来促进皮肤内的淋巴循环。
每周使用焕发新生按摩护理头 1-3 次，重获焕发新生的放松体验。
智能护理头识别
双向旋转
技术规格
操作简易
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