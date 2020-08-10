搜索词

  • 让您尽享低音音效 让您尽享低音音效 让您尽享低音音效

    耳塞式无线耳机

    TAE4205BK/00

    让您尽享低音音效

    是否钟爱低音出现的那一刻？该系列耳塞式无线耳机，只需按一下按钮，即可提供更强劲的低音效果！您可以获得 10 小时的播放时间和快速充电功能，软翼尖可确保佩戴稳固并获得出色的被动式噪音隔离效果。

    查看所有优势

    提供以下颜色/尺寸:

    耳塞式无线耳机

    相似产品

    See all 入耳式 - 耳塞式耳机

    让您尽享低音音效

    • 8.2 毫米驱动器/封闭式后盖
    • 耳塞
    低音增强按钮。瞬间增强低音

    低音增强按钮。瞬间增强低音

    这款无线耳机拥有 8.2 毫米钕制驱动器，为您提供清晰的音效和强劲的低音。如果您想体验更低的音效，只需按下线控装置上的低音增强按钮，即可立即获得别样的感受。

    10 小时播放时间。USB-C 充电

    10 小时播放时间。USB-C 充电

    使用 USB-C 充电 2 小时，可获得长达 10 小时的播放时间。如果电池电量低，快速充电 15 分钟即可为音乐播放再次续航 1.5 小时。无论是否将耳塞塞入耳内，扁平耳机线均能够舒适贴合您的颈部。

    安全、灵活、舒适

    安全、灵活、舒适

    椭圆声管配合可互换耳塞罩，让您获得舒适的耳内配戴体验。柔软翼尖舒适地固定在耳廓脊线下，安全贴合并能实现出色的被动噪声隔离效果。

    线控式遥控器。可轻松地从播放列表切换到通话

    线控式遥控器。可轻松地从播放列表切换到通话

    接听电话时会暂停您的播放列表。所有操作均无需触摸智能手机。智能蓝牙配对意味着这款耳机会记住上次配对的设备。

    3 种可互换橡胶耳塞罩

    -

    耳机线舒适贴合您的颈部

    -

    强大的 8.2 毫米钕制驱动器

    -

    快速充电。充电 15 分钟，可伴您多运动 1.5 小时

    如果您需要额外提升，只需将耳机快速充电 15 分钟，即可享受额外 1.5 小时的播放时间。

    智能配对。自动查找蓝牙设备

    只需长按一下多功能按钮，这些无线蓝牙耳便已做好配对准备。配对完成后，耳机会记住上次配对的设备。

    翼尖设计，佩戴稳固。出色的被动噪音隔离效果

    -

    技术规格

    • 声音

      原声系统
      封闭式
      单元直径
      8.2 毫米
      隔音膜
      PET
      磁铁型
      钕铁硼
      频率响应
      20 - 20 000  赫兹
      灵敏度
      105  分贝

    • 连接

      蓝牙版本
      5.0
      蓝牙模式
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      最大范围
      最多 10 组  米

    • 外箱

      长度
      42.2  厘米
      用户包装数量
      24
      宽度
      22  厘米
      总重
      2.788  千克
      高度
      21.2  厘米
      GTIN
      1 48 95229 10967 1
      净重
      0.84  千克
      自重
      1.948  千克

    • 便利性

      音量控制
      通话管理
      • 接听/结束呼叫
      • 拒接来电

    • 内箱

      长度
      10.2  厘米
      用户包装数量
      3
      宽度
      10.1  厘米
      高度
      17.5  厘米
      净重
      0.105  千克
      总重
      0.298  千克
      自重
      0.193  千克
      GTIN
      2 48 95229 10967 8

    • 功率

      电池类型
      锂离子
      充电式设计
      音乐播放时间
      10  小时

    • 包装尺寸

      高度
      17.5  厘米
      包装类型
      卡通箱
      货架摆放类型
      两种
      宽度
      9.5  厘米
      厚度
      3  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      48 95229 10967 4
      总重
      0.082  千克
      净重
      0.035  千克
      自重
      0.047  千克

    • 产品尺寸

      高度
      2  厘米
      宽度
      10  厘米
      厚度
      4  厘米
      重量
      0.016  千克

    • 附件

      USB 磁吸式充电线
      USB-C 线缆

    • 设计

      颜色
      暗夜黑

    • UPC

      UPC
      8 40063 20088 3

    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    • 实际结果可能会有所不同

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。