让您尽享低音音效
是否钟爱低音出现的那一刻？该系列耳塞式无线耳机，只需按一下按钮，即可提供更强劲的低音效果！您可以获得 10 小时的播放时间和快速充电功能，软翼尖可确保佩戴稳固并获得出色的被动式噪音隔离效果。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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让您尽享低音音效
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这款无线耳机拥有 8.2 毫米钕制驱动器，为您提供清晰的音效和强劲的低音。如果您想体验更低的音效，只需按下线控装置上的低音增强按钮，即可立即获得别样的感受。
使用 USB-C 充电 2 小时，可获得长达 10 小时的播放时间。如果电池电量低，快速充电 15 分钟即可为音乐播放再次续航 1.5 小时。无论是否将耳塞塞入耳内，扁平耳机线均能够舒适贴合您的颈部。
椭圆声管配合可互换耳塞罩，让您获得舒适的耳内配戴体验。柔软翼尖舒适地固定在耳廓脊线下，安全贴合并能实现出色的被动噪声隔离效果。
接听电话时会暂停您的播放列表。所有操作均无需触摸智能手机。智能蓝牙配对意味着这款耳机会记住上次配对的设备。
如果您需要额外提升，只需将耳机快速充电 15 分钟，即可享受额外 1.5 小时的播放时间。
只需长按一下多功能按钮，这些无线蓝牙耳便已做好配对准备。配对完成后，耳机会记住上次配对的设备。
声音
连接
便利性
附件
功率
设计
产品尺寸
包装尺寸
外箱
内箱