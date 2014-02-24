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  • 浑厚的低音 浑厚的低音 浑厚的低音

    带麦克风的入耳式耳机

    SHE3905PP/00

    浑厚的低音

    以优质音效欣赏音乐和通话。椭圆声管配有 3 种耳罩尺寸，确保完美贴合和深沉的低音效果。真空金属外壳尽显时尚和经典。线控式麦克风及控制使免提通话更为便利。

    查看所有优势

    提供以下颜色/尺寸:

    官方建议零售价: ￥169.00

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    线控式麦克风和控制，轻松切换音乐和通话

    线控式麦克风和控制，轻松切换音乐和通话

    内置麦克风让您可以轻松地从聆听音乐切换为接听来电，让您始终保持联络而不会错过最重要的事项。

    小巧而高效的扬声器可带来震撼的音效和饱满的低音

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    小巧而高效的扬声器可确保完美贴合，并带来具有饱满低音的精准音效，是您聆听享受的理想之选。

    带纹路的减压口，持久耐用，持握稳固

    带纹路的减压口为耳机线缆和插头之间提供了安全而又灵活的接合点。

    技术规格

    • 音效

      频率响应
      10 - 22 000  赫兹
      隔音膜
      PET
      磁铁型
      钕制
      音圈
      CCAW
      单元直径
      8.6  毫米
      灵敏度
      107  分贝
      最大输入功率
      20  mW
      阻抗
      16  ohm

    • 连接

      线缆类型
      铜制
      线缆接口
      对称
      接口末端
      镀金
      线缆长度
      1.2  米
      连接口
      3.5  毫米

    • 外箱

      长度
      38  厘米
      用户包装数量
      24
      宽度
      21  厘米
      总重
      1,296  千克
      高度
      15  厘米
      GTIN
      1 69 23410 73035 4
      净重
      0,288  千克
      自重
      1,008  千克

    • 内箱

      长度
      17,9  厘米
      用户包装数量
      3
      宽度
      9,5  厘米
      高度
      6  厘米
      净重
      0,036  千克
      总重
      0,132  千克
      自重
      0,096  千克
      GTIN
      2 69 23410 73035 1

    • 包装尺寸

      高度
      17,5  厘米
      包装类型
      样品
      货架摆放类型
      样品
      宽度
      5  厘米
      厚度
      3,2  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      69 23410 73035 7
      总重
      0,0355  千克
      净重
      0,012  千克
      自重
      0,0235  千克

    • 产品尺寸

      高度
      2,1  厘米
      宽度
      1,3  厘米
      厚度
      1,3  厘米
      重量
      0,012  千克

    • 设计

      颜色
      紫色

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