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  • 解放双手，腾出更多时间。 解放双手，腾出更多时间。 解放双手，腾出更多时间。

    Philips Avent Hands-free 单边电动吸乳器

    SCF531/22

    解放双手，腾出更多时间。

    飞利浦新安怡免手扶单边电动吸乳器旨在带来高效*且舒适的吸乳体验。它模拟宝宝的自然饮奶节奏，兼具强劲动力、轻柔触感与轻盈设计，是您理想的免手扶吸乳伴侣。

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    Philips Avent Hands-free 单边电动吸乳器

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    解放双手，腾出更多时间。

    模拟宝宝的自然饮奶节奏

    • 模拟宝宝的自然吸吮节奏
    • 吸乳时活动自如
    • 易于使用、清洁与组装
    • 贴合舒适，无缝适配
    模拟宝宝的自然吸吮节奏，高效吸乳*

    模拟宝宝的自然吸吮节奏，高效吸乳*

    宝宝最懂得如何吮吸！这就是我们的免手扶电动吸乳器模拟宝宝自然吮吸节奏的原因，这让您能找到适合自己的节奏，实现高效吸乳* 并获得理想的乳汁量。飞利浦新安怡免手扶电动吸乳器每分钟最高吸乳 85 次，速度是大多数其他吸乳器的 2 倍**。

    医院级强劲吸力，静音吸乳

    医院级强劲吸力，静音吸乳

    该马达单元在紧凑、可佩戴的机身中，依然可输出媲美传统吸乳器的医院级动力。内置可充电电池的无线马达单元，无论何处都能强劲且低调地完成吸乳。

    硅胶护罩可轻柔贴合乳房形状

    硅胶护罩可轻柔贴合乳房形状

    我们独特的 SkinSense 硅胶乳房护罩专为卓越的舒适度而设计，借助人体自然温度轻柔地贴合乳房轮廓。乳房护罩采用食品级硅胶制成，让您使用起来安心无忧。

    通过全透明集乳杯监测乳汁流速

    通过全透明集乳杯监测乳汁流速

    透明集乳杯便于观察内部情况，有助于您正确放置乳头以获得最佳乳汁量，并直观跟踪乳汁量。从第一滴到最后一滴，让您充满信心地完成吸乳。

    超轻集乳杯，活动更自由

    超轻集乳杯，活动更自由

    我们的集乳杯空杯重量仅 100 多克，比完全可佩戴式吸乳器轻巧多达 3 倍。集乳杯可舒适地置于胸罩内，几乎察觉不到它的存在。

    佩戴舒适，活动不受限

    佩戴舒适，活动不受限

    吸乳器配备编织挂绳和衣物夹，马达组件可斜挎在身上或固定在腰带上。您可以自由选择佩戴方式，随时掌控吸乳过程。使用导管连接器和绳长调节器可精确调整贴合度。

    个性化吸乳设置

    个性化吸乳设置

    可通过 8 档吸力大小刺激乳汁流出，通过 16 档吸力大小进行吸乳，助您充分利用每一次吸乳过程。吸乳过程中可随时微调，并且设备会自动记忆您的理想设置，随时准备好为您服务。

    部件较少，易于清洁和组装

    部件较少，易于清洁和组装

    我们将吸乳器及配件设计得尽可能简单。每个集乳杯只有少数几个连接部件，可轻松拆卸、清洁（手洗或洗碗机清洗均可）、消毒并重新组装。

    多种乳房护罩和喇叭罩尺寸，可满足每位妈妈的需求

    多种乳房护罩和喇叭罩尺寸，可满足每位妈妈的需求

    我们致力于让每位妈妈都能获得最佳体验，而合适的尺寸是关键所在。我们的系列乳房护罩和喇叭罩尺寸适用于 99% 的妈妈。这些配件可单独购买，让您在吸乳时尽享卓越的舒适度。

    技术规格

    • 功率

      来源
      可充电电池/USB-C（不含适配器）

    • 材料

      储存杯、前盖、乳房护罩盖
      聚丙烯
      乳房护罩、隔膜、阀门、喇叭罩
      液态硅胶
      硅胶管
      硅橡胶

    • 包装内物品

      USB-C 线缆
      1 件
      挂绳
      1 件
      可充电马达组件（带可拆离固定夹）
      1 件
      集乳杯（已组装）
      1 件
      硅胶管
      1 件
      乳房护罩（防尘罩）盖
      1 件
      乳房护罩（21 毫米、24 毫米）
      1 件装
      乳头大小测量卡
      1 件
      喇叭罩（15 毫米、17 毫米、19 毫米）
      1 件装

    • 操作简易

      吸乳器使用
      操作简便，易于清洁和组装

    • 功能

      动作的灵活性
      免手扶吸乳
      个性化设置
      • 吸乳模式下提供 16 档吸力大小
      • 刺激模式下提供 8 档吸力大小
      马达组件
      • 可充电电池/USB-C
      • 电池充满电最多需要 1.5 小时，电量大约可持续 5 次吸乳过程
      乳房护罩和喇叭罩规格
      多种尺寸，舒适贴合

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    • “高效”与产品的技术性能相关。
    • *指的是吸乳器的吸吮频率。
    • **基于我们全系列的乳房护罩和喇叭罩。

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