宝宝最懂得如何吮吸！这就是我们的免手扶电动吸乳器模拟宝宝自然吮吸节奏的原因，这让您能找到适合自己的节奏，实现高效吸乳* 并获得理想的乳汁量。飞利浦新安怡免手扶电动吸乳器每分钟最高吸乳 85 次，速度是大多数其他吸乳器的 2 倍**。
该马达单元在紧凑、可佩戴的机身中，依然可输出媲美传统吸乳器的医院级动力。内置可充电电池的无线马达单元，无论何处都能强劲且低调地完成吸乳。
我们独特的 SkinSense 硅胶乳房护罩专为卓越的舒适度而设计，借助人体自然温度轻柔地贴合乳房轮廓。乳房护罩采用食品级硅胶制成，让您使用起来安心无忧。
透明集乳杯便于观察内部情况，有助于您正确放置乳头以获得最佳乳汁量，并直观跟踪乳汁量。从第一滴到最后一滴，让您充满信心地完成吸乳。
我们的集乳杯空杯重量仅 100 多克，比完全可佩戴式吸乳器轻巧多达 3 倍。集乳杯可舒适地置于胸罩内，几乎察觉不到它的存在。
吸乳器配备编织挂绳和衣物夹，马达组件可斜挎在身上或固定在腰带上。您可以自由选择佩戴方式，随时掌控吸乳过程。使用导管连接器和绳长调节器可精确调整贴合度。
可通过 8 档吸力大小刺激乳汁流出，通过 16 档吸力大小进行吸乳，助您充分利用每一次吸乳过程。吸乳过程中可随时微调，并且设备会自动记忆您的理想设置，随时准备好为您服务。
我们将吸乳器及配件设计得尽可能简单。每个集乳杯只有少数几个连接部件，可轻松拆卸、清洁（手洗或洗碗机清洗均可）、消毒并重新组装。
我们致力于让每位妈妈都能获得最佳体验，而合适的尺寸是关键所在。我们的系列乳房护罩和喇叭罩尺寸适用于 99% 的妈妈。这些配件可单独购买，让您在吸乳时尽享卓越的舒适度。
功率
材料
包装内物品
操作简易
功能
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。