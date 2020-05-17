2000 series 耳塞式耳机 真无线耳机
随时准备出发
这款真无线耳机随附充电盒，充电盒可置于您的紧身牛仔裤口袋中，还有比这更有用便利的吗？这些防溅和防汗耳塞式耳机可为您带来动人的音效和长达 12 小时的播放时间。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
IPX4 防溅和防汗
小巧的充电箱再方便不过了，这些真无线耳机可抵抗来自任何方向的飞溅。您不必担心出汗，也不用担心被雨淋到。
小型充电盒，播放时间长达 12 小时
加倍电力随身，一路畅享欢乐。一次充电即可获得长达 4 小时的播放时间，充满电的便携充电盒可为您增加 8 小时的播放时间。在充电盒中短时间充电 15 分钟，可为您提供 1 小时 的播放时间。使用 USB-C 为充电盒充满电需要 2 小时。
佩戴稳固，舒适自在
6 毫米钕磁铁驱动器的音效极佳，舒适轻盈的设计让您可以在真正舒适的环境中摇滚音乐。柔软、可互换的耳塞套可帮助您找到舒适的入耳式佩戴方式。
耳塞开关可以控制音乐和通话
左右耳机上的按钮可以轻松控制您的收听。您可以用来跳过或暂停曲目、接听或拒绝来电等。
轻松唤醒智能手机的语音助手
不触碰手机即可唤醒手机的语音助手。要求智能手机的语音助手播放音乐、提供方向并检查信息等。
智能配对。自动查找蓝牙设备
在您将耳机从充电盒中取出的瞬间其便已做好配对准备。配对完成后，耳机会记住上次配对的设备。
技术规格
-
音效
- 原声系统
-
封闭式
- 单元直径
-
6 毫米
- 隔音膜
-
PET
- 阻抗
-
16 欧姆
- 磁铁型
-
钕铁硼
- 频率响应
-
20 - 20 000
赫兹
- 灵敏度
-
90
分贝
-
连接
- 麦克风
-
内置麦克风
- 蓝牙版本
-
5.1
- 蓝牙模式
-
- 最大范围
-
长达 10
米
-
外箱
- 长度
-
37.5
厘米
- 用户包装数量
-
24
- 宽度
-
27.5
厘米
- 总重
-
4.25
千克
- 高度
-
24.5
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 10994 7
- 净重
-
0.768
千克
- 自重
-
3.482
千克
-
便利性
- 通话管理
-
-
内箱
- 长度
-
18.7
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
12.8
厘米
- 高度
-
10.4
厘米
- 净重
-
0.096
千克
- 总重
-
0.5
千克
- 自重
-
0.404
千克
- GTIN
-
2 48 95229 10994 4
-
功率
- 电池类型
-
锂离子
- 充电式设计
-
是
- 音乐播放时间
-
4+8
小时
- 待机时间
-
50 小时
- 通话时间
-
3 小时
-
包装尺寸
- 高度
-
18
厘米
- 宽度
-
9.5
厘米
- 厚度
-
4
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
48 95229 10994 0
- 总重
-
0.153
千克
- 净重
-
0.032
千克
- 自重
-
0.121
千克
-
产品尺寸
- 高度
-
2.9
厘米
- 宽度
-
5.5
厘米
- 厚度
-
3.7
厘米
- 重量
-
0.032
千克
-
附件
- 快速入门指南
-
是
- USB 磁吸式充电线
-
USB （A 型至 C 型）线缆
- 耳塞套
-
3 种尺寸
-
设计
- 颜色
-
绚丽红
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20126 2
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。