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耳塞式无线耳机

TAE4205WT/00
  • 让您尽享低音音效 让您尽享低音音效 让您尽享低音音效
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    耳塞式无线耳机

    TAE4205WT/00

    让您尽享低音音效

    是否钟爱低音出现的那一刻？该系列耳塞式无线耳机，只需按一下按钮，即可提供更强劲的低音效果！您可以获得 10 小时的播放时间和快速充电功能，软翼尖可确保佩戴稳固并获得出色的被动式噪音隔离效果。 查看所有优势

    耳塞式无线耳机

    让您尽享低音音效

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      让您尽享低音音效

      • 8.2 毫米驱动器/封闭式后盖
      • 耳塞

      低音增强按钮。瞬间增强低音

      这款无线耳机拥有 8.2 毫米钕制驱动器，为您提供清晰的音效和强劲的低音。如果您想体验更低的音效，只需按下线控装置上的低音增强按钮，即可立即获得别样的感受。

      10 小时播放时间。USB-C 充电

      使用 USB-C 充电 2 小时，可获得长达 10 小时的播放时间。如果电池电量低，快速充电 15 分钟即可为音乐播放再次续航 1.5 小时。无论是否将耳塞塞入耳内，扁平耳机线均能够舒适贴合您的颈部。

      安全、灵活、舒适

      椭圆声管配合可互换耳塞罩，让您获得舒适的耳内配戴体验。柔软翼尖舒适地固定在耳廓脊线下，安全贴合并能实现出色的被动噪声隔离效果。

      线控式遥控器。可轻松地从播放列表切换到通话

      接听电话时会暂停您的播放列表。所有操作均无需触摸智能手机。智能蓝牙配对意味着这款耳机会记住上次配对的设备。

      快速充电。充电 15 分钟，可伴您多运动 1.5 小时

      如果您需要额外提升，只需将耳机快速充电 15 分钟，即可享受额外 1.5 小时的播放时间。

      智能配对。自动查找蓝牙设备

      只需长按一下多功能按钮，这些无线蓝牙耳便已做好配对准备。配对完成后，耳机会记住上次配对的设备。

      技术规格

      • 声音

        原声系统
        封闭式
        磁铁型
        钕铁硼
        频率响应
        20 - 20 000  赫兹
        单元直径
        8.2 毫米
        灵敏度
        105  分贝
        隔音膜
        PET

      • 连接

        蓝牙模式
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        蓝牙版本
        5.0
        最大范围
        长达 10  米

      • 便利性

        音量控制
        通话管理
        • 接听/结束呼叫
        • 最后号码重拨
        • 麦克风静音
        • 拒接来电
        • 在通话和音乐之间切换

      • 附件

        USB 线
        USB-C 线缆

      • 功率

        电池类型
        锂离子
        充电式设计
        待机时间
        110* 小时
        通话时间
        5.5* 小时
        音乐播放时间
        6*  小时

      • 设计

        颜色
        白色

      • 产品尺寸

        高度
        2  厘米
        宽度
        10  厘米
        厚度
        4  厘米
        重量
        0.016  千克

      • 包装尺寸

        包装类型
        卡通箱
        随附产品数量
        1
        货架摆放类型
        两种
        高度
        17.5  厘米
        宽度
        9.5  厘米
        厚度
        3  厘米
        总重
        0.082  千克
        净重
        0.035  千克
        自重
        0.047  千克
        EAN
        48 95229 11024 3

      • 外箱

        用户包装数量
        24
        长度
        42.2  厘米
        宽度
        22  厘米
        高度
        21.2  厘米
        总重
        2.788  千克
        净重
        0.840  千克
        自重
        1.948  千克
        GTIN
        1 48 95229 11024 0

      • 内箱

        用户包装数量
        3
        长度
        10.2  厘米
        宽度
        10.1  厘米
        高度
        17.5  厘米
        总重
        0.298  千克
        净重
        0.105  千克
        自重
        0.193  千克
        GTIN
        2 48 95229 11024 7

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