耳塞式无线耳机
让您尽享低音音效
是否钟爱低音出现的那一刻？该系列耳塞式无线耳机，只需按一下按钮，即可提供更强劲的低音效果！您可以获得 10 小时的播放时间和快速充电功能，软翼尖可确保佩戴稳固并获得出色的被动式噪音隔离效果。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
低音增强按钮。瞬间增强低音
这款无线耳机拥有 8.2 毫米钕制驱动器，为您提供清晰的音效和强劲的低音。如果您想体验更低的音效，只需按下线控装置上的低音增强按钮，即可立即获得别样的感受。
10 小时播放时间。USB-C 充电
使用 USB-C 充电 2 小时，可获得长达 10 小时的播放时间。如果电池电量低，快速充电 15 分钟即可为音乐播放再次续航 1.5 小时。无论是否将耳塞塞入耳内，扁平耳机线均能够舒适贴合您的颈部。
安全、灵活、舒适
椭圆声管配合可互换耳塞罩，让您获得舒适的耳内配戴体验。柔软翼尖舒适地固定在耳廓脊线下，安全贴合并能实现出色的被动噪声隔离效果。
线控式遥控器。可轻松地从播放列表切换到通话
接听电话时会暂停您的播放列表。所有操作均无需触摸智能手机。智能蓝牙配对意味着这款耳机会记住上次配对的设备。
快速充电。充电 15 分钟，可伴您多运动 1.5 小时
如果您需要额外提升，只需将耳机快速充电 15 分钟，即可享受额外 1.5 小时的播放时间。
智能配对。自动查找蓝牙设备
只需长按一下多功能按钮，这些无线蓝牙耳便已做好配对准备。配对完成后，耳机会记住上次配对的设备。
技术规格
-
声音
- 原声系统
-
封闭式
- 单元直径
-
8.2 毫米
- 隔音膜
-
PET
- 磁铁型
-
钕铁硼
- 频率响应
-
20 - 20 000
赫兹
- 灵敏度
-
105
分贝
-
连接
- 蓝牙版本
-
5.0
- 蓝牙模式
-
- 最大范围
-
最多 10 组
米
-
外箱
- 长度
-
42.2
厘米
- 用户包装数量
-
24
- 宽度
-
22
厘米
- 总重
-
2.788
千克
- 高度
-
21.2
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 10967 1
- 净重
-
0.84
千克
- 自重
-
1.948
千克
-
便利性
- 音量控制
-
是
- 通话管理
-
-
内箱
- 长度
-
10.2
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
10.1
厘米
- 高度
-
17.5
厘米
- 净重
-
0.105
千克
- 总重
-
0.298
千克
- 自重
-
0.193
千克
- GTIN
-
2 48 95229 10967 8
-
功率
- 电池类型
-
锂离子
- 充电式设计
-
是
- 音乐播放时间
-
10
小时
-
包装尺寸
- 高度
-
17.5
厘米
- 包装类型
-
卡通箱
- 货架摆放类型
-
两种
- 宽度
-
9.5
厘米
- 厚度
-
3
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
48 95229 10967 4
- 总重
-
0.082
千克
- 净重
-
0.035
千克
- 自重
-
0.047
千克
-
产品尺寸
- 高度
-
2
厘米
- 宽度
-
10
厘米
- 厚度
-
4
厘米
- 重量
-
0.016
千克
-
附件
- USB 磁吸式充电线
-
USB-C 线缆
-
设计
- 颜色
-
暗夜黑
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20088 3
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。