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  • 超轻，强劲音效。 超轻，强劲音效。 超轻，强劲音效。

    无线蓝牙® 耳机

    SHB4205BK/00

    超轻，强劲音效。

    欢迎享受轻便自由的感觉。让您脱离线缆的束缚。飞利浦 Flite Hyprlite 无线颈挂式耳机十分纤巧轻盈，让您的耳朵几乎感觉不到它的存在。

    查看所有优势

    提供以下颜色/尺寸:

    官方建议零售价: ￥599.00

    无线蓝牙® 耳机

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    低音管设计，带来饱满的低音

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    耳罩内具有创新型低音管，可增大气流，带来深沉、饱满的低音效果。

    高功率驱动器，提供清晰的音效

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    配有精细调谐的 12.2 毫米高功率驱动器，可再现清晰通透的音效。

    通过遥控器享受免提通话和音乐的乐趣

    通过遥控器享受免提通话和音乐的乐趣

    方便易用的遥控器，只需轻按一下按钮，便可以播放/暂停播放曲目和接听电话。

    轻便纤巧的颈带，确保佩戴稳固

    轻便纤巧的颈带，确保佩戴稳固

    超薄轻巧的颈带设计，适合所有人佩戴，甚至让您在佩戴后忘记它的存在。

    时尚的金属光泽材质

    时尚的金属光泽材质

    设计出众，具有清新、现代的高光材质。

    振动模式让您绝不会错过任何一个电话

    振动模式让您绝不会错过任何一个电话

    颈带会在收到来电时振动，让您绝不会错过任何一个电话。

    符合人体工程学的耳塞，佩戴自然舒适

    符合人体工程学的耳塞，佩戴自然舒适

    十分纤巧，让您几乎感觉不到其在耳朵上，Hyprlite 耳机轻便舒适，让您畅享音乐。

    可充电电池可提供长达 7 小时的播放时间

    有了 7 小时的播放时间，您就有了充足的电量来让您的音乐连续播放一整天。

    蓝牙 4.1 版本和支持 HSP/HFP/A2DP/AVRCP

    使用蓝牙将智能设备与耳机配对，即可享受自由愉悦的水晶般清澈的音质和通话体验，全无线缆缠绕之扰。

    技术规格

    • 声音

      原声系统
      封闭式
      频率范围
      9 - 21 000 赫兹
      单元直径
      12.2 毫米
      隔音膜
      PET
      阻抗
      32 欧姆
      磁铁型
      钕制
      最大输入功率
      30 mW
      灵敏度
      105  分贝

    • 连接

      蓝牙版本
      4.1
      蓝牙模式
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      最大范围
      最多 10 组  米

    • 外箱

      长度
      20.5  厘米
      用户包装数量
      3
      宽度
      9.5  厘米
      总重
      0.418  千克
      高度
      20.8  厘米
      GTIN
      1 69 51613 99154 8
      净重
      0.114  千克
      自重
      0.304  千克

    • 便利性

      通话管理
      • 通话保持
      • 在 2 个通话之间切换
      • 接听/结束呼叫
      • 麦克风静音
      • 拒接来电
      • 在通话和音乐之间切换
      音量控制

    • 内箱

      用户包装数量
      3
      GTIN
      2 69 51613 99154 5

    • 功率

      电池类型
      锂聚合物
      充电式设计
      音乐播放时间
      7*  小时
      待机时间
      120* 小时
      通话时间
      7* 小时

    • 包装尺寸

      高度
      17.5  厘米
      包装类型
      卡通箱
      货架摆放类型
      两种
      宽度
      18.5  厘米
      厚度
      2.5  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      69 51613 99154 1
      总重
      0.107  千克
      净重
      0.038  千克
      自重
      0.069  千克

    • 产品尺寸

      高度
      17.5  厘米
      宽度
      13.5  厘米
      厚度
      1.5  厘米
      重量
      0.038  千克

    • 附件

      USB 磁吸式充电线

    • 设计

      颜色
      暗夜黑

    Badge-D2C

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