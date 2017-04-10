无线蓝牙® 耳机
超轻，强劲音效。
欢迎享受轻便自由的感觉。让您脱离线缆的束缚。飞利浦 Flite Hyprlite 无线颈挂式耳机十分纤巧轻盈，让您的耳朵几乎感觉不到它的存在。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥599.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
时尚的金属光泽材质
设计出众，具有清新、现代的高光材质。
通过遥控器享受免提通话和音乐的乐趣
方便易用的遥控器，只需轻按一下按钮，便可以播放/暂停播放曲目和接听电话。
低音管设计，带来饱满的低音
耳罩内具有创新型低音管，可增大气流，带来深沉、饱满的低音效果。
高功率驱动器，提供清晰的音效
配有精细调谐的 12.2 毫米高功率驱动器，可再现清晰通透的音效。
符合人体工程学的耳塞，佩戴自然舒适
十分纤巧，让您几乎感觉不到其在耳朵上，Hyprlite 耳机轻便舒适，让您畅享音乐。
轻便纤巧的颈带，确保佩戴稳固
超薄轻巧的颈带设计，适合所有人佩戴，甚至让您在佩戴后忘记它的存在。
振动模式让您绝不会错过任何一个电话
颈带会在收到来电时振动，让您绝不会错过任何一个电话。
可充电电池可提供长达 7 小时的播放时间
有了 7 小时的播放时间，您就有了充足的电量来让您的音乐连续播放一整天。
蓝牙 4.1 版本和支持 HSP/HFP/A2DP/AVRCP
使用蓝牙将智能设备与耳机配对，即可享受自由愉悦的水晶般清澈的音质和通话体验，全无线缆缠绕之扰。
技术规格
-
音效
- 原声系统
-
封闭式
- 频率范围
-
9 - 21 000 赫兹
- 单元直径
-
12.2 毫米
- 隔音膜
-
PET
- 阻抗
-
32 欧姆
- 磁铁型
-
钕制
- 最大输入功率
-
30 mW
- 灵敏度
-
105
分贝
-
连接
- 蓝牙版本
-
4.1
- 蓝牙模式
-
- 最大范围
-
最多 10 组
米
-
外箱
- 长度
-
20.5
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
9.5
厘米
- 总重
-
0.418
千克
- 高度
-
20.8
厘米
- GTIN
-
1 69 51613 99155 5
- 净重
-
0.114
千克
- 自重
-
0.304
千克
-
便利性
- 通话管理
-
-
通话保持
-
在 2 个通话之间切换
-
接听/结束呼叫
-
麦克风静音
-
拒接来电
-
在通话和音乐之间切换
- 音量控制
-
是
-
内箱
- 用户包装数量
-
3
- GTIN
-
2 69 51613 99155 2
-
功率
- 电池类型
-
锂聚合物
- 充电式设计
-
是
- 音乐播放时间
-
7*
小时
- 待机时间
-
120* 小时
- 通话时间
-
7* 小时
-
包装尺寸
- 高度
-
17.5
厘米
- 包装类型
-
卡通箱
- 货架摆放类型
-
两种
- 宽度
-
18.5
厘米
- 厚度
-
2.5
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
69 51613 99155 8
- 总重
-
0.107
千克
- 净重
-
0.038
千克
- 自重
-
0.069
千克
-
产品尺寸
- 高度
-
17.5
厘米
- 宽度
-
13.5
厘米
- 厚度
-
1.5
厘米
- 重量
-
0.038
千克
-
附件
- USB 磁吸式充电线
-
是
-
设计
- 颜色
-
白色
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