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    2000 series 耳塞式耳机 真无线耳机

    TAT2205BK/00

    随时准备出发

    这款真无线耳机随附充电盒，充电盒可置于您的紧身牛仔裤口袋中，还有比这更有用便利的吗？这些防溅和防汗耳塞式耳机可为您带来动人的音效和长达 12 小时的播放时间。

    查看所有优势

    提供以下颜色/尺寸:

    2000 series 耳塞式耳机 真无线耳机

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    随时准备出发

    • 6 毫米驱动器/封闭式后盖
    • 蓝牙®

    IPX4 防溅和防汗

    小巧的充电箱再方便不过了，这些真无线耳机可抵抗来自任何方向的飞溅。您不必担心出汗，也不用担心被雨淋到。

    小型充电盒，播放时间长达 12 小时

    加倍电力随身，一路畅享欢乐。一次充电即可获得长达 4 小时的播放时间，充满电的便携充电盒可为您增加 8 小时的播放时间。在充电盒中短时间充电 15 分钟，可为您提供 1 小时 的播放时间。使用 USB-C 为充电盒充满电需要 2 小时。

    佩戴稳固，舒适自在

    6 毫米钕磁铁驱动器的音效极佳，舒适轻盈的设计让您可以在真正舒适的环境中摇滚音乐。柔软、可互换的耳塞套可帮助您找到舒适的入耳式佩戴方式。

    耳塞开关可以控制音乐和通话

    左右耳机上的按钮可以轻松控制您的收听。您可以用来跳过或暂停曲目、接听或拒绝来电等。

    轻松唤醒智能手机的语音助手

    不触碰手机即可唤醒手机的语音助手。要求智能手机的语音助手播放音乐、提供方向并检查信息等。

    智能配对。自动查找蓝牙设备

    在您将耳机从充电盒中取出的瞬间其便已做好配对准备。配对完成后，耳机会记住上次配对的设备。

    使用内置麦克风，从聆听音乐切换为接听来电

    -

    技术规格

    • 声音

      原声系统
      封闭式
      单元直径
      6 毫米
      隔音膜
      PET
      阻抗
      16 欧姆
      磁铁型
      钕铁硼
      频率响应
      20 - 20 000  赫兹
      灵敏度
      90  分贝

    • 连接

      麦克风
      内置麦克风
      蓝牙版本
      5.1
      蓝牙模式
      • A2DP
      • HFP
      • HSP
      • AVRCP
      最大范围
      长达 10  米

    • 外箱

      长度
      37.5  厘米
      用户包装数量
      24
      宽度
      27.5  厘米
      总重
      4.25  千克
      高度
      24.5  厘米
      GTIN
      1 48 95229 10989 3
      净重
      0.768  千克
      自重
      3.482  千克

    • 便利性

      通话管理
      • 接听/结束呼叫
      • 拒接来电
      • 在 2 个通话之间切换

    • 内箱

      长度
      18.7  厘米
      用户包装数量
      3
      宽度
      12.8  厘米
      高度
      10.4  厘米
      净重
      0.096  千克
      总重
      0.5  千克
      自重
      0.404  千克
      GTIN
      2 48 95229 10989 0

    • 功率

      电池类型
      锂离子
      充电式设计
      音乐播放时间
      4+8  小时
      待机时间
      50 小时
      通话时间
      3 小时

    • 包装尺寸

      高度
      18  厘米
      宽度
      9.5  厘米
      厚度
      4  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      48 95229 10989 6
      总重
      0.153  千克
      净重
      0.032  千克
      自重
      0.121  千克

    • 产品尺寸

      高度
      2.9  厘米
      宽度
      5.5  厘米
      厚度
      3.7  厘米
      重量
      0.032  千克

    • 附件

      快速入门指南
      USB 磁吸式充电线
      USB （A 型至 C 型）线缆
      耳塞套
      3 种尺寸

    • 设计

      颜色
      暗夜黑

    • UPC

      UPC
      8 40063 20125 5

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