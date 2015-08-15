宛如手指在您的肌肤上每分钟按摩 750 次

定制 DualMotion 程序可焕发新生的放松体验。它与日式按摩专家合作开发，旨在模仿著名的揉捏法和叩击法按摩技巧。其可以达到手指无法达到的按摩效果。得益于优雅而实用的 5 个小球刷头设计，有如每分钟 750 次指尖轻叩您的皮肤。焕发新生按摩程序可持续按摩 3 分钟，让您每周享受数次面部按摩。