带麦克风的入耳式耳机
浑厚的低音
以优质音效欣赏音乐和通话。椭圆声管配有 3 种耳罩尺寸，确保完美贴合和深沉的低音效果。真空金属外壳尽显时尚和经典。线控式麦克风及控制使免提通话更为便利。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥169.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
软质硅胶耳罩具有 3 种尺寸，佩戴贴合舒适
提供 3 种尺寸耳罩 - 小、中、大 - 个性化且完美贴合。
线控式麦克风和控制，轻松切换音乐和通话
内置麦克风让您可以轻松地从聆听音乐切换为接听来电，让您始终保持联络而不会错过最重要的事项。
小巧而高效的扬声器可带来震撼的音效和饱满的低音
小巧而高效的扬声器可确保完美贴合，并带来具有饱满低音的精准音效，是您聆听享受的理想之选。
带纹路的减压口，持久耐用，持握稳固
带纹路的减压口为耳机线缆和插头之间提供了安全而又灵活的接合点。
技术规格
-
声音
- 频率响应
-
10 - 22 000
赫兹
- 隔音膜
-
PET
- 磁铁型
-
钕制
- 音圈
-
CCAW
- 单元直径
-
8.6
毫米
- 灵敏度
-
107
分贝
- 最大输入功率
-
20
mW
- 阻抗
-
16
ohm
-
连接
- 线缆类型
-
铜制
- 线缆接口
-
对称
- 接口末端
-
镀金
- 线缆长度
-
1.2
米
- 连接口
-
3.5
毫米
-
外箱
- 长度
-
38
厘米
- 用户包装数量
-
24
- 宽度
-
21
厘米
- 总重
-
1,296
千克
- 高度
-
15
厘米
- GTIN
-
1 69 23410 72922 8
- 净重
-
0,288
千克
- 自重
-
1,008
千克
-
内箱
- 长度
-
17,9
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
9,5
厘米
- 高度
-
6
厘米
- 净重
-
0,036
千克
- 总重
-
0,132
千克
- 自重
-
0,096
千克
- GTIN
-
2 69 23410 72922 5
-
包装尺寸
- 高度
-
17,5
厘米
- 包装类型
-
样品
- 货架摆放类型
-
样品
- 宽度
-
5
厘米
- 厚度
-
3,2
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
69 23410 72922 1
- 总重
-
0,0355
千克
- 净重
-
0,012
千克
- 自重
-
0,0235
千克
-
产品尺寸
- 高度
-
2,1
厘米
- 宽度
-
1,3
厘米
- 厚度
-
1,3
厘米
- 重量
-
0,012
千克
-
设计
- 颜色
-
暗夜黑
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